Benfica e Fluvial começam época com o pé direito

Como foi prontamente noticiado por, Benfica em femininos e Fluvial em masculinos conquistaram os primeiros troféus em disputa na presente temporada, a saber as edições respectivas da Supertaça Carlos Meinêdo disputadas no dia 5 de Outubro em Felgueiras.O Fluvial Portuense venceu o Vitória de Guimarães por 13-9 (2-2; 5-2; 3-1; 4-4), na edição masculina num jogo intenso e bem disputado em que o Fluvial se superiorizou ao Adversário.João Santos, treinador do Fluvial: "Foi uma alegria vencer a Supertaça. A ambição é vencer todas as competições nesta época que se inicia.O Benfica venceu o Fluvial Portuense por 17-12 (5-3; 5-3; 3-2: 4-4) num jogo muito bem disputado em que ambas as equipas já demostraram um andamento significativo para o momento. Com esta conquista, o Benfica conquista a sua quarta supertaça consecutiva após os triunfos frente ao Fluvial Portuense em 2017/18 e 2018/19 e 2020/21 frente ao CAPacense.António Machado, treinador do Benfica: «Foi um bom jogo, bem disputado pelas duas melhores equipas nacionais da actualidade. O Benfica foi superior e o Fluvial deu uma excelente réplica. O objetivo para a época que se inicia será igual às anteriores, isto é continuar a trabalhar para conquistar títulos. A saída de algumas jogadoras nacionais para clubes estrangeiros significa que a qualidade do polo aquático nacional está a melhorar o que é bom para a seleção nacional que acredito tem uma futuro risonho à sua frente».Como foi noticiado pelo Record, o Vitória de Guimarães conseguiu o apuramento inédito para a segunda Ronda da Liga dos Campeões. A mesma terá lugar de 14 a 16 de Outubro e do grupo do vitória farão parte as equipas do Barcelona (Espanha), Noisy le Sec (França), Oradea (Roménia) e Jadran Herceg Novi (Montenegro). Vamos a isto conquistadores!A Federação Portuguesa de Natação promoveu no dia 5 de outubro uma reunião nas Piscinas de Felgueiras sobre "Carreira de Árbitros de Polo Aquático, Carreira de Oficial, Carreira de Delegado de Mesa, definição, requisitos de acesso e âmbito de atuação e a respetiva formação inerente a cada função, tendo sido coordenada Paulo Ramos, delegado LEN.Já foram divulgados os primeiros calendários para as fases regulares das competições absolutas masculinas e femininas. Destaque para o início da época no dia 22 de Outubro, sendo que na primeira divisão masculina irão participar 7 equipas e na feminina irão participar 5 equipas. Destaque para a presença do CNAC (Coimbra) na Divisão masculina e do Cascais Water Polo na Divisão feminina. Na 2ª divisão masculina irão participar um total de 11 equipas, das quais 5 são equipas B.Cumprindo com o que está estabelecido nos regulamentos de provas, o Benfica irá fazer o seu regresso, muitos anos depois, na 2ª Divisão masculina. Espera-se muito deste projecto já que como é apanágio deste clube, o objectivo é ser campeão em qualquer modalidade em que esteja a competir. Por ora, é preciso dar tempo e esperar pela evolução e maturação de uma nova equipa, novos atletas, etc. Não obstante, em breve jogar-se-á um Sporting B versus Benfica o que será um óptimo pretexto para atrair a atenção dos adeptos de ambos os clubes menos conhecedores da modalidade e que poderão assistir a um de vários dérbis que serão disputados esta época. É muito bom para o polo aquático o aparecimento deste projecto já que se espera que venha agitar "fortemente" com o panorama do polo aquático masculino nos próximos anos. Aguardemos!Não estive por motivos pessoais em Felgueiras e por isso não assisti a qualquer um dos jogos. Fiz, como sempre uma interpretação do que consegui obter através do registo dos jogos. Não é de perto nem de longe a mesma coisa, mas, por vezes, a frieza dos números diz-nos muito sobre o que aconteceu num jogo. Decidi assim partilhar alguns dos dados do jogo Fluvial versus vitória de Guimarães que fui analisando durante o jogo e que podem ajudar a perceber o que aconteceu e simultaneamente ajudar a interpretar o que por vezes o adepto na bancada não consegue ver. Vamos a isto!No lançamento do jogo pensei e ponderei dois factores que poderiam ser relevantes para o desfecho do mesmo. O Vitória de Guimarães tinha viajado do regresso da Liga dos Campeões no Domingo, tendo um tempo de recuperação e de preparação bem mais curto que o Fluvial. Ambas as equipas estavam desfalcadas de dois jogadores nucleares a cumprir castigo, Dumitru Sobetchi do Vitória de Guimarães e João Leite do Fluvial. Hum, pensei. "Ambos fazem falta, mas o Vitória vai perder preponderância do lado direito e na "organização" de jogo… o Fluvial perde o peso do João em ambas as áreas… Hum… veremos". Olho para a timeline online do jogo, começa o primeiro parcial. Exclusão João Costa, exclusão Parati, golo do Pedro, exclusão do Pedro, penalty do Salvador, conversão Parati, exclusões João Moreira e Claudio Bastos do Fluvial, exclusão do João Costa e golo de penalty do Teo. 2-2 com golo do Pedro para o Vitória e mais 2 exclusões do Fluvial. Resumo do primeiro parcial, 2-2. 5 exclusões para o Fluvial, com aproveitamento de um golo (20%) do Vitória. 3 exclusões para o Vitória, com aproveitamento de um golo do Fluvial (33%). Olha… Duas exclusões do João Costa já?! O treinador Vítor Macedo do Vitória vai ter que colocar outro a central hum… Arranca o segundo parcial. Desligo-me e volto no final. 2-4 a favor do Fluvial. Duas exclusões para o Fluvial e uma para o Vitória de Guimarães. Nenhum golo em superioridade. A média de eficácia baixa para 14% para o Vitória e 25% para o Fluvial. Dois penalties assinalados, um para cada equipa. Vitória falha e Fluvial marca. No acumulado dos dois parciais, Fluvial com 100% de eficácia, isto é 2 penalties convertidos em 2 penalties ganhos. Hum.. eficácia top do Fluvial. Venha de lá o terceiro parcial. Fluvial vence por 3-1 e está com vantagem de 3 golos. Uma só exclusão, contra o Vitória, não aproveitada pelo Fluvial. Eficácia de superioridade do Fluvial acumulada desce para 20%. Vamos ao último parcial! Dois golos do Fluvial num minuto. Um em superioridade numérica e outro de penalty. 100% de eficácia em penalties (3 em 3) e de novo 33% de eficácia em superioridade numérica. 6 golos de vantagem e faltam 7 minutos… Até ao final, o Vitória beneficia de 7 vantagens numéricas e o Fluvial de apenas uma. Resultado final 9-13 a favor do Fluvial com 4 golos de diferença. Vitória teve 15 superiores numéricas e converteu duas (15%). Fluvial teve 10 vantagens e converteu 3, ou seja, 30%. Vitória falhou um penalty e o Fluvial converteu 3 (100%). Bom, pensei, um caso clássico de eficácia ou falta de eficácia de superioridades e penalidades. Se o Vitória de Guimarães tivesse tido a mesma eficácia do Fluvial teria marcado mais 4 golos (3 em superioridade e um de penalty). Se o Fluvial tivesse tido a mesma eficácia do Vitória, teria tido menos 4 golos. Em resumo, melhor, muito melhor o Fluvial, porque doi muito mais eficaz! Sem ver o jogo, diria que a defesa e ataque do Fluvial estiveram muito bem, guarda-redes incluído… acertei?!