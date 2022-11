Seleção portuguesa masculina termina Mundial no quarto lugar

A Selecção Nacional masculina de padel terminou no quarto lugar no Mundial de padel, que se disputou no Dubai, perdendo para a França, por 2-1, na atribuição do 3º e 4º lugares. De qualquer forma, este é o melhor resultado de sempre das cores lusas na maior prova da modalidade.Pedro Araújo e Pedro Perry começaram por perder diante de Adrien Maigret e Benjamin Tison, por 7-6 e 6-4, mas a resposta de Miguel e Nuno Deus garantiu o empate diante de Johan Bergeron e Jérémy Scatena, pelos parciais de 7-6, 6-7 e 6-3. Na decisão, Bastien Blanque e Thomas Leygue levaram a melhor sobre Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro (6-3 e 6-4).