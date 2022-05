Apaixonados por Polo Aquático!

Conheci o Javier Cáceres de relance numas férias da Páscoa em que fui a Madrid e aproveitei para visitar o Real Canoe, o clube mais representativo de Madrid na divisão de Elite do Polo em Espanha. Estava visitar um treinador amigo e cumprimentei-o. Nenhum de nós imaginava que nos iríamos encontrar em Portugal. Ver o Javier no banco e o modo como vive o Polo é, em si mesmo, um espectáculo! Grita, esbraceja, transpira… enfim chega ao fim dos jogos como se tivesse estado lá dentro da água. Há sensivelmente 3 anos em Portugal a treinar o CNPovoense falei com o Javier para saber como projecta o resto da época para o seu clube. Esta conversa foi antes do jogo do fim-de-semana frente ao Vitória de Guimarães."Começa este sábado o "Showtime" da época com a disputa das meias finais da liga, um objetivo difícil, mas muito motivante. Acho que depois de conseguir o grande objetivo de estar no grupo dos 4 primeiros, que representa a grande evolução que está a ocorrer na equipa, os jogos que se seguiram serviram para ganharmos mais experiência neste tipo de embates e, pouco a pouco, ir diminuindo as diferenças para com as três equipas que objetivamente estão acima das restantes. Além disso, temos um plano. Acho que o Vitória de Guimarães é sem duvida nenhuma a equipa mais forte do campeonato e é o claro favorito ao título, mas como todas as equipas, tem debilidades, que vamos tentar atacar. Vamos ver como corre! Na Taça de Portugal, a classificação para a final Four está quase garantida. Temos dois jogos com CNAC e FOCA, difíceis, mas onde devemos ser nós os que devemos marcar o ritmo de jogo, e conseguir as vitórias que nos permitam obter a classificação para a final Four. Depois, teremos que ter a cabeça no jogo contra o Paredes, rival que conhecemos e do qual estamos cada vez mais perto, para podermos ficar em primeiro no grupo e chegar às meias finais como cabeça de série. Como disse antes, um final de época cheio de ilusão! A nível de escalões, a época está a correr muito bem. Somos campeões nacionais sub_20, e em todos os campeonatos, tanto regionais como nacionais, estamos nos grupo de equipas que vai lutar por os títulos, tendo opções reais de vitória nos sub18 e nos sub14. Por último, uma nota muito relevante. No dia 10 de abril, celebrámos o primer "Open day" de polo aquático na Póvoa de Varzim. Evento com a piscina toda para nós, 3 campos de jogo, mais de 80 atletas, e muita gente na bancada, música, animação, sorteios, prendas, em resumo a festa do polo aquático na cidade, com a colaboração de muitos agentes do desporto poveiro, que serviu para promover a nossa modalidade, e para captar miúdos, adeptos e curiosos, além de disfrutar os próprios que já formamos parte desta família. Será o primeiro evento de muitos! Temos ter visibilidade!".O Paulo Tejo é o último dos moicanos, exactamente como a personagem do filme! Resistente, apaixonado por polo, transpira polo… mas também é uma enciclopédia de conhecimento e de registo histórico. Quando quero saber qualquer coisa do passado, ligo e não falha. E aproveita e acrescenta uma história, porque o Paulo é também um contador de histórias. Das boas! Treinador de polo da Académica, organizador do River Polo em Coimbra, o Paulo é daquelas pessoas que abre a mala do carro e estão lá bolas, uma baliza, gorros… Também é um lutador, convicto das suas ideias, idealista e com um desejo permanente de fazer coisas acontecer. O mundo do Polo aquático em Portugal precisava de mais pessoas como ele, que fazem as coisas acontecer. É sempre um prazer estar…"Continuo a trabalhar na Académica, tanto na Escola de Natação como no ensino e Treino do Pólo Aquático. Fomos muito penalizados com a Pandemia, e com a suspensão das actividades da Escola de Natação e deixámos de ter receitas o que naturalmente impediu que continuássemos a participação desportiva. Como consequência houve um abandono quase completo da equipa masculina. No sector feminino estávamos na altura a trabalhar no sentido de conseguir atletas para, ao fim de cerca 20 anos, voltar a participar no Campeonato Feminino, mas também pelas opções académicas de algumas jogadoras, vimos gorar essa intenção. Neste momento, estamos a trabalhar com os escalões de formação sub 14 e mais novos com os quais pretendemos já na próxima época participar nos Campeonatos Nacionais e nos escalões acima deste temos um número bastante reduzido de Atletas, os rapazes estão cedidos ao Paredes onde têm jogado na equipa b, sub_18 e sub_16 e as meninas estão cedidas ao Benfica, Algés e Lousada. Não enjeitamos a possibilidade de, num futuro próximo, voltar a competir no escalão Absoluto. Continuamos também a nossa aposta na divulgação da modalidade através da organização do Circuito de Beach Pólo Waterpolo Challenge, estando já marcado uma edição para Coimbra, integrado no Multisport de 10 a 12 de Junho e em Pinhel a 10 e 11 de Setembro, havendo ainda a possibilidade de realizar mais um Torneio em Julho.Os agentes do Pólo Aquático são na sua generalidade apaixonados pela modalidade e, na minha opinião o nosso Pólo Aquático vive um bom momento, particularmente nos Clubes de topo. Há vários projectos que demonstram uma clara aposta na modalidade, com investimento de retorno desportivo garantido, particularmente na aposta em Treinadores experientes, alguns deles estrangeiros, que lhes acrescem valor, e com estabilidade o que, no meu entender, poderá ser o garante de um progresso sustentado da modalidade nesses Clubes. Pela negativa julgo também ser evidente uma assimetria muito vincada entre a valia desportiva e estrutural dos Clubes de topo relativamente aos restantes, e que ao longo das duas últimas décadas se tem manifestado na frequente extinção ou suspensão da actividade competitiva de alguns Clubes. No sector feminino julgo que esta realidade ainda é mais agravada pelo número exíguo de equipas. Vejo também com alguma apreensão, particularmente pela pressão que irá exercer sobre os Clubes que são proprietários das Instalações de treino, a mais que previsível crise energética que decorre do actual contexto.Quanto ao futuro, julgo que para o Pólo Aquático fazer a sua afirmação é fundamental uma aposta forte na sua divulgação e promoção. É necessário que seja notícia corrente nos órgãos de comunicação nacionais e que se consiga a transmissão televisiva das finais das principais competições nacionais. Penso que o Beach Pólo também pode ter um papel preponderante neste aspecto, não só pela visibilidade que pode oferecer mas também pelo potencial de prática informal que a instalação de campos pelas zonas balneares pode proporcionar. A nível desportivo parece-me também fundamental realizar um trabalho sério de massificação da prática, o que não será possível fazer sem alargar a modalidade a todas as Associações Territoriais, com a da criação de quadros competitivos regionais orientados para as escolas de natação, Minis e Cadetes que terá de ser alicerçado numa forte aposta na formação de recursos humanos para o enquadramento Técnico destes potenciais universos. Julgo também haver trabalho a fazer na estruturação de um programa regular de acompanhamento de equipas nacionais de grupos de idade, que tenha um horizonte de vários anos e que promova concentrações Nacionais regulares, e que permita a identificação e acompanhamento da formação dos nossos melhores valores, conjugado com um programa de participação em Competições Internacionais coerente com a formação desportiva dos Atletas."