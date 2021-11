Tudo pronto para começar o Record Padel Challenge

Chegou o dia. Hoje, tem início o Record Padel Challenge Sponsor by Intimissimi Uomo, com a jornada inaugural a ter lugar no Rackets Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, com início às 9 horas, prolongando-se até ao final do dia.

Vão competir 45 duplas masculinas, tendo as inscrições esgotado antes do tempo, situação extensível à segunda jornada, no próximo sábado (13), na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia. Estas duas etapas iniciais servem de apuramento para a grande final, que se joga no dia 20, no Rackets Pro, no Saldenha, em Lisboa, onde competirão pelos prémios as 10 melhores duplas de cada nível.

Trata-se pois de um torneio que promete juntar a emoção da competição, ao convívio entre amigos e familiares e que nos dias de hoje ganha até maior importância devido aos confinamentos que se viveram no último ano e meio devido à pandemia. Mas os prémios são também aliciantes.

Os vencedores recebem, entre outros prémios, uma semana de estadia num hotel Vila Galé, um voucher para descontar nas lojas Intimissimi Uomo e uma assinatura digital de Record.

Para Marco Melchiori, country manager do grupo Calzedonia, a que pertence a Intimissimi Uomo, há muitas razões para a marca se associar ao Padel, e deixa uma delas. “Hoje em dia é um desporto muito ‘cool’, interessante, complexo, mas que todos conseguem jogar. Todos são capazes e fortes para jogar padel. A Intimissismi Uomo é um bocadinho a mesma coisa”.