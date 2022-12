Agora vai começar a época a sério!

Neste fim de-semana passado por motivos óbvios não houve competição. Não obstante, alguns clubes aproveitaram para realizar jogos treinos de escalões de formação e um pouco por todo o país alguns atletas e ex-atletas mantiveram a tradição do jogo de Natal. Top! Um bom exemplo destas dinâmicas são…Nos dias 22 e 23, as equipa de sub_18 do Sporting, Povoense e CAPacense aproveitaram para realizar um torneio triangular a duas mãos. Oportunidade para os jovens atletas passarem bons momentos na água, em competição e confraternização. O mesmo sucedeu com os técnicos Ricardo Sousa do CAPacense, Ricardo Pereira do Povoense e Nuno Bessone Pereira do Sporting. Organização a cabo do CAPacense e do Rui Silva. Top, como sempre!Depois da equipa de sub_14 participar no torneio Internacional, as equipas masculinas e femininas de sub_18 participam esta semana num torneio em Barcelona. Oportunidade única para viver experiências que ajudam ao crescimento técnico e pessoal destes jovens praticantes. Top, como sempre!Para quem, como eu, acompanha a NBA é comum ouvir dizer que a competição a sério começa depois do jogo NBA All Star. Eu diria, que a competição de absolutos de polo aquático em Portugal a sério começa agora. Sim, é verdade que a época regular ainda vai a meio, logo ainda estamos longe dos play-off. Mas "os motores começam a aquecer" e por um outro motivo. O mercado de inscrições. Em Janeiro é a oportunidade para serem inscritos atletas e esta é a altura em que começam os rumores ou confirmações. São várias as anunciadas contratações de bastidores, já que é difícil que nesta altura não surjam especulações e teorias sobre reforços de equipas. Treinadores e dirigentes procuram "esconder" as cartas, num jogo de sombras onde ninguém quer sair a perder e procura obter a vantagem de saber o que a concorrência está a planear. Em breve deixará de ser segredo e todos saberemos destas movimentações. Seja como for, considerando o que vou ouvindo e salvo casos de excepção, pelo valor dos atletas, é previsível que o panorama actual não se altere significativamente na relação de forças entre as equipas. Até ver…Sem um deslize, a equipa do Benfica continua a dar sinais de ambição e solidez. No entanto, ninguém esquece que a vitória do Fluvial na Taça de Portugal no final da época passada, provou que a equipa não é invencível. Com algumas mudanças de plantel, a equipa do Benfica está avisada do que pode acontecer.Depois da derrota para o campeonato na visita ao Benfica, a equipa feminina do Fluvial ficou com um amargo de boca, já que as atletas perceberam que poderiam ter feito algo mais para derrotar o Benfica neste primeiro jogo. Em termos estratégicos, a questão é saber se irá o Fluvial reforçar-se para ambicionar o título ou irá apostar no plantel actual e no crescimento da equipa? À espreita, com um grupo motivado e com uma participação em provas internacionais da LEN, a equipa feminina do CAPacense pode ser o outsider que ninguém espera. A distância face ao Benfica e Fluvial é visivelmente mais curta. Será suficiente? Cascais e Lousada XXI por motivos diferentes irão certamente usar a época para consolidar grupos de trabalho algo diminuídos, mas experientes, à volta dos quais e no futuro poderão fazer crescer a ambição para outros níveis, com o devido reforço em número de atletas. Individualmente, Madalena Lousa continuará certamente a liderar a lista dos marcadores, à imagem do fez a época passada.Com uma primeira volta irrepreensível, o Fluvial demonstrou que está fortemente empenhado em reconquistar um título que lhe escapa há vários anos. Com um plantel com invulgar profundidade e com jovens atletas em grande destaque, o Fluvial está a viver uma fase de enorme sucesso, apresentando uma qualidade de jogo acima de qualquer concorrência. Aqui e ali, tenho ouvido que "vão ser campeões. Ninguém lhes faz frente!". Em bom rigor, ainda falta muita competição e como alguém diz "Não é como começa, é como acaba…". Sim porque o campeão em título, o Vitória de Guimarães, acabou por ter uma fase regular algo atribulada, pelas melhores razões, já que teve uma campanha incrível nas competições da LEN e só agora está a estabilizar o calendário do respectivo quadro competitivo. Diz o ditado popular que "A experiência é um posto!". Veremos. Entretanto, estas são, claramente, as equipas favoritas à conquista do título. Irão reforçar-se? Fluvial e Vitória e Guimarães têm a palavra!Com o reforço previsto de dois atletas, o Paredes parece querer dar um sinal de forte ambição num momento de maior contenção por parte das equipas portuguesas em geral. Este esforço adicional terá forçosamente que compensar. No entanto, o timing de chegada e aproveitamento desportivo dos atletas será determinante para o resultado final. Fica a pergunta, será esta a época da surpresa Paredes? Irá o Paredes apostar tudo na Taça de Portugal? Aguardemos....Num 4º lugar confortável que dará acesso ao play-off, o Sporting espreita pela oportunidade de fazer alguma surpresa. A equipa dá sinais de crescimento, mas é preciso dar tempo ao tempo face aquela que será a equipa que mais reforços recebeu de um ano para o outro, os quais ainda não tiveram tempo de se ambientar convenientemente, até porque, por diversos motivos, o Sporting ainda não teve dois jogos seguidos podendo contar com todos os elementos disponíveis. O destaque vai para Luís Abreu e Rubem Santos que, chegados do Algés, impactaram imediatamente no desempenho da equipa.Povoense e CAPacense vão estar à espreita de um deslize por parte do Sporting. Duas equipas com sinais de crescimento e à procura de solucionar algumas saídas que deixaram marca. O CNAC está a viver o sonho da primeira divisão, com o sentimento de que esta será uma época para crescerem e aprenderem. De acordo com o regulamento irão defrontar para a subida/manutenção a equipa elegível que se classificar em segundo lugar na 2ª divisão masculina. A experiência de primeira divisão pode vir a revelar-se determinante. Veremos.Fluvial B e Sporting B lideram ambas as Zonas Norte e Sul respectivamente, sendo previsível que se qualifiquem para a fase de decisão do título. No entanto, na 2ª divisão o interesse maior reside nas equipas que podem e desejam lutar pela subida de divisão. A Norte, o destaque vai para o FOCA que certamente terá um palavra a dizer sobre tema. CDUP e Leixões parecem, por ora, mais afastados dessa decisão. A Sul, a jovem equipa do Aminata aproveita para fazer crescer os seus jovens jogadores que terão um papel importante na ambição da equipa no nacional de sub_18. O regresso do Benfica ao polo masculino tem sido até agora intermitente. Com um plantel que mistura alguma juventude e com alguma veterania, a possibilidade de lutar pela subida de divisão está dependente de um salto qualitativo na dinâmica de jogo até agora apresentada e potenciais reforços de peso. Não é certamente fácil começar do zero, dinamizando uma ideia de jogo com atletas que não se conheciam, gerindo um plantel vasto com naturais expectativas de jogar. Tem a palavra António Machado, técnico experiente do Benfica que esteve na génese deste projecto e que sabe bem qual o trabalho de casa que o espera…