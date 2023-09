Sofia Araújo na final do Open da Finlândia ao lado de Alejandra Salazar

A portuguesa Sofia Araújo qualificou-se este sábado para a final do Open da Finlândia, torneio do circuito mundial de padel (WPT), ao lado da espanhola Alejandra Salazar.

A dupla luso-espanhola impôs-se nas meias-finais à espanhola Verónica Virseda e à argentina Claudia Jensen, por 7-5 e 6-0, em uma hora e 39 minutos.

Sofia Araújo, 11.ª do ranking mundial, e Salazar, quarta, vão disputar o título finlandês frente às vencedoras do embate entre a dupla hispano-argentina formada por Beatriz González e Delfina Brea e o par espanhol Gemma Triay e Marta Ortega.

Esta vai ser a segunda final de Sofia Araújo, que conta um triunfo no WPT, com a vitória no Open de Alicante, então em parceria com Marta Ortega, em junho último, quando se juntou a Ana Catarina Nogueira como portuguesas a vencer no circuito.