Festa da Taça de Portugal

No fim-de-semana passado realizaram-se os primeiros jogos do actual modelo da Taça de Portugal Masculinos de Polo Aquático, num total de 6 jogos realizados, dado que o jogo Aminata com o Vitória de Guimarães foi adiado.

Nesta 1ª jornada da Taça, alguns destaques:

• Nos 6 jogos realizados, foram colocados em competição 6 equipas da 2ª divisão (A2) frente a equipas da 1ª divisão (A1). Em todos os jogos as equipas do campeonato A1 triunfaram, sendo que se superiorizaram marcando em média 22 golos e sofrendo 4. Quer isto dizer que entre golos sofridos e marcados, a diferença foi de 18 golos em média (25 foi o valor máximo na vitória do Fluvial na visita ao Clube de Natação da Amadora). Destaque individual para Ricardo Teixeira do Paredes com 11 golos no jogo frente ao Clube Náutico de Coimbra e para Luis Moreira do Pacense com 9 golos no jogo contra o Cascais Waterpolo.

• A diferença de ritmo entre ambas as divisões (A1 versus A2) percebe-se num dado estatístico relevante. As equipas da 1ª divisão ao intervalo estavam em média a ganhar por 11-2 (9 golos de diferença) sendo que nas 2ª partes triunfaram em média por 14-2 (12 golos de diferença). O que quer isto dizer? Que as equipas do campeonato secundário terão sentido ainda mais dificuldade na 2ª parte dos jogos. Entre todos as explicações, é importante notar que as equipas da 2ª divisão não puderam treinar durante a pandemia sempre que o pais entrou em confinamento ou equivalente. É assim normal que com paragens não previstas sintam maior dificuldade em acompanhar as equipas do campeonato A1.

• Para quem desconhece é importante destacar que a 2ª divisão, designado por Campeonato Nacional A2, é composto por 12 equipas, sendo que 7 equipas apenas competem neste Campeonato e 5 são equipas B de equipas que militam na 1ª divisão (Paredes B, Vitória B, Fluvial B, Pacense B e Sporting B). Estas últimas não podem participar na Taça de Portugal.

• Não obstante a diferença de resultados, a Taça de Portugal é sempre um momento especial, nomeadamente para atletas mais jovens que aproveitam para poder competir contra as equipas de elite portuguesas e igualmente estar dentro da água com alguns dos melhores executantes desta modalidade em Portugal. Terá sido também uma oportunidade para o público poder voltar a ver jogos ao vivo. Certamente uma felicidade e emoção! No próximo fim-de-semana há mais…

No fim-de-semana realizaram-se igualmente jogos relativos à 9ª jornada do campeonato Feminino 1ª divisão (A1) e um jogo de atraso da 6ª jornada que opôs o Pacense e o Fluvial. Jogo que terminou com a vitória do Pacense sendo que a mesma ocorreu nos últimos segundos do jogo, o que para quem assistiu terá sido um prazer ver um jogo competitivo até ao fim. Destaque para Vanessa Freire do Pacense com 4 golos e para o regresso à competição de Mariana Sarmento, do Fluvial, uma das referências de sempre do polo aquático feminino em Portugal.

Entretanto, a selecção feminina irá realizar um estágio de 26 Fevereiro a 1 de Março em Barcelona como preparação para a Fase de qualificação do Campeonato Europa 2022 com as equipas de França, Israel e Malta, de 4 a 6 março 2022 em GZIRA (Malta). António Machado (SL

Benfica) e Ferran Pascual (Fluvial) tem a missão de orientar este fantástico grupo ao qual se deseja o maior sucesso. Vamos a isto Portugal!

Para quem desconhece o grau de exigência do Polo Aquático, nada como fazer uma avaliação em termos comparativos face a outros desportos mais mediáticos. O insuspeito Bleacher Report e a ESPN, ambos site de noticias desportivos dos Estados Unidos, há já largos anos que elegem o desporto mais exigente do mundo. Desde há 7 anos que ambas as entidades elegem continuamente o Polo aquático como o desporto mais exigente do mundo. À frente do Boxe (3º lugar – 40 pontos), Rugby (4º lugar – 40 pontos), Hóquei sobre o gelo (5º lugar - 38 pontos) e Football Americano (6º Lugar – 38 pontos). Para esta classificação de 1º lugar contam 6 atributos, nos quais o Polo recolhe 44 pontos, a saber: Endurance (9 pts), Velocidade (7 pts), Força (7 pts), Agilidade (7 pts), Skill (6 pts) e Fisicalidade (8 Pts).

É caso para dizer simplesmente "e é isto…!".

Aproveito assim para destacar todoos atletas deste desporto que fazem parte dos escalões de formação com 11, 12, 13 e 14 anos que praticam este desporto pouco conhecido e se dedicam com sacrifício ao treino de Norte a Sul do país. Para eles aqui fica este segredo motivo de enorme orgulho: "Vocês praticam o desporto mais exigente do mundo!".