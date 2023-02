«Antes do final do treino, duas atletas caíram para o lado»

Mais um fantástico fim-de-semana com muito jogos e com muita emoção. Surpresa com a vitória do CNAC em Coimbra e jogos decisivos na 2ª divisão masculina. Pelo meio, um anúncio importante para o nosso país e, no fim, uma partilha de algumas estórias que recolhi numa conversa com um treinador holandês, Campeão Olímpico em Hóquei em campo feminino. Top!Neste fim de-semana realizaram-se 3 jogos, sendo que o maior destaque vai para a vitória do CNAC versus CAPacense, conquistando assim os primeiros 3 pontos da temporada.O CNAC recebeu o CAPacense, tendo sido triunfado nos últimos segundos 18-17 (5-5;4-4;5-5;4-3), num jogo emocionante e equilibrado. O CAPacense apresentou-se desfalcado e com apenas 8 atletas e o CNAC acreditou que podia em casa conquistar os primeiros pontos o que conseguiu por intermédio de Tomás Veríssimo a 2 segundos do fim. Destaque para os 4 golos de Diogo Pina do CNAC e 10 golos de 10 golos de Luís Moreira do CAPacense. No final, uma palavra para o trabalho desenvolvido por Cristina Mariani e pela ajuda "especial" de Nuno Mariani, o mais titulado treinador da actualidade!O Paredes recebeu o Povoense tendo sido triunfado 14-9 (4-1;4-4;2-3;3-1), num jogo emocionante e competitivo com 28 exclusões, em que o Povoense vendeu cara a derrota e lutando até perto do fim. Destque para a eficácia de 41% (7 golos) de aproveitamento do Paredes que foi parte do segredo da vitória. Para o Povoense fica o consolo de ser visível o crescimento da equipa. Na próxima jornada em Alvalade irão certamente disputar o resultado até ao fim. O Paredes irá receber o Fluvial, naquele que será o jogo grande da jornada e o qual poderá ter, consoante o resultado, influência na posição dos quatro primeiros classificados.O Vitória de Guimarães recebeu e derrotou o Sporting por 19-7 (5-2;2-2;4-4;6-1), num jogo em que os campeões controlaram o resultado e o jogo. Destaque para os 8 golos de Pedro Sousa, que conjuntamente com Tiago Parati do Fluvial, irão disputar o título de melhor marcador desta fase da prova. Os actuais campeões, em face do calendário, irão ter um final da fase regular mais acessível e irão assim esperar para ver se o Fluvial tropeça nalgum dos dois jogos que lhe falta disputar, nomeadamente na visita ao Paredes e na recepção ao Sporting. Estas duas equipas estarão na expectativa de ver com quem irão jogar nos Playoff.Neste fim de-semana foram realizados 5 jogos, 3 a Norte e 2 a Sul.O Paredes B recebeu a visita do Povoense B, tendo triunfado por 16-10 (1-2; 5-2; 5-0 e 3-1) num jogo bem disputado em que o Povoense B, começou bem ao triunfar no primeiro parcial e depois veio a reacção forte do Paredes B que controlou o jogo e o resultado. Destaque para os 5 golos de Miguel Santos e 4 golos de Xavier Sousa, ambos do Paredes B.O Fluvial B recebeu a visita do CDUP tendo triunfado por expressivos 19-7 (6-1, 6-1, 3-1, 4-4), com uma entrada fortíssima estando a vencer por 12-2 ao intervalo. Com este triunfo, o Fluvial mantém a liderança invicta e destacada da zona Norte. Destaque para os 6 golos de António Dias do Fluvial.O Leixões recebeu a visita do FOCA, tendo sido derrotado por 9-10 (4-2;3-1; 2-4; 1-3), num jogo emocionante e equilibrado em que a vitória do FOCA foi assegurada nos últimos segundos. Destaque para os 5 golos de António Araújo do Leixões e 5 golos de Carlos Ribeiro do FOCA.O Aminata recebeu a visita do Sporting B, tendo sido derrotado 13-15 (2-2, 3-4, 4-4, 4-5), num jogo muito equilibrado, competitivo, bem disputado e intenso e com o Aminata na frente do marcador a 3 minutos do fim. Reagiu a equipa do Sporting conseguindo o triunfo. Destaque para os 5 golos de Domingos Jarreta do Aminata e 4 golos de Guilherme Albino do Sporting B. A equipa do Aminata mantém o segundo lugar da região Sul com dois pontos de vantagem face ao Benfica.O Benfica visitou a equipa do Cascais tendo triunfado por 19-7 (1-6, 1-4, 3-3, 2-6) num jogo que ficou logo decidido no primeito parcial com a equipa do Benfica a fazer aquela que será a melhor exibição até agora desta nova equipa. Recorde-se que no último confronto já este ano entre estas duas equipas, o Bernfica apenas conseguiu obter um empate. Destaque para os 5 golos de Joan Ramos do Benfica. A equipa do Benfica mantém assim a perseguição ao Aminata para o acesso ao playoff relativo à subida de divisão, enfrentando já na próxima jornada o actual líder, Sporting B, no que será um jogo decisivo para as ambições do Benfica esta temporada já que apenas a vitória interessa.A Federação Internacional de Natação (FINA) divulgou recentemente que a cidade de Coimbra irá acolher o Campeonato Mundial de Polo Aquático Feminino que será disputado entre os dias 2 e 10 de Setembro de 2023. Espera-se a presença de um total de 20 equipas de diferentes geografias, no que se espera será uma festa do Polo Aquático com a presença da selecção portuguesa. Esta será a terceira vez que o nosso país recebe este evento depois de 2005, no Porto, e 2019, no Funchal (Madeira). Top! Top!Quis o destino que, por motivos profissionais, que recentemente passasse dois dias com Marc Lammers, treinador campeão olímpico e mundial de Hóquei em campo. Ex-jogador da selecção holandesa de hóquei em campo, treinou a selecção feminina nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 onde perdeu a final contra a Alemanha. 4 anos passados, voltou nos Jogos Olimpicos em Pequim e ganhou a medalha de ouro contra a China. Embora o âmbito da nossa interacção não estivesse relacionada com desporto (o Marc é um International Motivacional and Team Coacher Speaker), não perdi a oportunidade de conversarmos e procurar estórias inspiradoras e pedagógicas. Antes de Atenas, Marc era, nas palavras do próprio, um treinador da velha guarda, "Sangue, suor e lágrimas!", "work, work, work". A derrota na final levou-o a questionar muitas das decisões e métodos em que acreditava e, sobretudo, a "abraçar" a inovação como um ponto de diferenciação face à concorrência, saber mais, dispor de mais informação, em suma "pensar fora da caixa". De tantas estórias, destaco duas. Primeira. No lançamento dos JO de Pequim, 4 anos antes e no início da campanha de preparação, a equipa técnica decidiu perceber quais as condições em que os jogos decorreriam em Pequim, nomeadamente temperatura, humidade e poluição. Em parceria com uma universidade holandesa, recriaram num laboratório as condições que as atletas encontrariam daí a 4 anos. Até uma bomba de injecção de CO2 foi utilizada. E depois, fizeram um treino conjunto com situação de jogo. "Antes do final do treino, duas atletas caíram para o lado! Só metade da equipa conseguiu terminar o treino!". Em média, cada atleta perdera 4,9 kilos após 2 horas de treino. Nunca visto. A média em jogos na Europa era de 2,3kg! Segunda. Alguém da equipa técnica chamou a atenção para o benefício da crioterapia para recuperação muscular. Era uma novidade pouco estudada na época. "Dentro de tanques com água e gelo? Quanto tempo? Qual a relação do tempo com o peso e morfologia de cada atleta? Ninguém sabia. Demoraram meses até aprender que a média não devia exceder os 12 a 15 minutos. Mais tempo, iria exigir mais tempo de reactivação do corpo das atletas que podiam ficar 2 ou 3 horas a tremer, mesmo que estivessem a tentar treinar e correr. Esta informação representava uma mais valia e vantagem face à concorrência. Como usá-la em nosso benefício e potencialmente prejuízo dos adversários?". Marc foi alertado por uma atleta da sua selecção que duas atletas argentinas que jogavam em equipas na Holanda e que seriam adversárias no JO estavam a fazer perguntas sobre o que elas estavam a testar na selecção holandesa. Marc disse-lhe "Diz-lhes que deviam fazer 30 minutos de crioterapia…". No jogo da meia-final contra a Holanda, a Argentina perdeu por 5-2 (resultado mais desnivelado da qualificação). Porque será?