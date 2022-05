Estrelinha de Campeão!

Como Record anunciou logo em cima do acontecimento, o Vitória de Guimarães conquistou o tricampeonato absoluto masculino no domingo ao início da noite ao vencer no 2º jogo do playoff contra o Fluvial na piscina do Fluvial por 9-8. Na véspera, no primeiro jogo, realizado em Guimarães, o Vitória triunfou (19-18) depois de uma longa série de grandes penalidades em que o resultado esteve incerto até ao fim. Vamos lá recapitular o principal dos dois jogos.

No primeiro jogo, sábado, os comandados de Alfonso Merino apresentaram-se com uma só ideia. Desafiar o Vitória de Guimarães de Vítor Macedo e tentar surpreender o Vitória de Guimarães em casa. Começou melhor o Guimarães que venceu primeiro parcial por 4-2. Respondeu o Fluvial com igual resultado no 2º parcial. 6-6 ao intervalo. 3-3 no terceiro parcial e 2-2 no quarto parcial, terminando com o resultado de 11-11. Foi preciso ir para a decisão nas grande penalidades onde a sorte sorriu ao campeão que triunfou por 8-7. Destaque no Vitória de Guimarães para os 6 golos de Rui Ramos e 4 golos de Salvador Lopes e de Dumitru Sobetchi. No Fluvial, destaque para os 6 golos de Tiago Parati e os 4 golos de Claudio Bastos.

No domingo, num jogo super intenso e com duas partes completamente distintas, as equipas chegaram a 36 segundos do fim empatadas. Antes o Fluvial fez um primeiro parcial perfeito em que podia ter dilatado ainda mais a vantagem de 5 golos, tendo valido ao Vitória de Guimarães duas defesas importantes de Carlos Gomes. Ao intervalo o Fluvial vencia por 8-3. O Vitória respondeu na 2ª parte, dominando o jogo e diminuindo a diferença no resultado. O Fluvial não conseguia marcar golos e o Vitória aproveitou para empatar o jogo. Nos últimos segundos, o Fluvial beneficiou de um penálti que converteu, mas que foi posteriormente anulado e, na sequência, é marcada uma falta que permite ao Vitória dispor de uma grande penalidade que Pedro Sousa converteu e, assim, deu ao Vitória a vantagem de 1 golo a 16 segundos do fim. No final deste play off pode-se concluir que o Vitória é um justo campeão por tudo o que fez ao longo da época e teve, neste dois jogos, a chamada estrelinha de campeão, indispensável para obter duas vitórias muito exigentes diante de um Fluvial que fez tudo, tudo, para obter um outro resultado e que foi um digno e entusiasmante competidor. Certamente dois dos melhores jogos de Polo Aquático disputados esta época em Portugal. Destaque para a atribuição do título de melhor marcador do Campeonato obtido por Rui Ramos do Guimarães.

Numa peça à parte publicamos uma entrevista com Vítor Macedo, técnico do Vitória responsável por este feito inédito na história do Vitória de Guimarães. De igual modo, na mesma peça, entrevistei Alfonso Merino, treinador do Fluvial, que num momento de profunda tristeza, partilha a sua opinião sobre o jogo decisivo do título. No fim desta crónica, faço um relato mais pessoal deste último jogo.

Paredes com um pé no pódio

No sábado realizou-se o primeiro jogo para a atribuição do 3º e 4º lugar, no qual o CNPovoense recebeu o Paredes. Sem contemplações, o Paredes triunfou por 3-16 (0-4, 1-2, 0-5, 2-5), deixando o CNPovoense numa posição muito difícil já que terá que triunfar por 14 de golos na visita a Paredes na próxima jornada, o que parece ser missão impossível. Destaque no CNPovoense para a ausência de vulto de Diogo Fonte e no Paredes para os 6 golos de Xavier Sousa, que esteve de "mão quente".

Algés sai na frente com vantagem

No domingo realizou-se igualmente o primeiro jogo para a atribuição do 5º e 6º lugar, no qual o Algés recebeu o CAPacense. Apesar de ser uma equipa muito goleadora, o CAPacense já sabia que visitar Algés é sempre um desafio, já que na primeira fase do campeonato havia perdido ali por 15-11. Os comandados de Helena Barros apresentaram-se concentrados e triunfaram por 11-6 (4-3, 3-0, 2-1; 2-2), numa vitória justa que coloca o Algés em vantagem na visita ao CAPacense. A exibição menos conseguida por parte dos jogadores do CAPacense será uma preocupação para o técnico Francisco Noronha na preparação desse próximo jogo. Destaque para os 3 golos de Cristiano Joaquim e Diogo Lourenço do Algés e para os 4 golos de Miguel Mariani do CAPacense.

Sporting triunfa em Felgueiras

No Sábado realizou-se igualmente o primeiro jogo para a atribuição do 7º e 8º lugar, no qual o FOCA recebeu o Sporting. Apesar de não ter ainda vencido os leões esta época, tratando de um jogos decisivo havia a expectativa de ver o que o FOCA conseguia fazer. No final acabou por ser um jogo bem disputado, competitivo, no qual o Sporting triunfou por 15-19 (4-5, 4-5, 3-5, 4-4) colocando-se em vantagem para o próximo jogo em que irá receber a visita do FOCA em Alvalade. Destaque para os 6 golos de João Sousa e 4 golos de Ricardo Ribeiro do FOCA e para os 5 golos de Diogo Santos e 4 golos de André Machado e Tomás Gomes do Sporting.

Benfica triunfa em Sub_23 femininos

Na 4ª jornada do Campeonato Portugal sub_23 Feminino, que ocorreu este domingo na piscina do Benfica, a equipa da cada triunfou por esclarecedores 18-7 (8-2, 6-1, 1-3, 3-1) sobre o CAPacense. Destaque para os 8 golos de Madalena Lousa e 5 golos de Maria Machado, ambas do Benfica e para os 4 golos de Jessica Teixeira do CAPacense.

Taça de Portugal Femininos

No apuramento para a Taça de Portugal em absolutos femininos, o CAPacense triunfou categoricamente na visita ao Lousada 3-26 (0-8, 0-7, 3-3, 0-8), assegurando praticamente o apuramento para a final da competição, embora ainda falte um jogo em que o CAPacense irá receber em casa o Lousada. Destaque para os 9 golos de Vanessa Freire e os 4 golos de Rafaela Duarte e de Jessica Teixeira, todas atletas do CAPacense.

Num piscar de olhos…

Acordei cedo e fui fazer desporto em família. Desde a véspera que tinha metodicamente preparado o dia de Domingo. Ia ver o jogo do Fluvial contra o Vitória, na piscina de Lordelo do Ouro. Emoção! Por motivos pessoais, cheguei à piscina 5 horas antes do grande embate. Eram três da tarde. Havia lugares de estacionamento de sobra. Entrei no átrio da piscina, completamente vazio e dirigi-me para a bancada principal. Um casal com uma criança assistia entretido a um jogo treino entre duas equipas sub_18. Respirei fundo, "já cá estou, agora é esperar!". Ao longe vejo o Ferran Pascual, treinador da equipa feminina do Fluvial e noto que ao lado dele, sentado numa cadeira, está Quim Colet, figura de topo do polo aquático e Director desportivo do BWIPA, talvez o maior e mais famoso Waterpolo Camp mundial sediado em Barcelona. "Ena pá… é mesmo ele?! Que sorte! Tenho que meter conversa!". E assim fiz, aproveitei um intervalo para conversarmos e agendarmos uma conversa que em breve publicarei aqui no Record. Entretanto, a hora da emoção aproximava-se. Sentei-me numa das cadeiras na entrada da piscina. Algumas pessoas iam chegando. Adeptos do Fluvial. Falavam do "azar" das grandes penalidades da véspera. Por entre as portas de acesso à piscina vislumbro, lá fora, a chegada da comitiva do Vitória de Guimarães. Dirijo-me para os cumprimentar, no grupo da frente vem o Rui Ramos, que me pisca o olho, Pedro Sousa, cara fechada, concentrada, Carlos Gomes que acenou de longe, o Hélder e, depois, claro, o Vítor Macedo. Olhos brilhantes, sorriso fácil. "Vieste cá?! Falamos depois do jogo!". Com pena minha, não vi chegar a equipa do Fluvial já que gostava de ter falado com o Alfonso… Entretanto o tempo passa e começam a chegar mais adeptos. Do Vitória, trajados a rigor, tambores e rufos. Vejo o Kevin, atleta do Vitória de Guimarães, "não me digas nada… Estou uma pilha!". Transporta uma mochila larga e pesada… Vejo chegar o Ricardo Pereira, ex-guarda-redes, uma enciclopédia de treino para guarda-redes "Estás cá? Estes não se podem perder!" mais público, ao longe vejo a Mariana Sarmento que serpenteia entre os muitos adeptos e me vem cumprimentar com um sorriso largo. O Rui Silva do CAPacense, acabado de chegar de um jogo de sub_12 em Guimarães, diz-me "Olha, faltam 10 minutos é melhor entrares, isto está cheio!". Sim, vou já. Deixo a entrada esvaziar e avanço para dentro da piscina. Ambiente eletrizante. Adeptos do Vitória de um lado e os adeptos do Fluvial do outro. Emoções ao rubro. Espectáculo! As equipas estão a ser apresentadas. Procuro uma posição mais isolada, para ver o jogo em perspectiva. Fico perto do banco do Vitória de Guimarães para os dois primeiros parciais. Cada equipa faz o seu ritual de motivação. Mais longe vejo o José Marques, dirigente do Fluvial. A tensão no corpo é visível. Olha-me e acena. Cara fechada, concentrado.

Os atletas que vão começar o jogo dirigem-se para a linha. Priiiiii! Vamos a isto!

Procuro ver o jogo, mas também as reacções de treinadores, atletas, banco e dirigentes. Penálti falhado. Golo. Golo. Fluvial começa a ganhar por 2-0. Imediatamente começa a dança dos bancos. Dentro da água o ritmo é diabólico. O Salvador Lopes do Vitória sai da água a abanar a cabeça, o Vítor conforta-o e explica-lhe algo. 3-0 para o Fluvial e os seus adeptos reagem à vantagem. Os do Vitória parecem atordoados, mas reagem e gritam em coro. O banco do Vitória está tenso. Olho para a água e o Carlos Gomes faz uma defesa sensacional e depois outra, mas não chega. 4-0. É visível a dificuldade do Vitória em conseguir rematar e acertar na baliza do Fluvial. Golo, 5-0, público do Fluvial ao rubro. Apesar da surpresa, os adeptos do Vitória não desistem e tentam puxar pela equipa. O jogo acelera, o banco do Fluvial é um frenesim de trocas constantes, sempre a alimentar um jogo de alta intensidade, defensiva e ofensiva. Fim do primeiro parcial, perfeito por parte do Fluvial. Olho para trás e vejo o Luís Santos, árbitro internacional. Alguém passa e diz alto "porque é que estás aí, devias estar lá em baixo…". Inicia-se o segundo parcial. O Vitória marca dois golos por João Costa. O mais difícil parece feito. Responde o Fluvial e também faz dois golos. O Vítor Macedo não está satisfeito, o que mais lhe pode acontecer, pensará. Acontece. Falta marcada a favor do Vitória, dois jogadores passam pela bola e não marcam a falta. O árbitro inverte a posse de bola, o Fluvial rapidamente faz chegar a bola a Diogo Pinto que, isolado, marca 8-2 para o Fluvial. Seis golos de diferença. É preciso fazer alguma coisa e o Vítor pede time out.

Retoma o jogo, bem o Vitória, golo de Rui Ramos. Por momentos, o jogo emocionalmente embrulha-se. Cartão amarelo para o Vitor. 8-3, o jogo vai para o intervalo. A vantagem do Fluvial mantem-se e as equipas mudam de banco. Agora vou poder observar de perto o banco do Fluvial. O José Marques continua tenso. Anda pela piscina a apanhar as bolas. Será uma forma de se abstrair. Esquece-se do grito motivacional, mas repara e corre a tempo para junto do grupo…

Início do terceiro parcial, passam 3 minutos e Salvador Lopes reduz para 4-8. O Fluvial parece menos intenso. Alfonso pede time out. João Leite sai da piscina e a imagem parece de alguém que deixou toda a energia lá atrás, na água. O Vitória parece controlar agora melhor o jogo e reduz para 5-8 antes de acabar o parcial. O Fluvial tem 3 golos de vantagem. Será pouco, será suficiente? A pergunta parece estar na cabeça de todos os que intensamente vivem o jogo nas bancadas. O Vitória ganha uma nova vida. A equipa já marcou 5 golos, está a soltar-se. Pelo meio perdeu o Tiago Teixeira com vermelho. O jogador estava inconsolável. Ao encaminhar-se para o balneário cruza-se com um adversário do Fluvial que o conforta ouvindo o seu lamento. Dá-lhe uma gentil palmada nas costas. Sinal de respeito entre atletas de elite. Pode acontecer a qualquer um e eles sabem-no.

Recomeça o jogo. Em menos de dois minutos o Vitória reduz para 7-8. Um golo de vantagem para o Fluvial, faltam 6 minutos e meio. Está tudo em aberto, quem diria. Já ninguém consegue segurar as emoções. O Fluvial não marca há muito tempo. Bolas ao poste e trave, defesas do Carlos Gomes, a equipa dá sinais de apreensão. O tempo passa e de repente faltam 35 segundos para o fim e o Rui Ramos empata o jogo. Os adeptos reagem e puxam pelas equipas, falta pouco!

Priiii! Penálti a favor do Fluvial. 16 segundos. Penálti convertido, celebração, emoção, o marcador eletrónico mostra 9-8 a favor do Fluvial. O árbitro faz uma sinalética. Ruído vindo das bancadas. O penálti é anulado e ninguém consegue perceber qual o argumento técnico para a anulação. O marcador eletrónico volta para 8-8. Alto. Nova decisão de arbitragem. Penálti a favor do Vitória de Guimarães. Espanto, surpresa, alegria e tristeza. Avança Pedro Sousa, que faz golo e o Vitória está na frente do resultado por 9-8. Momento anti-climax na bancada do Fluvial e descontrolo emocional no banco da equipa. Sem saber o que aconteceu, espero pelos últimos 16 segundos do jogo. Acabou. Vitória venceu, Vitória é tricampeão. Olha para trás e vejo o Luís Santos. É a minha salvação. "Explicas-me o que aconteceu?". Lá em baixo, os atletas cumprimentam-se e a tensão cresce junto de alguns grupos de jogadores. É preciso descompressão. Os atletas do Fluvial afastam-se dos do Vitória. Deixo os minutos passar, e a bancada afecta ao Fluvial começa a esvaziar. Os adeptos vitorianos celebram a conquista e a capacidade da equipa em dar a volta ao resultado. Sabem que mais nenhuma equipa em Portugal o conseguiria fazer. Ainda estou a processar o fantástico jogo que acabei de assistir. Último olhar para a piscina, vejo os atletas do Vitória, celebram já com uma camisola alusiva ao título. No meio deles vejo o Rui. Sorri, acena… e pisca-me o olho! Sim, o Polo Aquático é isto, tudo pode mudar num piscar de olhos, tudo pode acontecer num piscar de olhos…

À saída encontrei o Vitor e dei-lhe um abraço. Depois encontrei o Alfonso e dei-lhe também um abraço. Sozinho, na rua, pensei… estou de alma cheia!