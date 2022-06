Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Marco Melchiori enaltece parceria

Já que passamos em revista este evento de sucesso, vale a pena recordar as palavras de Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, que explicou o porquê da marca Intimissimi Uomo se ter associado ao Record Padel Challenge. "É uma ótima forma de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes nas suas atividades de eleição", disse Melchiori, aquando do lançamento, acrescentando. "O padel é um desporto em enorme crescimento, com Portugal a ter cerca de 200 mil participantes. A força do padel é ser um jogo fisicamente acessível no início, mas que se pode tornar também mais técnico e viciante. Na minha opinião, o segredo é que em qualquer nível se mantém como um desporto social e transversal, perfeito para ser jogado com amigos."