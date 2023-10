Benfica e Clube Fluvial Portuense nos 'quartos' da Taça Challenger feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As equipas do Benfica e o Clube Fluvial Portuense qualificaram-se este domingo para os quartos de final da Taça Challenger feminina de polo aquático, ao terminarem na segunda posição os respetivos grupos da ronda de qualificação.

O Benfica, que este domingo se impôs ao Jarfalla, da Suécia por 17-9, fechou o grupo B na segunda posição, com seis pontos, atrás da formação turca Izmir Buyuksehir, que somou nove.

No grupo C, o Clube Fluvial Portuense também concluiu na segunda posição, depois de hoje se ter imposto às búlgaras do KVT Lokomotiv.

Na competição masculina, as três equipas portuguesas em prova - Vitória de Guimarães, Clube Fluvial Portuense e Sporting - ficaram todas fora dos quartos de final.