Dérbi lisboeta!

Foi um fim-de-semana sem jogos da Primeira Divisão Masculina e Feminina, mas com jogos da Segunda Divisão Feminina. Pelo meio, encontros de Mini Polo Aquático, Regionais ANNP, Estágio de Formação ANL e mais uma tarde de Domingo a ver um jogo. Para acabar, o anúncio de o CAPacense ser o anfitrião do grupo D da Euro CUP Women. Top!Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 2 jogos no Norte e 2 no Sul.FOCA versus Paredes B – o Paredes B visitou e triunfou diante do Foca por 13-15 (1-6, 3-3, 4-4 e 5-2) num jogo intenso com 25 exclusões em que a entrada fortíssima do Paredes B lhe permitiu controlar o jogo e o resultado até ao fim. Destaque para os 6 golos de João Sousa do FOCA e 7 golos de Xavier Sousa do Paredes B. Apesar deste resultado, o FOCA mantém-se como a equipa em melhor posição na zona Norte de lutar pela subida à primeira divisão.Lousada XXI versus Povoense B – o Povoense B visitou e triunfou diante do Lousada XXI por 2-9 (0-1; 1-1; 1-6 e 0-1) num jogo equilibrado até ao intervalo, a partir do qual, a jovem equipa do Povoense assumiu a liderança folgada do marcador.Aminata versus Cascais – O Aminata recebeu e venceu o Cascais por 12-10 num jogo intenso e equilibrado. Com esta vitória o Aminata segura o 2º lugar da zona sul à frente do Benfica e Cascais.Sporting B versus Benfica – o Sporting B recebeu e triunfou diante do Benfica por 12-6, num jogo equilibrado até ao intervalo. Destaque para os 5 golos de Guilhermo Albino e Tomás Gomes, ambos do Sporting.Fluvial B e Sporting B continuam invictos na liderança de ambas as regiões, com 15 pontos em 5 jogos cada.No Norte, o fim-de-semana começou mais cedo com mais uma jornada do regional de Sub_12 na quinta-feira, feriado. Durante o fim-de-semana realizou-se igualmente mais uma jornada do regional de sub_18 e finalmente, as equipas femininas do Fluvial e CAPacense realizaram 2 jogos cada no torneio Luso Galaico. Top!No passado sábado, nas piscinas do Estádio da Luz do Sport Lisboa e Benfica, a Associação de Natação de Lisboa realizou mais um estágio com o intuito de avaliar a componente técnica e tática dos jovens jogadores dos escalões sub12 e sub14 aliando-as à vertente competitiva num formato de torneio onde as várias equipas criadas tiveram a oportunidade de jogar entre si. É de referir a participação do Lagoa Académico Clube da Associação de Natação do Algarve, que acrescentaram valor e qualidade a esta iniciativa da ANL que contou com mais de 30 crianças. Top!Neste Estágio da ANL esteve, na condição de novo treinador de sub14 do Sporting, Francisco Silva, antigo guarda-redes do Sporting que deu um novo passo na sua ligação à modalidade. Oportunidade para perguntar-lhe como é está a decorrer esta transição. "Em primeiro lugar, é importante referir que o polo aquático já faz parte de mim, pois estou ligado à modalidade há vinte anos. Talvez assim seja mais fácil compreender a minha vontade ou, melhor ainda, a necessidade de continuar ligado à modalidade depois de ter interrompido a minha etapa como jogador. Eu tinha de continuar ligado à modalidade e, porque não, ser treinador? A meio da época transacta, ocorreram factos a nível pessoal e profissional que me fizeram começar a pensar sobre o meu futuro como jogador. Os treinos diários que duravam até muito tarde, os sábados "consumidos", as viagens, etc., pesavam demasiado no equilíbrio que almejava para a minha vida pessoal. Assim sendo, inscrevi-me no curso de treinador, de modo a poder ser uma opção válida para um lugar que há muito me via a ocupar e que também ambicionava. Um pouco sem estar à espera, surgiu a tão desejada oportunidade. Sem hesitar, abracei o projeto com toda a vontade e dedicação de sempre e comecei a trabalhar. Ao longo da minha carreira como jogador, tive vários treinadores, cada um com as suas ideias, características, qualidades, etc. O objetivo é pegar em tudo o que aprendi com cada um e, com o meu cunho pessoal, tentar ser o melhor treinador possível e influenciar da melhor maneira os jovens pelos quais sou responsável. Não se inventa a roda, o que está bem é para manter, os bons exemplos são para seguir, assim como, o que precisa de melhorar deve ser corrigido, analisando os "meus" atletas, aproveitando as capacidades e características de cada um (incluindo pessoais). É importante que cada um deles saiba que é importante, que conta, que contribui para a formação de um espírito de grupo, que faz parte da Equipa. Em resumo, a mudança de jogador para treinador está a ser francamente positiva e gratificante. Estou a gostar bastante da experiência. No entanto, mentiria se dissesse que não sinto falta de entrar na água e que me custa ver os jogos dos meus antigos companheiros de fora. Com certeza, quando começar a competir como treinador, espero, esse "vazio" vai ficar preenchido!". Boa sorte!Depois da tristeza da eliminação de Portugal no Mundial de Futebol, aproveitei o início da tarde de Domingo para me reencontrar com o desporto que me dá alegrias e emoções, o polo aquático pois claro! E assim fui até à piscina do Sporting para ver o segundo derby da época na zona sul da 2ª divisão masculina que opôs a jovem equipa do Sporting B frente à recém-criada equipa masculina do Benfica. Piscina com algum público, menos do que seria expectável, afecto a ambas as equipas. Depois do primeiro jogo em que a equipa do Benfica se apresentou com algum atraso em termos de preparação na época, tinha alguma expectativa para ver a evolução da equipa. Do lado do Sporting B, o treinador Gonçalo Abrunhosa aproveitou e apresentou-se com a sua equipa Sub_20, oportunidade para jogarem juntos e assim avaliar a dinâmica de uma equipa que ainda não jogou esta época e que irá participar no nacional de sub_20 (onde irá também participar o Benfica). Em resumo, no caso do Benfica, percebeu-se uma evolução positiva face ao anterior jogo, embora a partir do terceiro parcial a equipa tenha sentido muitas dificuldades para acompanhar o ritmo mais intenso e enérgico da jovem equipa do Sporting B. No total foram marcadas 25 exclusões, o que me parece claramente excessivo face a um jogo jogado sem grandes atritos. Bom teste para a equipa sub_20 do Sporting com vários atletas sub_18 em muito bom plano. Teste importante para o Benfica relativamente às expectativas de futuro desta equipa já que será importante perceber o que o treinador do Benfica António Machado projecta fazer com a chegada de novos e experientes atletas os quais irão certamente trazer outra qualidade a esta equipa que precisa de estar preparada para a disputa no final da época da subida de divisão e para o jogo da Taça onde irá encontrar os tricampeões nacionais, Vitória de Guimarães. Será certamente um jogo grande para se ver!A LEN acaba de anunciar que o CAPacense irá organizar em Paços de Ferreira o grupo D da Euro CUP que contará com as equipas do CAPacense, Padova (Itália), ZV de ZAAN dos Países Baixos e o Terrassa de Espanha. Para toda o grupo de atletas, dirigentes e adeptos do CAPacense, bem como da autarquia de Paços de Ferreira é o reconhecimento de um trabalho incrível que têm feito na promoção da modalidade e do país. Top! Top!