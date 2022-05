Benfica sagra-se tricampeão nacional de polo aquático feminino

O Benfica foi este sábado a casa do Fluvial Portuense vencer por 16-9, no segundo jogo do 'play-off' do campeonato nacional feminino, e sagrou-se campeão de polo aquático pela terceira edição consecutiva.



Depois de um 15-9 na primeira mão, em Lisboa, um resultado quase idêntico no segundo jogo do apuramento do campeão, disputado no Porto, decidiu a contenda, com Marta Martins (quatro) e Inês Nunes (quatro) a marcarem metade dos golos das 'águias'.

As 'encarnadas' somaram o terceiro título nacional, depois de 2019 e 2021, com a edição de 2020 cancelada devido à pandemia de covid-19, tendo para isso que vencer o Fluvial, que soma 12 títulos desde o arranque da prova, em 1989.