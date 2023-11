Sofia Araújo na final de pares em Malmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Sofia Araújo, ao lado da espanhola Alejandra Salazar, qualificou-se este sábado para a final do torneio do circuito mundial de padel de Malmo, na Suécia.

Salazar, quarta do ranking mundial, e Araújo, 10.ª, bateram as líderes da hierarquia, as espanholas Ariana Sánchez e Paula Martín, por 6-2 e 6-2.

Na final, a dupla luso-espanhola vai encontrar a espanhola Beatriz González, quinta do mundo, e a argentina Delfina Brea, sétima.

Para Sofia Araújo esta é a terceira final da temporada, depois de ter vencido em Alicante (Espanha), ao lado de Marta Ortega, e perdido em Tampere (Finlândia), já com Salazar.