O padel português está em força no Caja Rural Jaén Open 2018, prova do World Padel Tour.

Sofia Araújo, nº 52 do ranking mundial, e a sua parceira espanhola Anna Cortiles Tapias, 65ª colocada, brilharam rumo aos oitavos-de-final da competição, depois de terem ultrapassado com sucesso a fase prévia.

Araújo e Cortiles derrotaram na 1ª ronda as espanholas Noélia Márquez (39ª WPT) e Elenita Ramírez Gómez (36ª), por 7-6 e 6-3, e agora vão defrontar as espanholas Marta Marrero e Alejandra Salazar, nº 5 e 11ª do ranking e detentoras de dois títulos esta temporada.

Ana Catarina Nogueira, a melhor padelista portuguesa de sempre, também está nos ‘oitavos’. A nº 19 mundial, a competir ao lado da argentina Delfina Brea (44ª), derrotou as espanholas Ana Alicia Seijas (77ª WPT) e Idoia Martin (66ª) por 5-7, 6-4 e 6-1, numa batalha de duas horas, marcando duelo nos ‘oitavos’ com Catalina Tenorio e Beatriz González Fernández. Filipa Mendonça e a espanhola Marta González ficaram pelo caminho na 1ª ronda.

Nos homens, Diogo Rocha, o único português que acedeu ao quadro principal, e o espanhol Antonio Luque foram eliminados pelos favoritos Miguel Lamperti e Juan Mieres, por 6-0 e 7-6.