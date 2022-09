Antes da bola começar a "rolar" - Take 2

Almoço com amigosNo início do Verão tomei a decisão de conversar e ouvir conselhos de quem não percebe nada de polo aquático. Uma visão de fora, exterior. Para o fazer, decidi convidar dois amigos, especialistas em comunicação, marketing e televisão para almoçar. Pedro Janela, CEO do WYgroup e Pedro Boucherie, profissional de televisão, escritor, colunista e pensador. "Malta, vamos almoçar e falar de polo aquático, ok? Às 13:00!". Chegados pontualmente a horas, ficámos numa agradável mesa exterior com vista para o rio Tejo. Inspirador. Peixe grelhado escolhido da vitrina, um vinho branco seco (que estava fresco no ponto) e, entre risos com fartura, conversa sobre polo.- Polo?! Mas tu convidas o pessoal para almoçar e falar de polo aquático? Isso é aquele desporto jogado dentro da água com bola e balizas, certo?- Isso.- E o que é que queres conversar?- O ponto de partida é simples: "como é que o polo aquático se pode promover como um produto atractivo capaz de gerar interesse em marcas e patrocinadores?"- Epá! Temos que ir por partes. Se não estou errado, esse é aquele desporto em que os gajos usam umas tangas horrorosas, certo?- Certo, mas não podes alterar isso. É do regulamento e tem a ver com a mobilidade dentro da água e também para evitar que os adversários te agarrem os calções… Mas posso-te mostrar por exemplo fotografias dos jogadores do Pro Recco em tanga e vais perceber que os tipos, mesmo de tanga, a coisa disfarça … Vê aqui estas fotografias da Champions League deste ano que eles ganharam…- Verdade, estes gajos são atléticos, mas aquelas toucas, por amor da Santa, não se pode mudar? Há quantos anos o polo usa o mesmo design das toucas? Tenho ideia que há fotografias dos Jogos Olímpicos de Paris em 1900 em que eles usavam já este formato…- Não é fácil mudar. O design é feito para proteger os atletas e não para embelezar a coisa…- António, se queres atrair marcas e patrocinadores é bom que tenhas um produto esteticamente atraente. Podiam colocar por exemplo umas asas de borracha como o Asterix tem…- Não vai ser possível, mas percebo o teu ponto e onde queres chegar…- E elas, usam biquíni ou fato de banho?- Fato de banho pelos mesmos motivos, só que no caso das mulheres se fosse biquíni acabavam os jogos sempre sem a parte do top. Vejam lá se percebem, um jogo de polo não é natação artística, é fisicamente super exigente e o contacto físico é intenso… digamos que se luta pela posse de bola a sério.- Bom, mas o ponto essencial é que tens uns atletas masculinos e femininos com corpos esculturais, certo?Podiam rivalizar com os e as jogadores de voleibol de praia, certo? Mas passam o tempo dentro da água e o adepto só vê as cabeças deles e delas, com toucas foleiras, certo? …E Muitas vezes, ao longe até confundes a toca com a própria bola de jogo, certo?- Certo.- … Então como é que queres tornar a coisa atraente? Hum… há piscinas transparentes?- Há e estão a ser cada vez mais utilizadas. Vês o jogo todo numa perspectiva muito diferente…- Ora ai está algo mais interessante! Mas ainda bem que falaste de piscinas. O polo ainda se joga naquelas piscinas fechadas, cheias de humidade e a cheirar a cloro?- Tal qual…- Isso devia levar uma volta. Piscinas a céu aberto é que era!- Sim, há algumas, mas são poucas. Noutros países é mais frequente. Mas há algumas que não são usadas para polo aquático tantas vezes como deviam… Alentejo, Algarve…- Também podes fazer jogos na praia, seria bastante apelativo!- Sim, chama-se Beach Polo e também há a versão River Polo, mas são modalidades que deviam ter maior divulgação e estímulo…- Pois, acho que não há muito mais que podemos acrescentar. Em resumo: mudar o design das toucas (e já agora as cores, usando cores berrantes que chamem a atenção), mudar a cor das bolas e usar também cores berrantes para não se confundirem com as toucas), jogar em piscinas a céu aberto, de preferência piscinas transparentes e, já agora, fazer ver aos atletas masculinos e femininos que em termos competitivos tem um aspecto atlético invulgar e deviam ter potenciar essa característica até porque eles são super atletas! Um anúncio com uma equipa de polo é que era!- Há alguns anúncios históricos com equipas de polo que resultaram muito bem.- Ora aí tens!!!- Olha, diz-me uma coisa, porque é que te interessas tanto por polo? Já alguma vez jogaste?- Sim, já joguei. Qualquer dia conto-vos a história. Entretanto, para finalizar brindemos à amizade e ao polo aquático!Hoje vou contar como foi a minha primeira experiência no polo aquático como jogador. Lembro-me tão bem. 17 de Dezembro de 2017. Quase Natal.Acordei agitado naquele dia. Estava entusiasmado. Sabia que era um dia histórico, dado que iria fazer o meu primeiro jogo de polo aquático! Apesar de me estrear com 48 anos, isto é, já na fase de ligeiríssimo declínio das minhas capacidades atlético-aquáticas, tinha-me preparado quase toda a vida, sem saber, para aquele dia. E, com sorte, ninguém iria reparar nesse pormenor da idade, uma vez que podia compensar esse handicap com uma vantagem enorme, uma característica muito valorizada nos jogadores profissionais, o peso! Sim, neste caso, não só cumpria com as exigências, como excedia largamente o necessário. Digamos que estava pronto para mostrar que era um jogador de peso... Na véspera tinha-me dedicado a ler frases motivacionais de pensadores tão diversos como Mário Zambujal, Zaratrusta, Corto Maltese e Maradona. Em suma, sentia-me focado, preparado e motivado! O jogo estava marcado para as 19:00. A minha equipa tinha meticulosamente definido um plano de trabalho e de preparação do jogo. Combinámos encontrarmo-nos 30 minutos antes, para realizarmos a primeira lição de retropedalagem e assim estarmos no pico da forma quando entrássemos na água. Ao todo a nossa equipa, mista, tinha 10 atletas altamente preparados, destacando-se a Eduarda, a Isabel, a Sandra e os pesos pesados Carlos, ex-atleta de polo e praticante nos Masters, o Nuno (praticante regular), o António, o Jorge e eu. Média de 45 anos de idade, sinónimo de experiência e peso. A nosso favor, acrescia um factor de desequilíbrio certamente temido pelos nossos adversários, falo do número de horas que passámos sentados em muitas piscinas a ver jogos de polo aquático. Sim, assistir na bancada permite acumular um conhecimento técnico-táctico precioso no qual apostávamos fortemente!Quando entrámos no recinto da piscina, sentimos de imediato a intensidade da pressão competitiva daquele momento, acrescida pela reacção vinda das bancadas. Que momento inesquecível, o público estava ao rubro! A equipa adversária olhava por nós com aparente desdém. Percebia-se no modo como apontavam para nós e sorriam. Alguns pareciam mesmo estar a rir. Avisei os meus colegas "Atenção equipa, as provocações são mind games, não deixem que eles entrem na vossa cabeça!". Por uma questão de conveniência e para me abstrair da pressão competitiva retirei os óculos e coloquei a touca. O mundo como que entrou em suspensão. Sem ver quase nada à volta, o som difuso da bancada abrandou e pude olhar com detalhe para a piscina. Pensei "Vamos a isto!" e atirei-me para a água. O Carlos que fazia de treinador chamou todos ao meio da piscina o que foi chato porque demorámos um bocado a reunirmo-nos, para além de que estávamos a desperdiçar preciosa energia a nadar sem pé... Enfim, coisas de treinadores. "Pessoal, eu acho que eles vão fazer pressão. Gomes, vais à saída de bola, ok?". Eu já suspeitava que seria eu a ir à saída de bola. Tinha a vantagem de ter feito natação até aos 17 anos. Quem sabe não esquece, pensei. Voltámos à posição na linha de baliza e colocámo-nos em posição para o apito de saída. Olhei em frente para aqueles longos 7 metros que tinha entre mim e a bola (o jogo ia ser feito em meia-piscina…). Aproveitei e tentei ver mais ao longe o rosto do meu adversário. Imaginei-o nervoso e assustado, com o coração a palpitar e receoso das minhas capacidades atléticas, especialmente a minha "lendária" velocidade... Na verdade, confesso que só via algo vagamente verde muito ao longe. Creio que era a touca dele. Aproveitei para respirar fundo, mesmo fundo e retirar algum vestígio de nicotina do último cigarro que tinha fumado antes de entrar na piscina. Senti-me bem. Fechei os olhos e revi o que tinha planeado que ia acontecer. Cinco braçadas rápidas, ganho a bola, coloco-a no Carlos (a jogar a central), nado rápido para pivot, recebo e remato de costas, bola ao ângulo! Tudo em 10 segundos… Golão… Que imagem… Estou embrenhado neste pensamento e mal ouço o apito de início feito pelo árbitro.Saída. Aqui vou eu… hum… vou começar por braçadas de crawl húngaro, tem mais estilo e ajuda a deslizar sobre a água… top… estou bem… estou a gostar… hum… quantas braçadas já dei? É melhor olhar em frente… ui… ainda falta tanto… epá aquela coisa verde está a chegar à bola… e agora? Num assomo de brio e orgulho peço ao meu corpo que dê resposta aos estímulos motivacionais que preparei… pás, pás, pás … está quase… olho de novo e penso, é minha, já está! Quando lanço a última braçada para agarrar a bola vejo uma onda gigante a vir na minha direcção… Gigante mesmo, parecia um muro de água… que susto… água por todo o lado, salpicos… acho que engoli cloro a mais… socorro… sinto os pulmões a darem sinal… preciso de respirar, penso, rápido, tens que fazer algo … num movimento inesperadamente ágil, salto para a parede lateral da piscina e coloco os pés naquele lancil que nos permite ter pé. Ufa!!! Foi por um triz! Estou exausto do esforço, quase não tenho energia… o meu adversário já sem a bola que conquistou e que passou a um colega aproxima-se… Num assomo de orgulho olho-o de frente, sem óculos não consigo descortinar o seu rosto, imagino-o com um ar trocista… Com uma voz tranquila diz-me "Pai, está bem?! Não podes ter os pés no muro, é contra o regulamento!". Fico paralisado. Reconheço a voz. "Sim, eu sei filho… só estou aqui porque o Carlos disse que vocês iam fazer pressão e quero confirmar qual é a vossa tática de saída ofensiva…", "Ah ok, olha vou continuar a jogar… até já!". E lá foi ele. Sim era o meu filho mais novo que, com 12 anos, acabava de me roubar o sonho de uma vida… "Não fui feito para isto! Tenho que me pirar daqui sem dar nas vistas..." pensei. Afastei-me e ouvi lá longe "… Rua… Rua…". "Ups, fui apanhado! Exclusão, só me faltava esta!". Lentamente começo a nadar até à área de exclusão. Continuo a ouvir incessantemente "Rua… Rua…". "Já vai porra… Não consigo nadar mais depressa!". Finalmente chego à dita zona. O nosso guarda-redes olha-me com ar zangado. "Mas o que é que estás a fazer? Não me ouviste? Eu fartei-me de berrar, É tua…. É tua…", "Tua? Eu percebi rua!". Num momento de profunda e impar lucidez, desisti da ideia de alguma vez voltar a jogar polo...Até hoje.