Decisões da Taça de Portugal

Mais um fim-de-semana intenso, com jogos Sábado e Domingo, para todas as idades e gostos e que permitiram encontrar finalistas e semi-finalistas da Taça de Portugal Feminino e Masculino. Vamos lá recapitular o que aconteceu.Dupla jornada da fase regular da Taça de Portugal Masculinos, com muitas equipas a jogar Sábado e Domingo. No Sábado, disputaram 5 jogos, dois dos quais decisivos colocando frente-a-frente equipas da primeira divisão, a saber Povoense vs Paredes e Fluvial versus Guimarães. Comecemos pelos jogos que opuseram equipas da primeira divisão contra equipas da segunda divisão. Na Póvoa, o Sporting visitou e derrotou o Leixões por 3-18 (1-4, 0-4, 0-7, 2-3), destacando-se os 6 golos obtidos por Diogo Santos e 4 golos de Tiago Gomes, ambos do Sporting. Em Coimbra, o CAPacense visitou e derrotou o CNAC por expressivos 8-28 (3-8, 2-9, 1-5, 2-6), destacando-se os 10 golos de Luís Moreira e 5 golos de Miguel Mariani e Ricardo Sousa, todos atletas do CAPacense. O FOCA visitou e triunfou perante o Cascais por 12-19 (2-6; 2-4; 6-3; 2-6). Destaque para os 6 golos de Diogo Marques do Cascais e os 5 golos de Abílio Sousa e 4 golos de João Sousa, ambos do FOCA. Nos jogos entre primodivisionários, o CNPovoense recebeu o Paredes num jogo que se esperava intenso e equilibrado, o que aconteceu. Triunfo para o Paredes por 9-11 (2-4, 2-1, 2-3, 3-3). Na piscina de Lordelo, o Fluvial recebeu o Guimarães, no "jogo grande" de Sábado, reeditando um embate em que, bem recentemente, o Guimarães obteve o título de campeão nacional. De novo, os pupilos de Alfonso Merino enfrentavam os pupilos de Vítor Macedo, mesma piscina… Curiosamente, a história do jogo pareceu repetir-se, nomeadamente na marcha do marcador, com o Fluvial a liderar ao intervalo e depois o Guimarães a responder cum um último parcial muito forte que lhe deu a vitória no fim do jogo por 10-11 (3-1, 4-2, 2-3, 1-5). Destaque para os 4 golos de Tiago Parati do Fluvial e 4 golos de Pedro Sousa do Guimarães.No Domingo, mais 4 jogos de Taça, neste caso com 3 jogos entre equipas da primeira divisão. Os campeões nacionais visitaram Alvalade e triunfaram tranquilamente por 4-18 (3-5, 0-3, 0-6, 1-4), destacando-se Salvador Lopes com 7 golos e Rui Ramos com 4 golos, ambos do Guimarães. O Fluvial visitou e derrotou o Algés, num jogo em que o Algés tentou responder a uma entrada fulgurante do Fluvial, mas que não foi capaz de contrariar o jogo dos vice-campeões nacionais 12-18 (1-6, 5-2, 1-6, 5-4). Destaque para os 4 golos de Tiago Parati e Bernardo Mateus, ambos do Fluvial e também para os 4 golos de Cristiano Joaquim do Algés. Na visita a Felgueiras, o CNPovoense sentiu dificuldades até ao intervalo, mas um quarto parcial demolidor acabou com quaisquer dúvidas 12-24 (6-5; 2-3; 3-7; 1-9). Destaque para os 7 golos de Tiago Mineiro e 6 golos de Diogo Fonte, ambos do CNPovoense. Em Paços de Ferreira, o CAPacense recebeu e vendeu cara a derrota contra o Paredes num jogo muito intenso, com muitas faltas pessoais (total de 27), onde o golo da tranquilidade para o Paredes apareceu mesmo no fim. Destaque para os 7 golos de Xavier Sousa do Paredes.Deste modo, terminada esta fase, estão encontradas as equipas semi-finalistas que se irão encontrar dia 11 em Recarei, Paredes. Assim, nas meias-finais da Taça irão defrontar-se Paredes versus Fluvial e Guimarães versus CNPovoense. Dia 12, às 11:30 disputar-se-á a final da Taça de Portugal masculinos, em Recarei, Paredes.No segundo jogo da meia final e após um expressivo triunfo na primeira mão, o CAPacense voltou de novo a demonstrar a sua superioridade face à equipa do Lousada, triunfando por 32-4 (11-0; 6-2, 9-1; 6-1). Destaque para os 6 golos de Maria Barbosa, 5 golos de Jessica Teixeira e 4 golos de Luana Silva e Rafaela Duarte, todas atletas do CAPacense. No "jogo grande" das meias-finais, cuja antevisão publicámos na 6ª feira passada, o Benfica deslocou-se à piscina do Fluvial tendo perdido por 7-6 (1-1, 2-1, 4-1, 3-0) no tempo regulamentar e, por isso, sendo necessário o desempate por grandes penalidades, onde o Fluvial triunfou por 3-1 carimbando a passagem à final da Taça. Foi, como se previa, um jogo intenso e emocionante onde o Fluvial se superiorizou até ao último parcial, no qual a resposta do Benfica colocou o resultado na diferença mínima com tudo em aberto para os últimos minutos/segundos do jogo. Para a história, ficam dois jogos muito equilibrados e competitivos, proporcionando aos amantes de polo aquático feminino duas partidas de elevada qualidade técnica e atlética.Em Paredes, Recarei, dia 12 de junho às 14:00 disputar-se-á a final da Taça de Portugal feminina que irá opor as equipas do Fluvial e CAPacense.No Sábado, na 2ª jornada do campeonato, o CAPacense recebeu e triunfou diante do Algés por 14-13 (4-3, 2-2, 5-5, 3-3), num jogo muito bem disputado e equilibrado. Destaque para os 5 golos de Jessica Teixeira do CAPacense e para os 5 golos de Carlota Pereira e Inês Salgado, ambas do Algés.No Domingo realizaram-se os jogos Fluvial versus Sporting, Guimarães versus Povoense e Paredes versus Fluvial Feminino. No primeiro jogo vitória tranquila do Fluvial por 13-3. Destaque para os 7 golos de Salvador Santos do Fluvial. Em Guimarães, o Povoense triunfou por 7-13, destacando-se Tiago Santos do Povoense (5 golos). Finalmente, na visita Paredes, o Fluvial Feminino triunfou por 7-12, destacando-se os 6 golos de Ana Monteiro (Fluvial). Vão assim disputar o Grupo de Ouro as equipas do Fluvial, FOCA, Povoense e Fluvial Feminino, sendo que os jogos serão disputados em Felgueiras. No grupo de Prata, irão competir CAPacense, Sporting, Paredes e Lousada, sendo que os jogos serão realizados na piscina do Sporting. O Grupo Bronze, a ter lugar em Guimarães, será constituído por Guimarães e Algés.Com as várias competições a terminar ou muito perto de acabarem, a atenção vira-se agora para os compromissos das várias seleccões. Eis um resumo do que de mais importante já se sabe.Selecção Absoluta masculina – Torneio das NaçõesO Seleccionador Nacional Fernando Leite, divulgou os convocados absolutos masculinos que irão participar no Torneio das Nações (EU Nations 2022) que terá lugar de 24 a 26 junho 2022 em Brno, República Checa. Com treinos agendados de 16 a 22 de Junho, o grupo integra Carlos Gomes (Guimarães), Nuno Alexandre (Paredes), Cláudio Bastos 2000 (Fluvial), Pedro Sousa (Guimarães), Diogo Fonte (Povoense), Ricardo Teixeira (Paredes), Dumitru Sobetchi (Guimarães), Ricardo Sousa (CAPacense), João Costa (Guimarães), Rui Ramos (Guimarães), João Leite 1993 (Fluvial), Salvador Lopes (Guimarães), João Silva (Paredes), Xavier Sousa (Paredes) e Manuel Augusto (UCSDiego). A equipa será liderada por Fernando Leite, seleccionador nacional acompanhado pelos treinadores Vítor Macedo e Diogo Ferraz. Vamos Portugal!Selecção sub_19 Feminina – Qualificação para o EuropeuJá foram sorteados os adversários que Portugal irá defrontar de 3 a 11 de Julho em Israel. Portugal integra o grupo D com a Inglaterra, Ucrânia e Paises Baixos. Anteriormente e como preparação para os jogos da Qualificação, as atletas irão participar no Torneio de Tabuaço, fazendo um último jogo dia 24 de Junho, em Lisboa, contra a selecção da África do Sul. O Grupo é constituído pelas atletas, Alice Rodrigues (Benfica/CNAC); Joana Geadas Arromba (Benfica); Ana Carolina Monteiro (Fluvial); Madalena Sofia Lousa (Benfica); Barbara Vilar Ribeiro (Benfica); Maria Alpoim Mendes (Benfica); Beatriz Rocha Sousa (Lousada XXI); Maria Carolina Salgado (Algés); Carlota Bessone Pereira (Algés); Maria Costa Tejo (Benfica); Carolina Gomes Quinhentas (CAPacense); Maria Inês Barbosa (Algés); Carolina Magano Fernandes (Fluvial); Maria Martins Machado (Benfica); Iara Beatriz Santos (Algés); Matilde Martins Ribeiro (Algés), tendo como treinadores António Machado e Ferran Pascual. Vamos Portugal!Selecção sub_18 masculina – Jogos MediterrânicosJá foram sorteados os adversários que Portugal irá defrontar de 22 de Junho a 2 de Julho na Argélia. Portugal integra o grupo B com a Sérvia, Eslovénia, França e Montenegro. O Grupo é constituído Afonso Magalhães (Guimarães), António Dias (Povoense), António Inácio (Sporting), António Pereira (Fluvial), Diogo Pina (CNAC), Diogo Pinto (Fluvial), Guilherme Albino (Sporting), João Moreira (Povoense), João Pedro Pires (Paredes), Marco Fontana (Sporting), Rodrigo Martins (Guimarães), Rodrigo Santos (Sporting) e Vasco Diniz Juhos (Sporting), tendo como treinadores Gonçalo Abrunhosa e Patrícia Magalhães. Vamos Portugal!