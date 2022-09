Cheira a competição!

De 22 a 25 de Setembro decorreu nas piscinas do Fluvial o Meeting Internacional do Porto – Professor Rui Moreira, 16 anos depois da última edição do mesmo. O Meeting Internacional do Porto – Professor Rui Moreira, foi organizado pela Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP), em parceria com o Clube Fluvial Portuense tendo como participantes equipas masculinas, a saber: Vitória Guimarães, Paredes, Fluvial, CAPacense, ZPC Amesterfoot (Holanda), Frem (Dinamarca), CN Rubi (Espanha), e a seleção sub_19 de atletas da ANNP.O ZPC Amersfoort, da Holanda acabou por vencer o Meeting derrotando na final os espanhóis do Club Natacion Rubí por 13-10. Nas meias finais, disputadas anteriormente, Os holandeses do ZPC Amersfoort haviam vencido o Vitória Guimarães por 12-9, num jogo muito disputado e com desfecho imprevísivel, enquanto o Club Natacion Rubí triunfou diante do Clube Fluvial Portuense por 16-9. O atleta internacional português Rui Ramos, ao serviço do CN Rubi, recebeu o Prémio de Melhor Marcador do Meeting, Boyd Vermenlen, do ZPC Amersfoort recebeu o prémio de Melhor Guarda-Redes e Max Van Der Verver também do ZPC Amersfoort, foi distinguido com o prémio de Melhor Jogador do Meeting. A anteceder a final, foi realizada uma cerimónia de homenagem ao professor Rui Moreira destacando a carreira impar como treinador tendo marcado várias gerações de jogadores de polo aquático, muitos dos quais fizeram questão de estar presentes nesta homenagem póstuma.No balanço desta fantástica iniciativa, recolhemos o testemunho da Vice Presidente ANNP, Monica Silva "A ANNP há muitos anos que pretendia reativar o Meeting Internacional de Polo Aquático. Porém, por diversas vicissitudes, o seu ressurgimento foi sendo adiado. Assim, esta edição surgiu com todo o vigor, concentrando no evento todas as sinergias necessárias para que o mesmo fosse um sucesso. A ANNP, juntamente com todas as pessoas e instituições, nomeadamente o apoio da Ágora Cultura e Desporto e do Clube Fluvial Portuenses que colaboraram connosco e sem as quais não era possível organizar este torneio, conseguiram fazer deste Meeting um evento de sucesso, tanto em termos organizativos como desportivos. Esperamos, assim, que nos próximos anos o Meeting possa reassumir um papel importante na calendarização do Polo Aquático, com o objetivo de ser mais um evento a contribuir para a expansão e consagração da disciplina. Acresce deixar uma palavra ao Professor Rui Moreira, aqui homenageado pela ANNP, que, de facto, foi uma referência para o aparecimento e consagração de muitos jogadores de polo aquático. Nessa conformidade, entendemos fazer-lhe este reconhecimento." De igual modo, recolhemos as palavras do DTR Polo Aquático ANNP, João Pedro Santos "Faço as palavras da Drª Monica minhas, acrescentando que para as equipas nacionais esta é uma data de estrema importância para a sua preparação, e nada melhor que equipas com o nível técnico e tático que participaram, só assim e a remar todos para o mesmo lado é que conseguiremos o desenvolvimento da nossa modalidade, seremos mais e melhores. Não podia deixar de agradecer a todas as pessoas que não se veem que estiverem na organização desta retoma do Meeting Internacional do Porto. Iniciaremos já os trabalhos para a próxima edição. A todos o NOSSO MUITO OBRIGADO!".No mesmo fim-de-semana, na mesma piscina e em paralelo decorreu a 4.ª edição do Torneio Internacional Cidade do Porto organizado pelo Fluvial Portuense, neste caso para formações femininas sendo que as espanholas do CNRubi venceram o Torneio, seguindo-se o CNBoadilla e em terceiro lugar o Fluvial. Em último lugar ficou a equipa do Pontevedra.O Clube Aquático Pacense irá receber a fase de qualificação da Liga dos Campeões feminina de Polo Aquático entre os dias 17 a 20 de novembro, grupo A. Depois de em 2021 terem acolhido uma fase de qualificação da Euro Liga, o CAPacense, agora treinado por Miguel Mariani, irá receber as equipas do CN Mataró (Espanha), Nice (França), Vougliagmeni (Grécia) e ZVL 1886. Parabéns ao clube, ao Concelho e entidades envolvidas que, de novo, dão um importante contributo para a vitalidade desta modalidade. É caso para dizer que a elite do Polo Aquático feminino estará presente em Paços de Ferreira! Quem sabe se mais alguém marcará presença? Veremos…O Vitoria de Guimarães inicia esta quinta-feira, 29 de setembro, a participação na Liga dos Campeões, que decorre de 29 a 2 de outubro, integrado no grupo D, na cidade francesa de Tourcoing. Os tricampeões de Portugal irão participar na fase de grupos, com as equipas de PT Turcoing (FRA), Panionios GSS (GRE), Banja Luka (BIH) e KVIK Kastrup (DIN). Boa sorte conquistadores! Quem sabe se o Vitória escreverá uma nobre página na história do polo aquático português…? Veremos!A Supertaça Carlos Meinedo 2022 realizar-se-á a 5 de outubro na Piscina Municipal de Felgueiras. Na final feminina, às 15:00, o Fluvial irá jogar contra o Benfica. Na final masculina, às 17:00, o Vitória de Guimarães irá jogar contra o Fluvial. Este serão os primeiros troféus em disputa da época e uma boa oportunidade para os adeptos e apaixonados da modalidade aproveitarem para ver polo aquático ao vivo! Vamos a isto?