Antevisão das meias finais da Taça de Portugal Feminina

No próximo Domingo serão realizados os jogos da segunda mão das meias finais da Taça de Portugal feminina que irão opor o CAPacense versus Lousada XII e o jogo, cabeça de cartaz, Fluvial versus Benfica. Se no caso do primeiro jogo, a vantagem do CAPacense é quase inultrapassável (23 golos de vantagem), no segundo jogo, o Benfica apresentar-se-á com uma vitória obtida na primeira mão por um golo, o que coloca o apuramento ao alcance de ambas as equipas, Benfica e Fluvial. Por esse motivo, decidimos dar voz aos protagonistas e fazer a antevisão destes jogos."O que esperar deste jogo? Bom , o jogo anterior foi competitivo, um dos melhores nesta época. Logo espera-se um jogo competitivo, com tudo em aberto. Taticamente foi um jogo muito bem jogado em que as equipas tiveram que se esforçar por marcar golos e esforçaram-se por ser competentes defensivamente. Creio que no próximo jogo, quem falhar menos e cometer menos erros vai ganhar. Suspeito que os dois primeiros parciais vão ser especialmente relevantes pela intensidade que se espera que as equipas apresentem. É importante notar que para estas as duas equipas, este jogo é encarado e considerado uma final, já que foram as duas equipas que ocuparam os dois primeiros lugares do campeonato. No nosso caso, o Benfica, só pode jogar para ganhar já que apesar da vantagem de um golo, o empate deve ser visto como objectivo estratégico. Duas notas. Primeiro para dizer que me parece que o nível das arbitragens em geral não está a acompanhar o investimento feito pelos clubes esta época. No último jogo os árbitros cometeram alguns erros o que suscitou reparos de ambas as equipas. Objectivamente, esta época são já vários jogos de masculinos e femininos em que ambos as equipas se queixam do desempenho dos árbitros. Creio que é um tema a ser revisto, já que a formação contínua de treinadores e atletas não parece estar a acompanhada por parte das equipas de arbitragem. No caso da equipa nomeada para este jogo decisivo, creio que a opção não foi feliz. Não está em causa a competência, mas sobretudo o facto de ambos os árbitros terem sido protagonistas no jogo decisivo do campeonato masculino e por isso acho que esta dupla irá entrar para este jogo claramente condicionada. Não faz sentido já que pode ter efeitos negativos para as equipas, para o jogo e, no limite, para os próprios árbitros. Esta situação devia ter sido evitada.""Vai ser um jogo difícil que será esperamos disputado até ao final. Percebemos que houve alguns erros defensivos no último jogo, que iremos corrigir. Em resumo, a equipa está concentrada, motivada e tem um só objectivo que é passar à final da Taça de Portugal"."O que eu espero é que venha a ser um jogo muito igual ao anterior da primeira mão, isto é competitivo, intenso e imprevisível até ao fim. Acho que, no final, a chave da vitória no jogo vai estar do lado da equipa que cometer menos erros. Quem errar menos, triunfará. Acredito que o jogo não será decidido por questões táticas ou atléticas. Nestas componentes, estas equipas basicamente equivalem-se, logo será um jogo decidido por detalhes, tipo perdes a bola num ataque planeado e sofres um golo de contra ataque nos últimos segundos de um parcial. Na verdade, considero que serão sobretudo os detalhes mais psicológicos, de pressão e nervos que irão decidir o resultado. Esta é uma vantagem do Benfica, já que são vários anos a triunfar. Este desequilíbrio afectou por vezes as nossas atletas já que a diferença técnica e física não é significativa. Dou o exemplo de um estágio que fizemos em Espanha, contra equipas superiores ao Benfica, em a equipa soltou-se e bateu-se bem, sem sentir esse peso que referi. No entanto, diria que as coisas estão diferentes já que recebemos dois reforços, a Ruth Ruiz e a Paula Jasny, guarda-redes, que compensam os reforços das sul africanas que o Benfica recebeu e por isso, acho que as equipas estão equilibradas e vão apresentar-se na máxima força. Vai ser um partidazo! Espero e acredito que tem tudo para ser um dos melhores jogos de polo aquático feminino alguma vez disputado em Portugal. Acrescento um aspecto relevante. A primeira mão, disputada em Algés, por via das características da própria piscina não permitiu a ambas as equipas expressarem e maximizarem o seu potencial. Na nossa piscina, do Fluvial, pelas características, acho que as equipas poderão chegar ao seu máximo, ainda para mais ambas chegam a este momento da época num muito bom momento de forma. Qualquer uma pode ganhar, mas com a chegada da Paula e da Ruth, houve uma mudança na mentalidade das nossas jogadores e agora as atletas acreditam que podem ganhar. Diria que invertemos a situação e estamos mais fortes do que nunca!""É uma final. Na verdade não é, mas encaramos este jogo como tal. Sentimos que está ao nosso alcance. Queremos beneficiar do factor casa e aproveitar. Tal como no jogo feito em Algés, espero que seja um grande jogo como foi o anterior. Intenso, competitivo e muito bem disputado. Acredito que podemos ganhar!"Depois de triunfar categoricamente por 26-3 na visita a Lousada, o CAPacense irá receber o Lousada XII num jogo que será, salvo algum acontecimento inesperado, para cumprir calendário. Deste modo, as atletas do CAPacense, treinador e dirigentes estarão a preparar as malas para a final da Taça onde a incógnita será saber contra quem irão jogar.