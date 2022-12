Foi um fim-de-semana preenchido com muitos jogos da Primeira e Segunda Divisão Masculina. Do lado feminino, o destaque vai todo para o Torneio da Guarda onde a selecção nacional feminina se mostrou ao mais alto nível. Top!Como aqui foi antecipado, realizou-se este fim-de-semana o Torneio Cidade da Guarda com várias seleções femininas, incluindo a de Portugal. Excelente oportunidade para a equipa portuguesa feminina se mostrar a um público que não tem a oportunidade de ver frequentemente e ao vivo polo aquático. Jogos importantes e simbólicos, sendo que na final do Torneio Portugal e Croácia reencontraram-se de novo tendo Portugal terminado em segundo lugar ao ceder na final com a Croácia por um golo 9-10 (2-0; 4-4; 2-1; 2-4), sendo que o empate esteve quase a acontecer nos últimos segundos! António Machado, treinador de Portugal: "Para começar queria agradecer a todos os que contribuíram para esta iniciativa, a FPN, presidente, diretor desportivo José Machado e um agradecimento especial a João Augusto, presidente da Associação Natação Interior Centro, e à CM da Guarda. Em termos desportivos, importa destacar desde logo os resultados obtidos.As nossas jogadoras estiveram extraordinárias! Temos de facto uma seleção fantástica e neste Torneio Cidade da Guarda tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor, talento, capacidades e o espírito de sacrifício uma vez que nunca baixaram os braços e lutarem até ao fim pela vitória no torneio! Fantástico! Como eu disse no lançamento deste torneio, o objectivo passava por tentar encurtar a distância face a uma selecção como a Croácia e esse objectivo foi plenamente alcançado! É importante perceber que perdemos por apenas um golo contra a selecção e a mesma equipa que se classificou em 8º lugar no último Europeu, em Split na Croácia. No final e como não pode deixar de ser, o grande objetivo é, claro está, qualificarmo-nos para o Europeu que vai ser realizado no final do ano em Tel Aviv em Israel. Releobro que o primeiro objectivo é estar presente. Depois pensaremos nos próximos objectivos. Este Torneio com a experiência que nos proporcionou foi um passo muito importante neste longo percurso de trabalho contínuo até lá chegarmos. Vamos a isto!. Parabéns a todos e todas!".Neste fim de-semana realizaram-se os jogos Sporting versus Vitória de Guimarães, Povoense Versus Paredes e CAPacense versus CNAC. Após este jogo, na liderança do campeonato segue o Paredes com 12 pontos em cinco jogos e o Fluvial com 9 pontos em 3 jogos.Em Alvalade, apoiada por uma bancada preenchida e ruidosa, a jovem e renovada equipa do Sporting equipou-se a rigor para receber os campeões nacionais, que se apresentaram desfalcados de duas peças importantes, a saber Dumitru Sobetchi e Salvador Lopes. Oportunidade para os jovens leões (recordo que a média de idades é de 20 para o Sporting e 24 para o Vitória de Guimarães) fazerem um óptimo jogo, em que começaram a perder por 0-2 e conseguiram chegar a uma diferença de 10-6 no terceiro parcial. A 5 minutos do fim, Diogo Santos fez o 13-10 a favor do Sporting e parecia que os campeões poderiam averbar a primeira derrota da época. Contudo, a experiência de um lado e a inexperiência e ansiedade do outro lado, permitiram ao Vitória de Guimarães dar a volta ao resultado com 4 golos sem resposta. Nas bancadas temeu-se o pior depois da vantagem anteriormente alcançada. 2 golos do Sporting colocaram entretanto o jogo com um golo de diferença a favor dos leões e a 15 segundos do fim o Vitória de Guimarães conseguiu o empate 15-15 (4-3;4-1;2-5;5-6). 10 exclusões contra o Sporting e 15 a favor, sendo que a eficácia de aproveitamento por parte do Vitória de Guimarães foi de 50% e a do Sporting foi apenas de 27%. Ao Sporting terá faltado a experiência e ponderação para perceber que podia ganhar aos campeões nacionais. Fica o consolo de um resultado desportivamente importante, um ponto conquistado que pode fazer diferença no futuro e a certeza de que a equipa está a crescer. No caso do Vitória de Guimarães, empate inesperado, esperando-se uma imediata reacção dos campeões nos próximos jogos. Destaque para os 4 golos de Diogo Santos do Sporting.O Povoense recebeu o Paredes e foi derrotado por 8-11 num jogo intenso e bem disputado com o Paredes a conseguir distanciar-se no final do terceiro parcial (3-1; 1-4; 2-4; 2-2). A propósito da boa réplica dada pelo Povoense, desengane-se quem pensa que o Povoense não irá dar luta até ao fim. Com 13 exclusões a favor, o Povoense conseguiu uma taxa de conversão de superioridades de 23% enquanto o Paredes atingiu 36% convertendo 4 oportunidades em 11. Destaque para os 3 golos de Cristiano Santos do Paredes e 3 golos de Pedro Coentrão.Na visita ao CAPacense em Paços de Ferreira, o CNAC averbou uma derrota por 23-10 (5-2;7-2;7-3;4-3), num jogo que se previa difícil para os jovens de Coimbra e uma oportunidade para a equipa de Paços de Ferreira se reencontrar com o seu poderoso jogo ofensivo. Destaque para os 5 golos de Luís Moreira e Ricardo Sousa, ambos do CAPacense.Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 3 jogos no Norte e 2 no Sul.Povoense B versus Paredes B – Primeira Vitória para o Povoense B que triunfou por 10-8 na recepção ao Paredes B (5-2, 2-2, 2-4, 1-0). Curiosidade para o resultado do último parcial, onde num total de 8 minutos apenas se marcou um golo. Destaque para os 3 golos de Gonçalo Paiva do Povoense, 3 golos de Hugo Costa e 4 golos de Francisco Ferras, ambos atletas do Paredes B.FOCA versus Leixões – Num jogo competitivo o FOCA recebeu e triunfou diante do Leixões (11-7) num jogo que controlou desde cedo e apenas no último parcial o Leixões conseguiu diminuir a distância no marcador triunfando no parcial por 1-5. Destaque para os 5 golos de João Sousa do Foca.CDUP versus Fluvial B – O Fluvial B visitou e derrotou o CDUP por 17-11 num jogo em que os o segundo parcial foi determinante para o resultado final (5-5; 0-5; 4-4 e 2-3). Destaque para os 4 golos de Bruno Sousa do CDUP e 7 golos de Diogo Pinto do Fluvial B.Aminata versus Benfica – Na piscina de Coruche, o Aminata, desfalcado, recebeu e derrotou o Benfica (15-12) num jogo bem disputado em que o resultado final ficou "decidido" apenas no último parcial (3-3; 5-4; 2-3 e 5-2). Destaque para os 5 golos de Domingos Jarreta do Aminata e 5 golos de André Pereira do Benfica.Sporting B Versus Cascais – O Sporting B recebeu e triunfou diante do Cascais por 19-6, num jogo em que os jovens leões controlaram o ritmo de jogo e marcador vencendo em todos os parciais. Destaque para os 4 golos de Francisco Castro e Guilherme Albino, ambos do Sporting e 5 golos de Diogo Marques do Cascais. Igualmente de salientar a presença de atletas muito jovens a debutar no banco do Cascais, bom sinal para a evolução futura da equipa, misturando experiência com juventude.Neste momento, a Norte, o Fluvial B lidera com 15 pontos (5 vitórias em 5 jogos) e a sul o Sporting B lidera com 9 pontos (3 jogos e 3 vitórias). Interessante notar que ambas as equipas apresentam números muito próximos, isto é 17 e 16 golos marcados em média por jogo, versus 7 golos sofridos. Faltando ainda muito campeonato, percebe-se que, por agora, estas serão as duas equipas que se apresentam no melhor momento de forma nesta divisão. Veremos como irão evoluir.No próximo dia 3 a Associação de Natação de Coimbra organiza o 2ª Festival de Mini Pólo da presente época. Estes Festivais organizados em parceria com os Clubes da Associação que desenvolvem a vertente competitiva da Modalidade, Clube Náutico Académico e Associação Académica de Coimbra, e que ao longo da época terão 12 edições visam divulgar a modalidade entre atletas e Clubes, procurando recuperar do impacto que a pandemia teve no número praticantes da modalidade. Sendo aberto aos alunos das Escolas de Natação procura dar conhecimento da existência da modalidade às centenas de crianças que frequentam o ensino da natação proporcionando-lhes o primeiro contacto com a modalidade não só jogando de forma elementar e informal mas também assistindo a partidas tanto do Campeonato Nacional da 1ª Divisão quando estas coincidentes mas também através da participação de equipas convidadas para o efeito. Neste segundo Festival, após as partidas dos alunos das escolas de natação e grupos de idade de Pólo Aquático, jogar-se-á uma partida entre um misto de Atletas da Académica e CNAC e a equipa Sub 20 do Sporting Clube de Portugal. Top!O "mundo do polo aquático" acordou com a febre da transmissão e divulgação dos jogos. Como alguém conhecedor me comentava "nesta altura devíamos estar a discutir a parametrização/normalização dos critérios de gravação e colocação de câmaras, enfim…". Objectivamente, no início da pandemia fez-se um esforço de todos os clubes procurarem gravar e transmitir (ao vivo ou em diferido) os jogos realizados na condição de visitados. Nessa altura muitos jogos foram transmitidos, quer através da plataforma oficial da FPN, natacaoTV, quer através de redes sociais. Depois e sem nenhum motivo aparente houve um desinteresse sobre o tema. Recentemente, alguém em castelhano, perguntou pelos jogos em vídeo da primeira Divisão e percebeu-se que há muitos e muitos jogos, alguns memoráveis, que não foram gravados. Toca a rebate e vamos lá resolver o problema. Numa anterior crónica tinha chamado a atenção para este importante tópico. No entanto e a título pessoal, devo manifestar que a minha ambição é ainda maior. Acho que podemos e devemos ir mais longe. Não é uma questão de Primeira ou Segunda Divisão, masculino ou feminino. Devia ser um esforço constante a captação e posterior divulgação de todos, repito, todos os jogos de todos os escalões, a começar nos sub_12 e a terminar nos absolutos. Irreal? Porquê? Afinal o que queremos todos? Não é a divulgação desta incrível modalidade? Não é estimular crianças e jovens a iniciarem-se no Polo Aquático? Então do que estamos à espera? Vivemos na tempo da imagem em movimento, do Instagram, Youtube, TikTok e Twitter. É por lá que andam todas estas crianças e jovens cuja atenção queremos captar. Vamos a isto?