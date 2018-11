Seleção feminina luta pelo pódio no Campeonato do Mundo de Padel

A seleção feminina vai jogar este sábado por um lugar no pódio do Campeonato do Mundo de Padel, que termina hoje em Assunção, no Paraguai, onde a equipa masculina irá lutar pelo quinto lugar.Depois de passar a fase de grupos em primeiro lugar e ter vencido a França, por 2-1, as jogadoras portuguesas não conseguiram superar, contudo, a poderosa e favorita Argentina, tendo cedido a qualificação para a final por 3-0.Ana Catarina Nogueira, Filipa Mendonça, Margarida Fernandes, Marina Afonso, Sofia Araújo, Helena Medeiros, Patrícia Ribeiro e Inês Conde vão agora medir forças com Itália por um histórico terceiro lugar num Campeonato do Mundo de Padel, superando o quinto lugar alcançado há dois anos na Quinta da Marinha, em Cascais.Na competição masculina, a seleção portuguesa venceu a Bélgica, por 3-0, e vai jogar com o Uruguai num encontro que vai decidir o quinto e sexto classificados da XIV edição do evento que decorreu no La Quinta Sports.No Paraguai a representar Portugal estão Vasco Pascoal, Miguel Oliveira, João Bastos, Diogo Schaefer, Francisco Neves, Bernardo Bastos, Ricardo Martins e Sebastião Mendonça, liderados pelo selecionador Gervásio del Bono.As finais do Campeonato do Mundo serão disputada na sede do Comité Olímpico do Paraguai pela Argentina e Espanha, numa reedição dos encontros decisivos de 2016 na Quinta da Marinha, onde a seleção espanhola conquistou o título em senhoras e alviceleste nos homens.