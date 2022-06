Acreditar até ao fim!

A Selecção nacional de sub_19 feminina irá estar de 4 a 11 de Julho em Netanya em Israel para competir no Europeu integrando o grupo com Holanda, Ucrânia e Grã- Bretanha.Consciente do trabalho produzido e do talento existente, falei com António Machado, responsável máximo desta selecção procurando conhecer o balanço da preparação desta selecção e qual a ambição para a participação no Europeu.Antonio Machado: "Fazendo um balanço da preparação da selecção nacional sub19 feminina para o campeonato Europeu, tenho que dizer que o balanço é extremamente positivo, tanto na parte desportiva como na parte financeira, o que é importante realçar. Com efeito, fizemos 8 sessões de treino em dois fins-de-semana ainda em Maio. Em seguida, tivemos o torneio Internacional de Tabuaço que nos permitiu ter contacto internacional com uma equipa espanhola, mais acessível, e também com a selecção da Africa do Sul que nos permitiu jogar contra uma equipa com maior exigência e um ritmo competitivo mais próximo do que vamos encontrar no Campeonato da Europa. Acabou por ser um estágio de 10 dias espaçados entre Tabuaço, Miranda do Douro e Lisboa que nos permitiu desenvolver um trabalho intenso e metódico com treinos bidiários. Estamos assim esperançados numa boa representação no campeonato da Europa, não só pelas aspirações que temos em função do talento da equipa, mas também pelo trabalho adequado que fizemos. Dentro de um orçamento reduzido, conseguimos estar reunidos todos juntos cerca de 15 dias, o que permitiu desenvolver um trabalho técnico-tático relevante associado a momentos de jogo com equipas estrangeiras, nomeadamente a selecção da Africa do Sul. Recordo que no torneio de Tabuaço, nos dois jogos com esta equipa, perdemos o primeiro e empatámos no tempo regulamentar no segundo jogo. Na última 6ª feira, no último jogo contra esta selecção da Africa do Sul que foi realizado em Lisboa, triunfámos por 17-13 com toda a justiça e mérito, mostrámos superioridade face a esta mesma equipa da Africa do Sul, sendo que as jogadoras conseguiram demonstrar que tinham assimilado o trabalho técnico e tático desenvolvido durante o estágio. Daqui até ao primeiro jogo oficial e já em Israel, temos previsto dois jogos treino com a selecção de Israel com quem temos óptimos relações e, assim, apresentarmo-nos no primeiro jogo, dia 3 de Julho, frente a uma potência mundial de polo aquático, que é a Holanda, onde vamos tentar reduzir o "fosso" que existe entre estas duas selecções. Em seguida iremos aproveitar o dia de descanso para ver as outras duas equipas do grupo em acção (Ucrânia e Grã-Bretanha). No dia 5 jogaremos contra a Ucrânia, dia 6 será de descanso e dia 7 jogaremos contra a Grã-Bretanha. O Objectivo é claro, conseguir o melhor resultados de sempre obtido por uma selecção sub_19 feminina num Campeonato da Europa. Relembro que no último Europeu da categoria a melhor classificação foi o 14º lugar. Por isso, teremos que conseguir vitórias na fase de grupos. Estamos motivados, temos algum conhecimento, embora reduzido, das equipas adversárias e o lema mais uma vez é "acreditar que vamos conseguir" até ao último momento de cada jogo sempre, sempre com esse espírito! Os dados estão lançados! Esperemos que tudo corra bem e esperemos que este momento singular que ainda vivemos, leia-se a pandemia que ainda não terminou, não traga alguma surpresa indesejada a atletas de qualquer uma das equipas. Já na selecção absoluta tivemos uma situação com a nossa principal jogadora, a Inês Braga, e assim esperemos que tudo corra bem em termos de saúde de todos e depois procurar alcançar o melhor resultado de sempre! É com esse espírito que vamos e sem subterfúgios, como principal responsável máximo desta selecção, assumo por inteiro que o objectivo é a melhor representação de sempre! Acredito e acho que toda a equipa, todo o staff e todas as atletas acreditam de igual maneira! Vamos a isto.O grupo reunido nesta selecção feminina será dos grupos que, pessoalmente, conheço melhor. Pode parecer exagerado, mas é a mais pura das verdades. Muitas destas atletas vi-as debutar em competição em sub13 mistos nos campeonatos regionais e nacional. Também as vi jogar noutros escalões como sub14, sub16, sub19, sub23 e absolutos. Vi muitas saídas de contra-ataque com golos da Madalena Lousa, marcações da Carlota Pereira, grandes remates à esquerda da Maria Mendes e da Iara Santos, golos exteriores da Carolina Magano, defesas da Carolina Salgado e da Matilde Ribeiro, sprints e golos da Maria Machado, o trabalho incrível como pivot da Alice Rodrigues, enfim estes são só exemplos do vi. Porque, de facto, vi-as crescer! Muito. De jovens praticantes a atletas de elite. Por tudo isso, digo que sei o quanto vocês valem! Vamos a isto? Vamos Portugal!