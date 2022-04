Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: uma experiência para todas as idades

Diversão, desporto e convivio: Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo ao rubro



Uma festa universal e para todos. Assim é o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. E se dúvidas houvesse, a etapa a decorrer em Vila Nova de Gaia, mais concretamente na Quinta do Fojo, ajuda a dissipá-las, uma vez que há concorrentes de todas as idades a participar.Rui Vasconcelos, por exemplo, tem 67 anos e, oriundo do ténis, decidiu aventurar-se no padel. Uma experiência positiva, até ver."O ambiente é espetacular, diferente do que estávamos habituados. Fazíamos torneios de ténis, não de padel. Começámos no padel há pouco. Mas a experiência é boa, é de salutar e de voltar", disse, a, destacando o convívio que se dá entre jogos."Não vimos só por levar uma medalha. O convívio entre pessoas é de salutar. É uma coisa boa. Depois há este desporto que une tudo isso", referiu.A quem não foi, Rui Vasconcelos deixou ainda um conselho. "Recomendamos a quem pratica que venha. O desporto está em voga e este convívio com esta gente toda é muito bom", apontou.A fazer dupla com Rui Vasconcelos está Rui Rocha, que também só teve palavras de elogio para o torneio. "O ambiente é muito agradável. Muita camaradagem e estou com vontade de ir a mais", disse, garantindo que se for possível inscrever-se já no próximo, assim fará.