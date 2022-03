Fim de semana de alta intensidade!

Neste fim-de-semana realizaram-se vários jogos do campeonato masculino absoluto 1ª divisão e também um jogo do campeonato Feminino Absolutos. Competitividade, emoção, intensidade… houve de tudo um pouco!Vamos por partes.No grupo que irá definir na Final4 o título de campeão, disputaram-se os jogos Vitória de Guimarães versus Fluvial e o jogo CNPovoense versus Paredes. Comecemos por este último. Disputado em "casa", o Povoense tinha a possibilidade de tentar brilhar e tentar obter a primeira vitória nesta fase da competição. Acabou por ser uma derrota expressiva, 8-18, em que o Paredes fez uma demonstração da sua superioridade física, tática e técnica e em que o Povoense apenas conseguiu equilibrar o resultado até ao final do primeiro parcial, sendo que depois o Paredes conseguiu distanciar-se no resultado e na exibição (parciais de 3-3, 1-5,4-5 e 0-5). No jogo Vitória versus Fluvial, dois candidatos ao título proporcionaram um jogo de alta intensidade e resultados imprevisível, sendo que o os campeões nacionais acabaram por triunfar por 12-10. Um jogo nem sempre bem jogado tecnicamente, mas com enorme entrega e emoção por parte dos atletas! Estatisticamente foram sancionadas 27 faltas pessoais (14 para o Vitória de Guimarães e 13 para o Fluvial). A marcha do marcador acumulada por parciais foi equilibrada até ao fim e evoluiu da seguinte forma: 4-4, 6-5, 10-9 e 12-10, sendo o golo da tranquilidade para o Vitória de Guimarães obtido a 59 segundos do fim. Destaque para os 5 golos de Rui Ramos (Guimarães) e para os 4 golos de Tiago Paraty (Fluvial). Note-se que até ao fim desta época desportiva, estas duas equipas irão ter oportunidade de se reverem várias vezes, o que, para o amantes da modalidade é sempre uma oportunidade de ver do melhor Polo Aquático que se pratica em Portugal!No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, o CAPacense recebeu o Algés e o Foca recebeu o Sporting. O CAPacense controlou o jogo desde cedo e chegou ao 4ª e último parcial com uma vantagem de 13-8. Neste último parcial, o Algés tentou reagir, vencendo o parcial por 3-5, mas não chegou para colocar em risco a vitória do Pacense que lidera o grupo com 6 pontos. Em Felgueiras, o Foca preparou-se afincadamente para receber o Sporting conseguindo chegar ao intervalo a vencer por um golo (6-5). Na segunda parte, a experiência e qualidade de jogo do Sporting evidenciou-se (triunfo por 5-10 nesta parte), o que permitiu à equipa obter os três primeiros pontos.No campeonato feminino, o CAPacense recebeu o Fluvial num jogo entusiasmante e potencialmente decisivo para ambas as equipas. Quem sair triunfador dos dois jogos, irá defrontar o vencedor do embate Benfica versus Algés para a decisão de atribuição do título nacional. O que se viu em Paços de Ferreira foi do melhor que o polo aquático feminino tem para dar! Piscina cheia de público, marcha equilibrada do marcador que evoluiu no resultado acumulado por parciais da seguinte forma: 6-5, 8-9, 11-11, tendo terminado com a vitória por 16-15 do Pacense com o último golo obtido, através de penalti, a 10 segundos do fim! Estatisticamente foram sancionadas 31 faltas pessoais (16 para o CAPacense e 15 para o Fluvial), número muito superior ao normal e demonstrativo da intensidade com o jogo foi disputado! Destaque para os 5 golos de Vanessa Freire do Pacense e os 6 golos de Catarina Reis do Fluvial. Agora falta o jogo na piscina do Fluvial, o qual se antevê que seja igualmente intenso. Técnicos, atletas e público de parabéns! Espera-se o mesmo no próximo jogo a disputar em breve!Um amigo muito próximo ligou-me a explicar-me que se tem entusiasmado a ler estas minhas crónicas, mas que queria fazer-me um reparo importante. "Eu gosto do que tu escreves e até me interesso, mas tu falas de coisas que não sei o que são! Não conheço as regras e não consigo visualizar o que tu dizes. Para além disso, falas de jogadores que não conheço, mas não falas de jogadas excepcionais ou momentos mágicos… ou sei lá… tipo há jogadores como o Ronaldo ou que são mais físicos como o Pepe? …. E quais são as faltas que se marcam no polo aquático?". Fiquei a pensar e percebi que era importante aceitar este desafio. Problema: não posso escrever sobre todas estas questões e outras de uma só vez. Assim, decidi iniciar nestas crónicas uma rubrica que irei publicar ao longo de várias semanas dedicadas ao tema, que se irá chamar, muito justamente, a magia do polo aquático! Para começar, uma estória. Quando me perguntam como se joga o polo aquático uso sempre a metáfora do cirurgião cardiotorácico que leva o seu carro à revisão na oficina. No final, o mecânico conhecendo a profissão do seu cliente comenta orgulhoso, "Doutor, já viu… isto é quase o mesmo que o Sr. faz! Abri o motor, removi os tubos, limpei tudo, troquei o óleo… e já está! A funcionar na perfeição!". O médico, compreensivo e gentil, responde "muito bem! Agora só falta uma coisa… experimente fazer tudo isso com o motor a trabalhar…". Ora, esta mais ou menos a resposta que dou às pessoas que me perguntam sobre o Polo. "Sim, sim é parecido com andebol. Sim, no jogo de andebol eles passam a bola entre eles, organizam o ataque e defesa, correm e depois tentam marcar golo… Certo? Agora tenta imaginar fazer isso tudo, dentro de uma piscina sem nunca teres pé…". Sim, este é pilar chave da magia do polo! Na água, sem pé! Sempre no limite da intensidade. Então como se joga polo aquático? Numa piscina com formato rectangular e dimensões regulamentares bem definidas. Duas balizas. Seis jogadores "de campo" e um guarda-redes para cada equipa. Objectivo comum a muitos jogos colectivos, ou seja, marcar mais golos do que o adversário e sofrer menos. Duas partes, divididas em dois parciais, num total de quatro parciais. A duração de cada parcial depende do escalão respectivo, isto é, como exemplo para os atletas mais jovens é de quatro minutos. No caso dos jogos absolutos masculinos e femininos, cada parcial tem uma duração de oito minutos, num total de 32 minutos. O jogo é, em regra, supervisionado por dois árbitros (posicionados em cada lateral da piscina) que acompanham todo o jogo de ataque e defesa de ambas as equipas. O jogo é igualmente acompanhado pela mesa composta por oficiais de mesa que são responsáveis por gerir o cronómetro, actualizar o marcador e registar as infracções disciplinares, incluindo o registo do número de exclusões de cada equipa. Estes registos ocorrem por indicação dos árbitros, que usam uma sinalética própria para dar indicação à mesa destes diferentes factos. O cronómetro é uma peça chave no jogo já que as regras estabelecem um tempo limite de ataque para cada equipa que é de 30 segundos. Este tempo é definido como o tempo máximo para que a equipa que ataca realize um remate à baliza da equipa adversária. Nessa altura, se a equipa recuperar a bola, o cronómetro volta a reconsiderar o tempo máximo de ataque que passa neste caso a ser de 20 segundos. Qualquer paragem de jogo, reflecte-se numa paragem do cronómetro, logo os 32 minutos referidos anteriormente são de tempo de jogo útil. Quer isto dizer que, normalmente, com as paragens comuns, um jogo de polo, para quem quiser assistir, tem uma duração média de uma hora. No banco de cada equipa estão mais seis atletas, dos quais um segundo guarda-redes. Os atletas do banco e os atletas que iniciam o jogo podem entrar e sair do jogo o número de vezes que o treinador entender, respeitando as regras para as substituições. As faltas cometidas dividem-se em dois tipos relevantes. As que incluem saída da piscina (chamadas exclusões) e que não incluem saída da piscina. Esta saída da piscina, implica que o jogo pare e o atleta visado se dirija para uma área demarcada onde deverá ficar a cumprir o castigo, sendo que o mesmo tem uma duração de 20 segundos. São as chamadas exclusões. Para quem está na piscina é comum ouvir os espectadores gritarem "Mais um!" ou "Menos um!".