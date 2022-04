Fim-de-semana prolongado!

Desta vez, o fim-de-semana de polo começou mais cedo. Na 5º feira passada, os jogos Fluvial Versus Vitória de Guimarães (masculino) e Benfica versus Algés (feminino) permitiram aos adeptos verem polo mais cedo, sem terem que esperar por sábado. Já agora, para quem foi ver, foi um início de noite muito bem passado! Vamos lá recapitular o que aconteceu…No segunda fase do grupo que irá definir na Final4 o título de campeão nacional absoluto masculinos, em jogo antecipado, Fluvial e Vitória de Guimarães disputaram um jogo muito competitivo e intenso. Dado que ambas as equipas tinham viagem marcada para a África do Sul onde vão participar Gauteng Invitational Water Polo Tournament, o jogo foi realizado na 5ª feira passada. Ambas as equipas na máxima força, esperando-se um Fluvial a procurar conquistar os 3 pontos que o colocariam em vantagem face ao Paredes na disputa pelo 2º lugar desta fase. No início, prevaleceu o equilibro até 2 minutos do fim do primeiro parcial onde o Vitória de Guimarães aproveitou para fechar o parcial em vantagem por dois golos (5-3). No 2º parcial respondeu o Fluvial com uma vitória por 5-2 o que lhe permitiu chegar ao intervalo em vantagem de um golo (8-7). Pressionados pelo marcador, os campeões nacionais responderam sem facilitar vencendo os terceiro e quarto parciais por 1-3, arrancando uma vitória difícil em Lordelo do Ouro por 13-10. Destaque para os 4 golos de Rui Ramos e 4 golos de Pedro Sousa, ambos do Vitória de Guimarães. Apesar do enorme esforço do Fluvial de Alfonso Merino na tentativa de neutralizar os principais trunfos do Vitória de Guimarães e tal como tinha aqui referido na semana passada, este Vitória de Vítor Macedo é um caso sério, provando que são os principais candidatos, neste caso a revalidar o título nacional.No Sábado, realizou-se o outro jogo deste grupo da Final4, onde o Paredes se superiorizou ao CNPovoense por 20-15. Jogo com muitos golos, com algum equilíbrio até ao terceiro parcial onde o Paredes se distanciou de vez no resultado para triunfar com autoridade. Destaque para os 6 golos de José Saraiva (Paredes) e para os 4 golos de João Moreira (CNPovoense).No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, o CAPacense deslocou-se a Algés para defrontar o Algés e o Foca deslocou-se a Alvalade para jogar contra o Sporting. No primeiro jogo, o resultado manteve-se muito equilibrado no final dos três primeiros parciais, embora sempre com o CAPacense em vantagem no marcador e o Algés a conseguir reduzir ou mesmo empatar o resultado. A meio do último parcial, o CAPacense conseguiu obter a maior vantagem em golos (10-15) o que lhe permitiu gerir o resultado que terminou em 13-15. Com esta vitória o CAPacense mantém a invencibilidade do grupo e uma média superior a 15 golos por jogo o que faz desta equipa a terceira equipa mais ofensiva do campeonato. Destaque no jogo para os 6 golos de Ricardo Sousa (CAPacense). Em Alvalade o Sporting recebeu e triunfou sobre o Foca por 14-8. O jogo começou numa toada equilibrada, mas lentamente o Sporting foi distanciando-se no resultado triunfando com naturalidade por seis golos de vantagem.Também na quinta-feira, o Benfica de António Machado triunfou de forma expressiva sobre o Algés, por 25-6, num jogo quase sem história e em que estreou duas atletas provenientes da África do Sul, Nicola Macleod e Shakira January. Do jogo, destaque para os 7 golos de Madalena Lousa e 5 golos de Nicola Macleod, ambas do Benfica.Com esta vitória, o Benfica de António Machado apurou-se para a Fase Final onde irá defrontar o Fluvial de Ferran Pascual. Esperam-se jogos emocionantes!Em Lisboa, no sábado na piscina do Algés, realizou-se um Encontro Inter-Regional de Polo Aquático, promovido pela Associação de Natação de Lisboa e com a participação da Associação de Natação do Alentejo no qual participaram atletas nascidos em 2008 ou posteriormente. Estiveram presentes cerca de 40 atletas ((Algés, Oriental, Sporting, Aminata, Benfica e Cascais) que participaram em mais uma iniciativa da ANL de promoção, divulgação e desenvolvimento do Polo Aquático. De novo, muito bom!Como foi referido no início desta crónica, de 13 a 17 de Abril decorre na África do Sul o torneio internacional de Polo masculino e Feminino, Gauteng Invitational Water Polo Tournament, onde a representação portuguesa (no torneio masculino) será feita pelo Fluvial e Vitória de Guimarães. Estarão igualmente presentes a atleta do Benfica Madalena Lousa que irá participar, por convite e a título individual, representando a equipa feminina dos Water Warriors e o selecionador nacional Fernando Leite que assumirá a responsabilidade técnica da equipa Maputo Water Polo Club, numa parceria com a Federação Portuguesa de Natação para o desenvolvimento do Polo Aquático em Moçambique. Numa peça à parte a publicar, aproveitei para falar com o Rui Morais, fundador e organizador deste torneio. O Rui é um moçambicano de 3ª geração (a família é originária de Sameice na Serra da Estrela), profundamente apaixonado por desporto em geral (tradição familiar que vem do pai e do tio), sempre ligado ao desporto como praticante, estudante e treinador e que desenvolveu uma enorme paixão pelo polo aquático. A ambição é tornar o Gauteng Invitational Water Polo Tournament no maior torneio mundial de clubes. Quem conhece o Rui, sabe que é o que vai acontecer!