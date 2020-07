Sofia Araújo bate dupla número um mundial e está nas meias finais Open de Madrid de padel

Sofia Araújo converteu-se esta sexta-feira na segunda jogadora de padel portuguesa, depois de Ana Catarina Nogueira, a garantir o apuramento para umas meias-finais de um torneio do World Padel Tour (WPT), desta feita no Open de Madrid.

A jovem jogadora portuguesa, 28.ª colocada no ranking mundial, e a sua parceira argentina Maria Virgínia Riera (25.ª WPT) bateram Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, a dupla número um mundial, em dois 'sets', por 7-6 (7-5) e 6-3.

Garantido o triunfo e o acesso inédito da dupla às meias-finais do WPT, Araújo e Riera vão defrontar no sábado as espanholas Marta Ortega, número dois da hierarquia mundial, e Beatriz González (13.ª WPT).