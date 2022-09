Sofia Araújo eliminada nos oitavos de final do Cascais Open

A portuguesa Sofia Araújo e a parceira espanhola Marta Talaván foram esta quinta-feira eliminadas nos oitavos de final do Cascais Open 2022, torneio português pontuável para World Padel Tour (WPT), que decorre até domingo nos Jardins do Casino, no Estoril.



A lisboeta (19.ª WPT), única representante nacional que sobreviveu à ronda inicial, e Talaván foram derrotas pelas espanholas Verónica Virseda (17.ª) e Bárbara Las Heras (18.ª), finalistas do Marbella Masters e campeãs, no final de agosto, do Aragón Challenger, em três equilibrados 'sets', por 6-4, 6-7 (5-7) e 6-2.

Apesar do duelo equilibrado e de ter igualado o desafio no 'tie break' do segundo 'set', a dupla luso-espanhola cedeu a passagem a Virsdae e Las Heras, que nos quartos de final vão defrontar as espanholas Gema Triay e Alejandra Salaza, líderes do 'ranking' WPT.

Na competição masculina, à semelhança da feminina, os principais favoritos também seguiram em frente no torneio português, com Alejandro Galán e Juan Lebrón, primeiros cabeças de série e vencedores de quatro títulos esta temporada, a baterem facilmente na estreia Ramiro Moyano e Francisco Gil, por duplo 6-1

Já o número três do mundo, o argentino Agustín Tapia, e o compatriota Sanyo Gutiérrez precisaram de três partidas para afastar Joan Sanz e Miguel Lamperti, pelos parciais de 6-1, 2-6 e 7-5, para garantir a passagem aos quartos de final do Cascais Open 2022.

O Cascais Open 2022 é o 20.º torneio do calendário do WPT e reúne, nos Jardins do Casino, em Cascais, os melhores jogadores de padel do mundo.