Record Padel Challenge: Bem-vindos à festa do padel

É inegável o crescimento do padel em Portugal. Por isso, o nosso jornal, em conjunto com a ‘RacketsPro’, juntou-se à ‘febre’ das raquetes com a realização da 1ª edição do Record Padel Challenge, um torneio aberto a todos os praticantes de nível 3 e 4 e que promete fazer as delícias dos amantes da modalidade.

O torneio realiza-se em novembro em três datas diferentes. A primeira meia-final joga-se no dia 6 no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa. No sábado seguinte, a festa do padel sobe até à Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, onde se joga a 2.ª meia-final. A grande final joga-se novamente em Lisboa, no Rackets Pro do Saldanha, palco que junta as 10 melhores equipas de cada nível, depois de apuradas cinco duplas em cada meia-final. Um torneio que promete juntar a emoção do desporto dentro do campo ao convívio e à amizade fora dele.

"Dos 7 aos 77"

Quem deixou o convite à participação no Record Padel Challenge foi Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel. "O Record tem sido um apoiante do padel nacional desde há muitos anos e tem promovido muitas notícias de padel. A Federação convida todos os praticantes da modalidade a participarem neste evento", disse o máximo da FPP.

A Federação foi criada apenas em 2017 e tem, desde então, promovido o crescimento exponencial deste desporto em Portugal. E os motivos para o rápido desenvolvimento são fáceis de perceber. Mesmo que não seja um(a) craque de raquete na mão, o divertimento está assegurado. "É um desporto fácil de vender porque é jogado por homens e mulheres, quase com a mesma proporção. É jogado, como costumo dizer, dos 7 aos 77 por netos, pais e filhos. É muito fácil de começar a jogar. As pessoas vão pela primeira vez e divertem-se, mesmo que não percebam muito daquilo", explica Ricardo Oliveira.

Os números ajudam a explicar o crescimento do padel. Em 2012, havia 70 atletas federados em Portugal. Hoje, a realidade é bem diferente. "Há neste momento perto de 10 mil filiados. No último estudo, chegámos à conclusão que há mais de 100 mil praticantes de padel em Portugal. É um desporto que é jogado em todas as cidades. Estamos em todo o lado e a crescer mais", refere o dirigente.

Estão lançados os dados (e os convites) à participação na grande festa do padel, da qual o nosso jornal tem a honra de organizar. E se tiver jeito para a coisa, porque não tentar a sorte no Record Padel Challenge?



Miúdos também são fãs



A Federação Portuguesa de Padel tem apostado em dar a experimentar aos mais jovens este desporto. Em 2017, foi criado o padel escolar sob coordenação de Paulo Sanches. "Neste momento, mais de 28 mil miúdos já experimentaram o padel nestes quatro anos de projeto nem que seja uma vez. O programa foi-se desenvolvendo e há escolas que já apresentam grupos-equipas, ou seja, são escolas que já apresentam o padel como prática sistemática. Levamos também os miúdos a vários eventos importantes. Antes da pandemia, colocámos 2 mil crianças num torneio em Cascais a ver padel durante a semana. São os melhores jogadores do mundo", explica a Record o dirigente, responsável também por dar formação de padel aos professores.





Recentemente, no passado dia 4, o padel português viveu um grande dia, captando a atenção e mediatismo de vários quadrantes. Tudo porque Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo conquistaram o primeiro título do World Padel Tour (WPT) como dupla, ao vencerem o Challenger de Albacete, frente às espanholas Carmen Goenaga e Bea Caldera. Tratou-se de um momento histórico para o padel nacional, uma vez que foi a primeira vez que um torneio do WPT é ganho por uma dupla totalmente nacional, depois de Ana Catarina Nogueira já ter conquistado duas provas com parceiras estrangeiras: o Madrid Masters, em 2019, e o Challenger de Arroyo de la Encomienda, em 2018. Mais um sinal que a modalidade continua a crescer...