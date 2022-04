Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo é um sucesso: «Está a ser fantástico»

A etapa do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimo Uomo organizada no Porto está a ser do agrado dos mais de 60 participantes que compareceram na Quinta do Fojo.Os elogios à organização são vários, como dão conta Álvaro Parente e Rodrigo Silva, a concorrer na categoria M4."Esta é a nossa primeira experiência e está a correr bem. Estamos a ganhar os jogos. Está a ser uma experiência gira, está um dia espetacular e está a ser muito bom", assume Álvaro Parente, recebendo a concordância do parceiro de torneio."Está bem organizado, dinâmico, com eventos entre jogos. Estamos a sentir-nos apoiados e está a ser fantástico", garante Rodrigo Silva, no final de um jogo que garantiu a esta dupla a passagem às meias-finais.Com a parte desportiva a corresponder aos desejos, Álvaro Parente e Rodrigo Silva colocam também ênfase no outro lado deste torneio: o social. "O padel tem que ver com a parte social e, tendo comes e bebes e toda a gente a conviver, é sempre agradável", diz-nos Álvaro Parente, antes de deixar uma mensagem a quem esteja a ponderar participar em eventos futuros."Jogamos com muita gente e claro que recomendaríamos aos nossos adversários que viessem", aponta.