A semana do polo aquático em revista

Primeira Divisão Masculina

No fim-de-semana de 12 de Novembro realizou-se o jogo em atraso Vitória Guimarães vs Povoense no qual os campeões nacionais "voltaram" à competição nacional após a fantástica aventura europeia que viveram. Triunfo tranquilo por 19-6 com a jovem equipa do Povoense a dar alguma réplica até intervalo (4-1, 3-2, 6-0 e 6-3). Destaque para os 7 golos do Pedro Sousa do Vitória de Guimarães. Depois de algumas limitações físicas na época passada, o Pedro está de volta e os apaixonados por polo aquático agradecem!

Neste fim de-semana realizaram-se os jogos CNAC versus Sporting, Vitória Guimarães Versus Paredes e Povoense versus Fluvial.

Vitória Versus Paredes: "O Campeão puxou dos galões!"

No jogo cabeça de cartaz do fim-de-semana havia a expectativa de ver como os campeões nacionais se iriam apresentar no primeiro jogo de elevada dificuldade deste campeonato. Triunfo seguro do Vitória de Guimarães por 17-13 (6-4; 4-4; 5-2 e 2-3). Desde que se viu em vantagem por dois golos o Vitória controlou o resultado (que chegou a ser mais dilatado) num jogo intenso em que o Vitória sofreu 14 exclusões e apenas beneficiou de 9 superioridades o que acabou por não afectar o controlo do jogo e do resultado. Destaque para os 5 golos de Pedro Sousa do Vitória e para os 5 golos de Nuno Alexandre do Paredes.

CNAC Versus Sporting – "Ritmos diferentes!"

No primeiro jogo, o CNAC recebeu em Coimbra o Sporting e foi derrotado por 7-22. Um jogo que começou equilibrado e que os leões dominaram triunfando por 15 golos de diferença (2-3; 1-5; 1-7 e 3-7). Destaque para Ruben Santos do Sporting com 8 golos marcados, atleta que está a regressar (já o tinha feito o ano passado no Algés) ao mais alto nível do polo aquático demonstrando todo o talento que se previa nos anos em que evoluiu nos escalões de formação. É sempre bom ver o regresso deste tipo de atletas à modalidade!

Povoense Versus Fluvial: "Máquina ofensiva oleada!"

Na visita ao Povoense, o Fluvial acumulou a terceira vitória consecutiva com 20 ou mais golos, demonstrando que é neste momento a equipa mais concretizadora do campeonato nacional. Absolutamente imparável. O jogo foi jogado em elevada intensidade, mas o primeiro parcial revelou-se desde logo decisivo sendo marcado por um total de 10 faltas (das quais resultaram 8 exclusões e 2 grandes penalidades), representado 35% do total de faltas marcadas em todo o jogo. Em suma, ambas as equipas a darem logo tudo de início. A superioridade do Fluvial nunca esteve em causa triunfando em todos os parciais (1-7, 0-4, 2-7 e 3-5). Destaque para os 7 golos de Tiago Parati do Fluvial.

Campeonato Feminino – "Primeira Vitória!"

No fim-de-semana de 12 de Novembro realizou-se o jogo Lousada XXI versus Cascais em que ambas as equipas procuravam a primeira vitória no campeonato. O triunfo sorriu à equipa do Cascais que venceu por 6-8 embora até 5 minutos do fim a diferença fosse de 3-8. O Lousada reagiu e conseguiu reduzir a diferença marcando 3 golos seguidos no final do jogo. Destaque para os 3 golos de Iara Santos e de Maria Salgado, ambas atletas do Cascais.

Segunda Divisão Masculina

Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 3 jogos no Norte.

Lousada XXI versus Fluvial B – O Lousada XXI recebeu e foi derrotado pelo Fluvial B por expressivos 6-24 (1-5; 1-7; 1-4 e 3-8). Destaque para os 8 golos de José Brandão e 7 golos de António Dias, ambos atletas do Fluvial B.

Paredes B versus CDUP – O Paredes B recebeu e derrotou o CDUP por 20-13 num jogo em que os dois primeiros parciais foram determinantes para a diferença final do resultado já que ao intervalo o Paredes B triunfava por 13-6. Destaque para os 7 golos de Bruno Sousa do CDUP.

Leixões versus Povoense B – O Leixões recebeu e derrotou o Povoense B por 7-6 num jogo muito intenso e competitivo, com um total de 29 exclusões e em que ambas as equipas apenas aproveitaram 4 dessas superioridades. Destaque para a primeira vitória do Leixões na competição.

Champions League Feminina – "Aprender com as melhores!"

Como foi aqui noticiado a equipa feminina do CAPacense participou de 17 e 20 de Novembro no Grupo A da Champions League de Polo Aquático Sénior Feminino, realizado em Paços de Ferreira. Piscina cheia, organização top, foi uma oportunidade rara de ver o melhor polo aquático feminino do mundo em Portugal.

Dr. Júlio Morais, Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, afirmou: "A realização da Liga dos Campeões em Pólo Aquático Feminino, que decorreu recentemente nas piscinas municipais de Paços de Ferreira, provou o quanto vale a pena o investimento do Município nesta modalidade desportiva. Se por um lado sentimos que o polo aquático está a atrair cada vez mais jovens, em parte graças ao empenho do Clube Aquático Pacense, por outro, esta competição internacional serviu para darmos a conhecer um concelho dinâmico, dos mais jovens do país, permitindo um intercâmbio cultural entre diferentes nacionalidades. Enquanto Vereador responsável pelo Pelouro do Desporto reitero o compromisso de o Município continuar a apoiar esta modalidade, a exemplo de tantas outras que já apoia, desde logo porque Paços de Ferreira é dos concelhos do país com maior número de jovens a praticar desporto e com maior diversidade de modalidades desportivas".

Miguel Mariani, treinador do CAPacense, frisou: "Tivemos oportunidade de assistir a 4 dias de um pólo aquático ao mais alto nível. A nível organizativo louvores e aplausos por parte de todos os que participaram nesta Liga dos Campeões e de todos os adeptos que tiveram oportunidade de passar pela piscina Municipal de Paços de Ferreira, o que nos deixa a nós clube e a todos os parceiros envolvidos nesta organização muito satisfeitos. Relativamente à parte desportiva foi mais um passo no processo de evolução de uma equipa que procura mais e melhor, uma equipa que não vira a cara à luta e que está focada em alcançar títulos e muitas vitórias no seu futuro. Fico orgulhoso por ver as minhas atletas a batalharem numa Liga dos Campeões contra equipas em momentos de maturidade evoluídos, com estruturas profissionais, treinadores campeões mundiais e olímpicos, das melhores atletas do globo e sempre à procura de aprender, sempre na busca pela melhoria e a saírem tristes porque sentiam que podíamos ter sido mais competentes, especialmente contra a equipa francesa e a holandesa", começou por dizer, acrescentando:



"Nunca irei permitir que as minhas atletas se conformem com derrotas ou vitórias morais, irei sempre procurar nelas uma vontade titânica de serem as melhores nos momentos competitivos e no seu dia-a-dia, só assim poderemos alcançar outro patamar. Esta ânsia que se sente internamente de sermos melhores, em todos os departamentos do clube, estas dores de crescimento fazem parte e temos de as ultrapassar para percebermos que podemos chegar a um nível mais alto, ficando a certeza que vamos trabalhar mais e melhor para alcançarmos vitórias a nível nacional e quem sabe um dia a nível europeu. Somos uma equipa que está a cimentar uma mentalidade vencedora em todos os departamentos, em todos as atletas e com certeza não iremos ficar por aqui. O sonho é o que nos move, mas é o trabalho diário que nos dará a certeza de que os títulos e as vitórias não serão meras palavras bonitas colocadas nas bocas dos outros. De grandes momentos nascem grandes oportunidades, sendo esta uma excelente forma de vivenciarmos um nível ao alcance de poucos, estando convicto que tudo faremos para tornar as oportunidades que temos pela frente em momentos ainda mais memoráveis, criando um legado que orgulhe cada um dos que defendem as cores do Clube Aquático Pacense e todos os que apoiam este projeto!".

Torneio da Guarda – Selecção feminina absoluta

Como já aqui foi referenciado a Federação Portuguesa de Natação (FPN) com o apoio da Associação de Natação do Interior Centro e da Câmara Municipal da Guarda, irá organizar o Torneio de Polo Aquático Feminino Cidade da Guarda que irá contar com a participação das selecções femininas de Portugal, Croácia, Inglaterra e Ucrânia que irão competir durante três dias, de 25 a 27 de novembro, nas piscinas Municipais da Guarda. Irão representar Portugal as atletas Alice Rodrigues, Inês Nunes, Beatriz Jardim, Jéssica Teixeira, Beatriz Carmo, Madalena Lousa, Beatriz Pereira, Maria Mendes, Beatriz Cavaleiro, Beatriz Ferreira, Beatriz Peixoto, Maria Machado Carolina Fernandes, Maria Sampaio e Iara Santos.

António Machado, técnico nacional "Objectivamente este Torneio da Guarda funciona como a "Casa de partida" para o longo percurso que nos espera e que desejamos termine na Qualificação para o Campeonato Europeu a disputar em Israel em Outubro de 2023. Pelo meio teremos jogos de qualificação em Março e Junho do próximo ano. Essa meta que queremos alcançar requere um trabalho que tem que ser desenvolvido em continuo. No Torneio da Guarda irão estar as selecções da Ucrânia e da Inglaterra que são, por assim dizer, equipas do nosso campeonato. A selecção da Croácia está num patamar mais elevado e esta é uma oportunidade para tentarmos diminuir em termos competitivos essa distância. O contacto com equipas deste nível é muito importante e essencial. Vamos a isto!".

Formação, o futuro do Polo aquático!

Quem me conhece sabe não só da minha paixão pelo Polo Aquático de formação como também da minha posição de defesa intransigente do trabalho que é preciso desenvolver para captar os jovens para este extraordinário desporto. Deste modo, aqui fica a referência ao encontro de Mini Polo da ANNP que teve lugar este Domingo em Guimarães e que contou com cerca de 80 atletas de diversos clubes: CAPacense, Fluvial, Povoense, FOCA, Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro, Lousada XXI, Vitória de Guimarães e Escola de Natação Tempo Livre de Guimarães. À ANNP, clubes, treinadores e atletas, um merecido "Parabéns!". Top!

Enquanto esperam pelo início dos campeonatos regionais da ANLisboa para os escalões de sub_14 e Sub_16, os clubes do Sul tem vindo a promover jogos treino e encontros entre os seu atletas mais jovens. Deste modo, aqui fica a referência ao trabalho desenvolvido pelos clubes, jovens atletas e treinadores, nomeadamente Oriental, Lagoa e Cascais e aos treinadores Pedro Vitorino, Miguel Falcão e Ricardo Gonçalves. Top!