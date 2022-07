O sonho continua!

A participação de Portugal no Europeu sub_19 em Israel continua focada no sonho de i o mais longe possível e fazer história. Até agora, as jovens atletas portuguesas jogaram contra a Holanda e contra a Ucrânia. No primeiro jogo, já se esperava um adversário difícil. Portugal perdeu por 05-23 (0-7, 2-4, 2-7 e 1-5). No segundo jogo, contra a Ucrânia, Portugal triunfou por 10-14 (3-1, 3-6, 3-4 e 1-3), num jogo muito exigente, com alterações de marcador e em que as atletas lusitanas depois de uma entrada menos feliz, fizeram um jogo extremamente concentrado e competente. Destaque para os 4 golos de Maria Machado e Madalena Lousa, destaque para o trabalho da pivot Alice Rodrigues e as exclusões que ganhou, destaque para toda a equipa e equipa técnica que souberam com paciência dar a volta a um jogo que começou muito complicado e terminou em alegria e sucesso.Antonio Machado, responsável técnico da selecção: "Decidimos, de forma consciente, não estar a fazer o comentário logo após a partida com a Holanda porque o 1º e o 2º jogo acabam por estarem relacionados. Assumimos desde início que a Holanda não é do nosso campeonato, é uma equipa que está noutro patamar. O objetivo era diminuir o fosso, mas o que foi aplicado frente à Holanda não foi previamente trabalhado e em virtude disso também o desnível do resultado foi mais acentuado. Temos uma estratégia defensiva e, na verdade, no jogo com a Holanda não o queríamos mostrar à equipa da Ucrânia e da Grã-Bretanha, embora saibamos que no jogo com a Grã-Bretanha já não vai haver o factor surpresa. O que quero dizer é que estou convencido que poderíamos ter feito, com a Holanda um resultado melhor, menos desnivelado, se tivéssemos implementado o sistema defensivo que estava trabalhado. Até porque a meio do jogo fizemos esse teste quando estávamos a perder 8-0, e marcámos 2 golos em contra-ataque e falhamos 1 penálti que também foi resultante de um contra-ataque no dito sistema defensivo que implementámos. O jogo com a Ucrânia foi um jogo excecional de entrega, de garra, de vontade de vencer, daquilo que são feitas estas seleções nacionais, do lema "ACREDITAR". Para quem viu o jogo, ao final de 3 minutos, esteve, certamente, tentado a "mudar de canal", porque eventualmente, mais uma vez, não teríamos hipóteses de poder ganhar à Ucrânia que, por culpa nossa e mérito delas, chegaram ao 3-0 muito rapidamente . A equipa portuguesa sempre acreditou. É isso que transmito às jogadoras, que é possível. Fomos voltando ao jogo, mesmo tendo falhado um penalti, voltámos ao jogo, estivemos na frente e voltámos novamente a estar em desvantagem. Foi um jogo extraordinário. Na parte final a equipa portuguesa mostrou que tinha mais vontade de ganhar. O nosso sistema defensivo protege-nos relativamente a situações de inferioridade numérica. Um sistema que joga no risco, mas que traz os seus benefícios em contra-ataque direto e em concretizações de um contra o guarda-redes. Aquilo que trabalhámos teve os seus frutos. Não fizemos nada a não ser ganhar o jogo contra a Ucrânia. Temos agora um jogo frente a Grã-Bretanha que é uma equipa complicada, muito dura, que joga muito à base do físico. Podem não ser extraordinárias em termos técnicos, mas em termos físicos são uma equipa que vai dar muito trabalho. Há que recuperar a equipa e pensar que nada está feito, estamos numa boa oportunidade de conseguir ficar em segundo lugar no grupo o que seria histórico, nunca uma equipa portuguesa conseguiu esse feito num campeonato da Europa e a partir dai é ACREDITAR. O sonho é possível. Sonhar ninguém nos impede e, portanto, para já ganhar o jogo contra a Grã-Bretanha, confirmar o segundo lugar no grupo D e depois então entramos noutro campeonato. Esse é o nosso objetivo. Não escondemos e apetece-me dizer, Força Portugal!".Eu acrescento que acredito até ao fim! Vamos Portugal!Aprender com os melhoresComo aqui foi antecipado, a selecção portuguesa masculina de sub_18 participou nos nos Jogos Mediterrânicos realizados em Oran na Argélia. Na antevisão da participação, cedo se percebeu nas palavras dos responsáveis que esta seria uma participação que tinha como objectivo proporcionar a experiência internacional de contacto com as melhores selecções de polo aquático nos escalões e formação. Como se diz na gíria, eram "só tubarões…". A Portugal cabia a árdua tarefa de defrontar Sérvia e Montenegro (que se defrontaram na final…), duas das melhores escolas de polo aquático do mundo, França que é uma potência emergente e Eslovénia. No final da participação, Portugal não conseguiu triunfar diante de nenhum destes adversários. Objectivamente, o nível de qualidade de polo aquático apresentado em geral nos Jogos Mediterrâneos foi de elite, com as selecções favoritas a apresentarem-se no máximo da força- Para os jovens lusitanos, esta apresentou-se como uma oportunidade de jogar contra os melhores do mundo e aprender com os melhores.Gonçalo Abrunhosa, treinador nacional: "A participação da seleção portuguesa sub-18 nos Jogos do Mediterrâneo foi bastante positiva e relevante de todos os pontos de vista. Tratou-se de uma experiência cheia de conteúdo para uma seleção de atletas que merecem destaque e reconhecimento de valor. Enquadrando, os Jogos tiveram na modalidade de polo aquático, um nível de topo mundial, estando presentes seleções e jogadores das melhores escolas mundiais. Desta forma, aquilo que os nossos jogadores lusos conseguiram, com uma realidade desportiva bastante diferente, terá de ser valorizado. Objetivamente, Portugal conseguiu resultados com números que, historicamente, são positivos. Mas fez mais do que isso, uma vez que conseguiu defender, atacar, contra-atacar, igualar e surpreender em todos os jogos, contra todas as seleções. No fundo, o nível de Portugal nesta competição, ainda que inferior como mostram os resultados, demonstra grande evolução e define o caminho que ainda terá de ser feito.Sérvia e Montenegro, que acabaram com ouro e prata respectivamente, foram jogos ao mais alto nível. Em conversas na vila olímpica explicava e enquadrava a quem está fora desta modalidade que a Sérvia, por exemplo, era atualmente a melhor seleção em vários escalões. A seleção contra quem jogámos foi, no ano passado campeã europeia, nos seniores são bicampeões olímpicos citando apenas um dos títulos. Seria a 1ª posição no circuito ATP, ou o detentor de vários records de natação ou atletismo, e o primeiro em todos os outros rankings. E nós, Portugal, conseguimos vários aspetos positivos, defensivos e ofensivos, equilibrando em vários momentos, contra os atuais campeões. A Eslovénia, que foi o primeiro jogo e para o qual tínhamos expectativas de conseguir maior equilíbrio, surpreendeu em todo o torneio, tendo conseguido apresentar uma equipa evoluída e bem preparada, fruto de investimento e de uma aposta na modalidade nos últimos anos. Contra a França, Portugal conseguiu equilibrar todo o jogo, sentindo-se evolução e superação dos nossos atletas. Mais do que tudo isto, aprendemos e evoluímos de uma forma apenas possível com a presença regular de competições a este nível. Foi também uma experiência desportiva a outros níveis. Para os jogadores, foi uma oportunidade de sentir, aprender e viver o espírito de missão que acompanham estes Jogos. Jogar por Portugal é sempre especial e os nossos jogadores aproveitaram cada minuto. Sentiram e apoiaram toda a missão Portugal, competiram com garra e bravura, cantaram o hino com paixão e superaram-se dentro de água. Agora, teremos de saber continuar, de forma constante, esta evolução. Um especial agradecimento e reconhecimento aos atletas; aos clubes cujo trabalho realizado permite esta boa representação nacional; à equipa técnica presente Patrícia Magalhães e Fernando Leite; ao Jorge Cruz que sempre nos acompanhou, em representação da FPN; corpo clínico especialmente ao Daniel Moedas e Filipe Quintas; chefes de missão Catarina Monteiro, Filipe Jesus; diretor desportivo Pedro Roque, restante comitiva portuguesa e Comité Olímpico Português. Sem o contributo de todos, a experiência não teria sido tão positiva."Para a história aqui fica o registo dos participantes: Atletas - Afonso Magalhães (Guimarães), António Dias (Povoense), António Inácio (Sporting), António Pereira (Fluvial), Diogo Pina (CNAC), Diogo Pinto (Fluvial), Guilherme Albino (Sporting), João Moreira (Povoense), João Pedro Pires (Paredes), Marco Fontana (Sporting), Rodrigo Martins (Guimarães), Rodrigo Santos (Sporting) e Vasco Diniz Juhos (Sporting). Equipa Técnica - Gonçalo Abrunhosa e Patrícia Magalhães.Espanha, em masculinos e Estados Unidos, em femininos, conquistaram o Mundial de selecções da FINA disputado em Budapeste. Para Espanha foi reconquistar um título que não alcançavam há 21 anos. Para os Estados Unidos, foi o 4º título consecutivo, num total de 7 títulos nos últimos 20 anos. Para quem não acompanhou, vale a pena "espreitar" alguns dos jogos, como ambas as finais. Memoráveis!