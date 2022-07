Espanha derrota Itália nos penáltis e é campeã mundial de polo aquático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Espanha conquistou este domingo o seu terceiro título mundial de polo aquático masculino, ao bater na final a Itália, no desempate por penalidades (6-5), depois de um empate a nove golos.

Um triunfo que permitiu a Espanha vingar a derrota no último Mundial, em Gwangju, na Coreia do Sul, em 2019, perdendo então na final com os transalpinos, por 10-5.

O título deste domingo, alcançado nos Mundiais de natação em Budapeste, é a terceira conquista mundial dos espanhóis, depois de se terem sagrado também campeões em 1998 e 2001.