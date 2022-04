Experiência e Juventude

Destacam-se pela diferença de idade mas não forçosamente pela ambição. Carlos Eduardo Carvalho e Ferran Pascual. Dois técnicos, duas visões, duas ambições. Estivemos a falar de Polo Aquático, pois claro!Vindo do Brasil, Carlos Eduardo Carvalho está em Portugal há 3 anos como treinador principal da equipa masculina do Paredes (SSCMP). Com um curriculum invejável como treinador e jogador (esteve nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984), aproveitei a oportunidade para, com uma experiência de mais 45 anos ligado à modalidade, ouvir o "Carlinhos" como é mundialmente conhecido na modalidade. "Como projectas esta experiência e qual a ambição do Paredes para esta época?""Bem, vamos lá. Não tem sido fácil para nós e com certeza para nenhuma equipa essas 3 últimas épocas. Pandemia, campeonatos inacabados, interrompidos e posteriormente retomados. Situação essa que abalou desportiva, administrativa e, acima de tudo, financeiramente todos, clubes e atletas. No entanto, como todos os que militam neste desporto em Portugal o fazem por prazer e paixão, estamos vencendo e ultrapassando esses desafios. O SSCMP na época 2019/2020 que foi a minha primeira, havia, dentro das suas possibilidades se preparado bastante bem. Ocupávamos a 2ª posição a uma ronda do final da fase de classificação quando a época foi interrompida e não retornou mais. Na época seguinte, a nossa intenção foi classificarmo-nos para a Final4. Nos preparamos para tal. Fizemos excelentes jogos. Infelizmente, ficámos de fora no saldo de golos frente ao CAPacense e, ainda sim, no jogo que decidia nossa classificação contra o Fluvial tivemos a nosso favor um penalty com o cronómetro de jogo a zero. Todavia, não convertemos e ficámos de fora da Final4. Na época atual, com a melhora da pandemia, conseguimos voltar a treinar na nossa piscina, que esteve em obras, e podemos definir estrategicamente os objectivos principais para a época.Nos absolutos A1, a meta foi clara: Chegar ao Final4 (já alcançado) e ficarmos em 2º e/ou 3º Lugar, mas lutando pelo título se surgir a oportunidade, isto é, o objectivo é chegar à Final. Até o momento o planejado tem sido alcançado. Com o novo formato de disputa da Taça Portugal, estabelecemos que deveríamos chegar à final, terminando a primeira fase em 1º, sem perda de pontos, pois os mesmos seriam considerados na 2ª fase. Na segunda fase, o objectivo é classificarmo-nos entre os dois primeiros colocados para chegarmos à final. Nos Absolutos A2, com a mudança do formato de disputa, mais jogos e maior tempo de disputa, fizemos a opção de ter uma equipa com jogadores abaixo de 23 anos (só temos 1 acima), e darmos rodagem aos nossos miúdos. Nesta equipa temos 13 jogadores Sub 17, e desses, 6 jogadores são Sub 15 que estão a jogar. Com esta decisão, esperamos dar mais competividade a esses miúdos e os resultados estão à vista. Quanto a nossa meta para os Absolutos A2, é simples, ficar entre os 2 primeiros colocados do zona Norte e disputarmos a fase final em condições de tentar conquistar o título. Em resumo, até agora estamos a cumprir com os objetivos que projetamos para alcançarmos as nossas metas nos 3 eventos considerados. Espero, que siga dessa forma até o fim da época!".Vindo de Espanha no início desta época, Ferran Pascual está há muito poucos meses a treinar a equipa feminina do Fluvial. Em tão pouco tempo, já jogou como atleta masculino pelo Fluvial e fez parte da equipa técnica de António Machado que disputou a qualificação para o Europeu feminino deste ano. Em resumo, meses bem intensos. Aproveitei e quis ouvir como está a ser esta experiência em Portugal."Vou começar por fazer uma pequena introdução sobre o que senti ao chegar recentemente a Portugal e como esta a decorrer até ao momento a temporada do Fluvial em Polo Feminino. Tanto o clube, Fluvial, como a equipa feminina superaram todas as minhas expectativas! O Fluvial tem umas instalações e condições de treino espectaculares que facilitam muitíssimo o meu trabalho já que tenho muito espaço para trabalhar o que quiser, o que não ocorre em muitos clubes de Espanha. Acrescento que encontrei pessoas que amam e vivem para que o polo aquático do Fluvial continue evoluindo e crescendo, nomeadamente o vice-presidente José Marques, um apaixonado pelo nosso desporto que está 100% envolvido em todas as equipas do clube. É o principal responsável por tudo o que de bom acontece no clube e eu, pessoalmente, tenho muito a agradecer-lhe. Centrando-me na equipa, encontrei um grupo de atletas com muita ilusão e ambição, vontade de aprender, treinar e competir e que adoram este desporto. Para mim estes aspectos são o mais importante e fazem com que o dia-a-dia com elas seja espectacular já que treinam dedicadamente e a sua evolução é visível desde o início. A nível competitivo é difícil manter sempre a motivação já que a competição feminina conta apenas com cinco equipas e jogamos sempre contra as mesmas equipas e atletas. Passamos várias semanas sem ter jogos mais exigentes o que naturalmente desgasta um pouco o grupo.Acho que Portugal deve fazer algo para fazer crescer o Polo Aquático Feminino e creio que está a começar os primeiros passos nesse sentido, por exemplo, com o António Machado que está a apostar fortemente na evolução da selecção nacional e na própria Liga, o que poderá suscitar maior interesse para que mais jovens raparigas pratiquem Polo Aquático e os clubes dediquem maior atenção ao polo feminino. Falando exclusivamente em termos competitivos, estamos neste momento a entrar na parte mais emocionante das competições desta época. O Benfica continua a ter um papel dominante graças à sua forte equipa, o que lhes permitiu triunfar durante os últimos anos. Atrás do Benfica estamos nós Fluvial e o CAPacense. Duas equipas que tiveram uma evolução muito significativa que que ofereceram um grande espectáculo nas duas meias-finais, dois grande jogos, que se decidiram por pequenos detalhes a nosso favor. Creio que a nível ofensivo demos um passo significativo nos últimos meses, sendo que agora temos que fazer o mesmo defensivamente para podermos ter opções para ganhar ao Benfica na final do campeonato, que é um dos objectivos desta temporada. Creio que chegámos a esta fase das competições num momento forte e acredito que vamos ter uma palavra a dizer na disputa do campeonato e da Taça de Portugal. As atletas estão com fome de títulos e vão demonstrá-lo! Em resumo, espero que sejam grandes jogos, que ajudem ao crescimento do polo aquático feminino português e que se torne mais atractivo para pequenas jovens que queiram praticar, clubes, atletas e patrocinadores que queiram apostar nelas!".