Fim-de-semana em cheio para o polo aquático!

Este foi um fim-de-semana forte de emoções fortes com jogos importantes e competitivos. Mas, foi também um fim-de-semana em que centenas de jovens praticantes de todas as idades entraram na água para treinar e jogar polo aquático, graças a Torneios e Encontros tão relevantes para o desenvolvimento da modalidade.No campeonato de Absolutos masculinos, os quatros finalistas realizaram os primeiros jogos que irão definir o campeão nacional, na fase relativa ao Playoff. Em casa, o Vitória de Guimarães recebeu e derrotou o CNPovoense (22-9) afirmando todo o seu favoritismo. Rui Ramos e Pedro Sousa fizeram questão de demonstrar porque são os melhores praticantes desta modalidade em Portugal. Desta vez, a jovem equipa do Povoense não conseguiu contrariar o poderio do adversário. Fica a nota para as dificuldades ofensivas em ataque planeado por parte do Povoense já que dos sete golos, nove foram obtidos em vantagem numérica, num total de treze vantagens, resultando em 54% de eficiência. Quer isto dizer, que apenas dois golos foram obtidos em ataque planeado.Entretanto o Fluvial recebeu e derrotou o Paredes por uns esclarecedores 14-4. Note-se que o Paredes se apresentou desfalcado de jogadores importantes, nomeadamente os dois atletas esquerdinos. Deste jogo, fica a nota para uma estatística que se tem revelado importante na capacidade ofensiva do Paredes, mais concretamente a diferença entre exclusões obtidas e sofridas. Neste jogo, o Paredes obteve um total de 15 vantagens numéricas versus quatro para o Fluvial. O Paredes reforça assim, desde o início do campeonato, as estatísticas da equipa com mais situações de superioridades numéricas, o que se traduz numa vantagem teórica versus qualquer adversário. No entanto e desta vez, destas 15 oportunidades, o Paredes apenas concretizou um golo. O Fluvial conseguiu assim o melhor jogo desta época em situações defensivas em inferioridade numérica, com uma eficiência defensiva de 93% num total de 15 inferioridades numéricas. No próximo fim-de-semana o Fluvial visita o Vitória de Guimarães, num jogo que irá opor o actual Campeão ao Vice-Campeão. Espera-se um jogo tremendo…No segundo grupo de apuramento do 4º ao 8º lugar, composto por Algés, Sporting, Pacense e Foca, realizaram-se os jogos Pacense versus Foca (16-9) e Algés versus Sporting (15-7). Nota de destaque para a vitória tranquila do Pacense que, mesmo desfalcado de jogadores importantes, controlou o jogo e o resultado com o internacional Ricardo Sousa a destacar-se marcando sete golos. No derby de Lisboa, a equipa do Algés que se apresentou desfalcada de dois jogadores nucleares (Cristiano Joaquim e Jorge Lopes), fez uma exibição muito competente aproveitando uma exibição pouco feliz da equipa do Sporting. Constituída por atletas jovens, a equipa do Algés obteve um resultado importante, numa tarde em que tudo lhes saiu bem. Destaque para Catalin Caus do Algés.No Campeonato Feminino disputou-se a última jornada da fase regular. O Pacense recebeu e venceu o Algés por 11-3 num jogo competitivo em que a equipa do Pacense imprimiu um ritmo intenso e triunfou com todo o mérito. No último jogo da fase regular, o actual campeão Benfica recebeu e derrotou o Fluvial por 15-8, num jogo igualmente competitivo em que o Fluvial conseguiu equilibrar o jogo até ao intervalo, a partir do qual o Benfica foi alargando a vantagem, triunfando folgadamente. Destaques para os golos marcados por Marta Martins (5) e Madalena Lousa (3) do Benfica e Carolina Fernandes (4) do Fluvial.Terminada a fase regular, no próximo fim-de-semana iniciar-se-ão os playoff de apuramento do campeão nacional. O Benfica irá defrontar o Algés, sendo que o favoritismo vai todo para a equipa campeã. Fluvial e Pacense irão defrontar-se naquele que se espera o jogo mais imprevisível já que ambas as equipas têm evoluído na qualidade do seu jogo e contam com atletas da elite nacional. Será emocionante.Da fase regular do campeonato fica um registo irrepreensível do campeão Benfica, invicto, com 8 vitória, 153 golos marcados e 50 sofridos, obtendo um total de 24 pontos. Em segundo lugar ficou o Fluvial com 15 pontos seguido do Pacense com 12 pontos. Destaque para Madalena Lousa a melhor marcadora do campeonato com 46 golos.Em breve, a 27 de Março, iniciar-se-á o campeonato nacional sub23 feminino que irá contar com a participação de Benfica, Fluvial, Algés e Pacense. Mais jogos e mais competição!Na campeonato A2 masculino, correspondente à 2ª divisão realizaram-se 6 jogos este fim-de-semana. A norte, o destaque vai para os triunfos claros de Vitória Guimarães B, Paredes B e Fluvial B, equipas que ocupam as três primeiras posições da classificação regional.No sul, a vitória obtida contra o Cascais colocou o Sporting B na liderança da classificação. Uma referência para a equipa do Aminata que bateu o CNAmadora depois de vários jogos adiados. Finalmente o Aminata voltou a competir. Ainda bem!Organizado pela Associação de Natação do Norte de Portugal decorreu o 2.º Encontro de Mini Polo na piscina do Vitória de Guimarães, no qual participaram as equipas de Baião, Pacense, Fluvial, Foca, Escola Natação Tempo Livre e Guimarães. Parabéns aos organizadores, clubes participantes e claro, jovens praticantes! Top!Em Lisboa, no Domingo 13, na piscina do Algés realizou-se um Encontro Inter-Regional de Polo Aquático, promovido pela Associação de Natação de Lisboa no qual participaram cerca de 60 atletas sub12 e sub14 de três Associações Regionais (Lisboa, Alentejo e Algarve) que se aliaram a esta iniciativa de promoção, divulgação e desenvolvimento do Polo Aquático. Estiveram presentes atletas e técnicos do Algés, Oriental, Lagoa, Sporting, Aminata e Cascais. Muito bom!Acrescentando os quatro jogos realizados no campeonato regional Misto da Associação de Natação do Norte, este foi o fim-de-semana desde o início da época, com a maior quantidade de jogos e iniciativas realizadas. É caso para dizer que foi um fim-de-semana em cheio para Polo Aquático!