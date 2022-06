Simon Troufa: «Modalidade está a crescer a olhos vistos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rackets Pro no Estádio Universitário e na Quinta da Marinha, em Cascais, associaram-se ao evento, sendo que o complexo de Lisboa fê-lo pelo segundo ano, recebendo desta vez uma etapa de qualificação e o Masters. "Correu muito bem. Todos os apurados juntaram-se aqui para a grande final. Foi bastante disputado. Tínhamos calculado que o dia até acabasse mais cedo… mas enganamo-nos", disse-nos Simon Troufa Real, Corporate Event Manager do Rackets Pro, que destacou o facto de o evento poder crescer ainda mais.

"Torna-se interessante ver como o padel está a crescer. Esta iniciativa do Record com a Intimissimi está a crescer. O ano passado organizámos duas etapas, este ano foram cinco. Espero que, no próximo ano, consigamos estender a mais zonas de Portugal. Esta modalidade está a crescer a olhos vistos e está completamente enraizada em todo o lado. Perante o balanço positivo, creio que é sempre uma possibilidade alargar o evento a mais pessoas e sítios. Há campos de padel de norte a sul. Temos de acompanhar este crescimento".