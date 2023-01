Sofia Araújo joga com Delfina Brea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Sofia Araújo (19ª do ranking mundial), de 28 anos, tem nova parceira no circuito mundial de padel, a argentina Delfina Brea (17ª), de 23 anos.De acordo com a ‘Marca’, a dupla tem um projeto ambicioso, que passa em primeiro lugar por se consolidar como equipa.