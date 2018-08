Portugal terminou esta sexta-feira ao final da noite no segundo lugar da Padel Nations Cup, em Vale do Lobo, no Algarve, ao perder na final diante da Espanha.Miguel Oliveira e Vasco Pascoal ofereceram muito boa réplica aos mais cotados Juan Martín Diaz (ex-nº 1 mundial) e Aday Santana, mas acabaram derrotados por 6-4 e 6-2, em 1h15.A seleção da Argentina terminou no 3º posto, depois de derrotar o Brasil, no duelo de 3º e 4º lugares, por 6-4 e 6-4, em 1h30.

Autor: José Morgado