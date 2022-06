Festa da Taça – Fluvial faz pleno

Num fim-de-semana com várias conquistas, nomeadamente o campeonato feminino sub_23 obtido pelo Benfica, todos os caminhas iam dar a Recarei, Paredes para os jogos decisivos da Taça Masculina e Feminina absolutos. Vamos lá recapitular o que aconteceu em ambas as competições.Para as meias finais estavam definidos os jogos Paredes versus Fluvial e CNPovoense versus Guimarães. No primeiro jogo, o Fluvial venceu o Paredes por 13-11 (4-3, 3-6, 6-2, 0-2) num jogo competitivo e equilibrado até ao terceiro parcial onde o Fluvial aproveitou para se distanciar no marcador e assegurar a vantagem necessária para a vitória. Destaque para os 4 golos de Nuno Alexandre do Paredes e 3 golos de Tiago Parati e Bernardo Mateus, ambos do Fluvial. O Guimarães venceu o CNPovoense 18-8 (4-3, 3-2, 4-1, 7-2), num jogo equilibrado até ao intervalo. No terceiro e quarto parcial o Guimarães demonstrou a sua superioridade triunfando com autoridade. Destaque para os 6 golos de Salvador Lopes e 5 golos de Rui Ramos, ambos do Guimarães e para os 4 golos de Diogo Fonte do CNPovoense.Na final, depois de inúmeros jogos entre Fluvial e Guimarães esta época em que a equipa do Fluvial não tinha conseguido vencer por uma única vez, tinha chegado a altura de inverter esta tendência. Os comandados de Alfonso Merino fizeram uma exibição irrepreensível triunfando sobre os comandados de Vítor Macedo por 11-7 (3-3, 2-1, 2-1, 4-2), num jogo emocionante e muito bem disputado. Destaque para os 5 golos de David Madridano do Fluvial e 4 golos de Rui Ramos do Guimarães.Alfonso Merino, treinador do Fluvial "A conquista desta Taça significou ter conseguido um prémio ao esforço e perseverança de toda uma equipa que não desistiu e ultrapassou os momentos mais difíceis para conseguir um novo título para o clube. Acho que, como nos últimos jogos contra o Guimarães jogamos melhor, mas o quarto período atirava ao chão tudo o que de bom tinha sido feito durante os 3 primeiros parciais. Mas hoje conseguimos também ser superiores neste último parcial e fazer um jogo completíssimo de inicio até o fim! Esta é a melhor forma de fechar um ciclo. Desejo muito que este grupo junto as novas incorporações e continue a dar muito sucesso ao Fluvial!".Também no Domingo realizou-se a final da Taça de Portugal Feminina que opôs o Fluvial ao CAPacense. Para o Fluvial representava a possibilidade da conquista do 11º troféu e para o CAPacense esta era a primeira participação na final da Taça.O Fluvial acabou por triunfar por 16-14 (4-3, 4-5, 5-2, 3-4), num jogo muito competitivo e equilibrado em ambas as equipas estiveram à frente ou atrás no curso do marcador e o CAPacense apesar de se ver privado de duas importantes atletas no terceiro parcial (Rafaela Duarte e Jessica Teixeira), soube lutar até ao fim, sendo que o golo da tranquilidade foi obtido a 59 segundos do fim por Carolina Fernandes do Fluvial. Foi assim mais uma magnifica jornada de promoção do polo feminino nacional que fechou a temporada com um jogo de enorme qualidade. Destaque para os 8 golos de Ruth Ruiz do Fluvial e para os 5 golos de Sofia Andrade e os 4 golos de Beatriz Peixoto, ambas do CAPacense.Ferran Pascual, treinador do Fluvial "O que mais sinto é orgulho e felicidade. Estou muito agradecido pelo que fizeram as jogadoras durante toda a época que resultou terminar com uma conquista no final, totalmente merecida. Foi um caminho longo e difícil, mas valeu a pena, não apenas pelo resultado, mas também por tudo o que vivemos no dia a dia e no muito que melhoraram como equipa. Felicidade por ver as minhas jogadoras e tantas pessoas que gostam do Fluvial, felizes por voltar a ganhar. Este título é para todas essas pessoas que estiveram a apoiar todo nosso trabalho. Sobretudo o José Marques e o Alfonso, as duas pessoas que fizeram voltar o Fluvial a estar onde merece! Queria também felicitar o CAPacense pelo incrível jogo que fizeram. Demonstração de força, talento e espirito competitivo! Bravo!"Destaque na final da Taça para a transmissão dos jogos pela televisão (SportTV), numa iniciativa muito relevante para a divulgação generalizada desta modalidade.Com pelo menos ainda uma jornada por jogar, no Sábado realizou-se o jogo Fluvial versus Benfica que poderia decidir antecipadamente a atribuição do título nacional feminino de sub_23. Foi precisamente o que aconteceu já que o Benfica triunfou por 6-10 (0-2, 0-4, 4-1, 2-3), num jogo que desde cedo controlou e dominou. Destaque para os 3 golos de Madalena Lousa do Benfica. Com este título o Benfica éAntónio Machado, treinador do Benfica "Foi uma campanha irrepreensível já que vencemos o título, só com vitórias. O jogo cumpriu com as dificuldades que tinha antecipado já que o Fluvial prometia complicar-nos a vida, mas as atletas estiveram muito bem e estão de parabéns! Dado tratar-se de um campeonato nacional recentemente criado (com 2 anos de existência) e uma vez que veio substituir o extinto campeonato de sub_20, tecnicamente consideramos apropriado dizer que o Benfica é tricampeão já que foi campeão nos últimos 3 campeonatos 1 Sub-20 e 2 sub-23."No realizou-se o Jogo CAPacense CNAC Versus que terminou com a vitória do CNAC por 5-11 (3-1; 1-3, 0-4 e 1-3). Na 6ª feira, o Vitória B recebeu e derrotou o Lousada XXI por 23-2 (7-1, 6-0, 5-1, 5-0). Destaque para os 7 golos de Afonso Magalhães do Guimarães.No dia 10 realizaram-se quatros jogos do nacional de Juvenis Masculino. O Aminata triunfou diante do Guimarães por 26-8. Destaque para os 7 golos de Domingos Jarreta e para os 5 golos de João Viriato, ambos do Aminata.O Fluvial triunfou por 28-1 diante do Lousada XXI destacando-se os 8 golos de Tiago Oliveira, 6 golos de Diogo Magalhães e 5 golos de salvador Santos, todos atletas do Fluvial.No jogo mais equilibrado da jornada, o FOCA triunfou diante do CNPovoense por 9-8, destacando-se os 5 golos de Duarte Pinto do FOCA e 4 golos de Romeu Ceccacci do CNPovoense.No jogo mais desequilibrado, o Paredes derrotou o Sporting por expressivos 41-2. Destaque para os 9 golos de Ricardo Costa, 8 golos de Francisco Ferras, 7 golos de Ivo Costa e 6 golos de Tiago Morais, todos do Paredes.A Associação Académica de Coimbra vai realizar nos próximos dias 2 e 3 de Julho, em Coimbra, mais uma edição do Waterpolo Challenge. Este Torneio que se realiza desde 2017 consiste num Torneio de Beach Pólo, jogado em espaços exteriores, e já contou com edições em Coimbra, Portimão e Pinhel. Esta versão simplificada do Pólo Aquático de piscina utiliza um campo mais pequeno e equipas reduzidas de 4 jogadores e atrai praticantes das mais diversas proveniências, alguns deles Internacionais pelos seus países de origem. A primeira etapa de 2022, a segunda está agendada para 11 e 12 de Setembro em Pinhel, tem como novidade a realização, para além dos já habituais Torneios Absolutos Masculinos e Femininos, de um Torneio de Sub 14 Misto, visando juntar num ambiente informal e divertido os jovens praticantes a algumas das maiores referências nacionais do Pólo Aquático. Neste momento está ainda em aberto a possibilidade da participação de uma Selecção Nacional que pretende fazer deste Torneio um dos passos da sua preparação para a Taça Árabe das Nações.O Complexo Desportivo Municipal da Aboboda vai receber no dia 26 de Junho a 1ª Edição do Torneio José Augusto. Em homenagem ao fundador, José Augusto, a piscina da Aboboda vai ser casa de um dia dedicado aos mais novos. O Torneio contará com jogos de equipas sub_16 e sub_12. Irão participar as equipas do Cascais, Aminata, Lagoa, Algés, Sporting e Oriental.