Conversas estimulantes!

Vindo de Espanha e já com títulos alcançados em Portugal, Alfonso Merino é o rosto da ambição do Fluvial (Masculinos). Numa altura de definição da classificação para disputar o título de campeão e a conquista da Taça de Portugal bem como as fases finais dos escalões de formação, falei com o Alfonso. "Como projetas a ambição do Fluvial para esta época?"Os objetivos marcados para a equipa senior masculina foram primeiramente apurar entre os quatro primeiros para jogar depois pela fase pelo titulo. O primeiro objetivo foi conseguido e a seguir estabelecemos o objetivo de chegar à final. Neste momento estamos em segundo e jogaremos com Paredes as meias finais. Será uma eliminatória muito equilibrada em que qualquer equipa se pode apurar. Vamos ver como corre e só depois de este confronto estabeleceremos o ultimo objetivo. Na Taça de Portugal, o objectivo é apurarmo-nos para a Final, praticamente alcançado e depois, consoante o alinhamento das equipas, logo definiremos o nosso objectivo.Com a equipa Fluvial B o principal objetivo é formar os atletas para poderem chegar a primeira equipa. Este tem sido o propósito nos últimos cinco anos e é para se manter como objectivo estratégico. Se, entretanto, conseguirmos o apuramento para os Play off, lá estaremos para disputar o título, mas o mais importante é formar bem os atletas para o futuro. Neste momento estamos no terceiro lugar no grupo do Norte. Veremos… Relativamente aos escalões de formação Sub18, Sub16 e Sub14 o objetivo é comum a todos: chegar as finais nacionais! Uma vez apurados, veremos o seguinte objetivo.Em resumo, um ano mais em que o principal objectivo do clube se está a cumprir: 1. Trabalho 100% focado na formação! Refiro este aspecto porque alguns clubes falam de formação mas porque fica bem, é politicamente correto, mas no nosso caso é uma realidade! 2. Ser competitivos em todas os escalões! Outro objetivo importantíssimo que começámos este ano é que todos os atletas do clube que entram nas nossas aulas de piscina começam a ter contato com o polo aquático e também a criação da Escola Desportiva Multidisciplinar. Estamos muito contentes e orgulhosos deste projeto de futuro que acabará por reforçar todos os escalões e a médio-longo prazo as equipas seniores!".Como já tive oportunidade de publicar noutro artigo, de 13 a 17 de Abril decorre na África do Sul o torneio internacional de Polo masculino e Feminino, Gauteng Invitational Water Polo Tournament, onde a representação portuguesa (no torneio masculino) será feita pelo Fluvial e Vitória de Guimarães. O principal rosto deste torneio é o Rui Morais, fundador e organizador do mesmo. O Rui é um moçambicano de 3ª geração (a família é originária de Sameice na Serra da Estrela), profundamente apaixonado por desporto em geral e Polo Aquático em particular. Não podia deixar escapar a oportunidade e fui conversar com o Rui Morais"Chamo-me Rui Morais, sou o Director de uma escola privada de Ensino ("Large Independent Anglican Private School - St Peter’s College") onde trabalho há 20 anos e sou o fundador e organizador desta primeira edição do Gauteng Invitational Water Polo Tournament que se irá realizar em Joanesburgo, África do Sul de 13 a 17 de Abril. O objectivo a prazo é fazer deste torneio um dos maiores torneios mundiais de polo aquático feminino e masculino de clubes. Nesta edição inaugural irão participar no torneio masculino 11 equipas, das quais duas vindas de Portugal (Fluvial e Vitória de Guimarães) e uma de Moçambique, para além das equipas da África do Sul. No Torneio Feminino, irão participar cinco equipas oriundas da África do Sul.Sou um moçambicano de 3ª geração. A minha família é originária de Sameice próximo da Serra da Estrela. O desporto esteve sempre presente na minha vida e foi sempre a minha paixão. O meu pai jogou basquetebol de competição e o meu tio foi recordista nacional de Moçambique em barreiras tendo treinado com o Professor Moniz Pereira no Sporting. O meu pai cresceu e foi amigo de figuras relevantes do desporto como Mário Coluna ou Eusébio. É neste contexto que cresci e, naturalmente, me iniciei enquanto atleta (meia-distância) tendo tirado o curso de Professor de Educação Física. Acabei por me dedicar a ser treinador de futebol e, por acaso, cruzei-me com o Polo Aquático, desenvolvendo uma paixão imediata por este desporto. Acabei por treinar várias equipas de Polo, mas, na verdade, foi como organizador e gestor de torneios de Polo Aquático que me destaquei. Há 18 anos, fundei o maior e mais prestigiado torneio sub18 Feminino na África do Sul (Old Petrian’s Water Polo Tournament) com 28 equipas a competirem durante 4 dias!Por detrás do Gauteng Invitational Water Polo Tournament está a ideia de desenvolver o Polo Aquático na África do Sul mais concretamente os seniores Absolutos Masculinos e Femininos. Este é um problema especialmente relevante já que até à idade adulta, a África do Sul tem um dos melhores e mais bem sucedido modelo de desenvolvimento e competição de polo aquático nos escalões de formação. E depois, não há continuação. Os atletas afastam-se da modalidade e não há competição em seniores! Este torneio é uma das diversas iniciativas que visa o desenvolvimento do Polo Aquático Senior masculino e feminino na África do Sul. Acabámos por enviar convites para equipas de países como Hungria, Brasil, Cuba, Reino Unido, Suiça, Suécia, República Checa e Australia. É encorajador ver a reação e vontade das pessoas e equipas em participar. As restrições da Covid19 e algumas limitações de acomodação foram os principais obstáculos à participação destas equipas, mas percebemos que existe um interesse enorme para 2023! Esperamos que o fim das limitações do Covid19 nos permitam receber mais participantes para o ano já que o interesse é incrível!". Boa sorte Rui, que tudo corra na perfeição!