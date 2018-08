Miguel Oliveira e Vasco Pascoal qualificaram-se esta sexta-feira para afinal da Padel Nations Cup, em Vale do Lobo, no Algarve, ao vencerem o Brasil.A dupla portuguesa impôs-se de maneira brilhante aos brasileiros, que contaram com o número um mundial Pablo Lima e ainda com Gervásio del Bono, atual selecionador nacional português, por 6-3, 0-6 e 7-6(1), numa batalha de 2h30 em que salvaram três match points.Depois do triunfo num encontro espetacular, Oliveira e Pascoal espera agora pelo vencedor da segunda meia-final, entre a Argentina (Godo Diaz e Fernando Belasteguín) e Espanha (Juan Martín Diaz e Aday Santana).

Autor: José Morgado