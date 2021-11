Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: já são conhecidos os finalistas

Já são conhecidos os derradeiros finalistas do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. A segunda meia-final realizou-se este sábado, no Top Padel da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, e daí saíram nove duplas que agora vão disputar a finalíssima em Lisboa, no próximo dia 20.Quatro destas equipas - Zaidu & Manafá, Bas Marega, M&N - Marques e Nuno, S.A., e M&F - apuraram-se pelo quadro M3, o mais avançado do torneio, ao passo que as restantes cinco transitaram no M4. Aqui, passaram Pereira & Silva, GM 5.0, Bulldias, Álvaro Pinto & Nuno Varejão e Panteras.A finalíssima realizar-se-á no Rackets Pro do Saldenha, em Lisboa.