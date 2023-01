«Fizemos os possíveis com as armas que temos e lutámos com a atitude que nos caracteriza»

Foi um fim-de-semana preenchido com jogos da Primeira e Segunda Divisão Masculina. Para o fim uma conversa com Miguel Mariani, treinador do CAPacense que faz uma avaliação da experiência internacional que a equipa viveu.Neste fim de-semana, realizaram-se 3 jogos relativos à da Fase Regular, a saber Povoense versus Vitória, Fluvial versus CNAC e Sporting versus Paredes. Na 5ª feira o CAPacense visitou o Paredes em jogo antecipado da 9ª jornada.O Paredes recebeu a visita do CAPacense tendo triunfado por 15-10 (3-0; 4-3; 5-2 e 3-5), num jogo bem disputado e intenso em que a equipa da casa cedo controlou o jogo e o resultado. Destaque para os 4 golos de Xavier Sousa do Paredes e 5 golos de Ricardo Sousa do CAPacense.O Fluvial recebeu e triunfou diante do CNAC por 21-5 (7-0; 5-1; 6-1; 3-3) num jogo sem história face à superioridade do Fluvial. Para a história, ficam os 13 golos de Tiago Parati que lidera folgado o rankling dos melhores marcadores do Campeonato.O Povoense recebeu e perdeu diante dos campeões nacionais por 10-20 num jogo em que os comandados de Vítor Macedo controlaram cedo o jogo e o resultado.No jogo grande do fim-de-semana o Sporting recebeu a visita do Paredes tendo triunfado por 19-17 (4-6; 6-4; 5-4 e 4-3), num jogo bem disputado e intenso em que a equipa da casa esteve a perder por 4-7, respondeu com 5 golos seguidos e depois e até ao fim o resultado manteve-se equilibrado e incerto. Destaque para os 6 golos de Nuno Alexandre e 4 golos de Xavier Sousa ambos do Paredes e para os 5 golos de Luis Abreu do Sporting. Triunfo importante para os leões contra uma equipa com a qual disputa o acesso ao play off.Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 3 jogos no Norte e 2 no Sul.FOCA versus CDUP – O FOCA recebeu e triunfou diante do CDUP por 11-8 (5-2; 1-2; 3-0; 2-4), num jogo em que a equipa de Felgueiras controlou sempre o jogo e o resultado. No último parcial o CDUP conseguiu triunfar e reduzir a diferença de golos até então observada durante o jogo. Destaque para os 5 golos de Carlos Ribeiro do FOCA.Lousada XXI versus Paredes B – o Lousada XXI recebeu e foi derrotado pelo FOCA por 6-11 (2-2; 1-5; 1-3 e 2-1) num jogo em que a equipa visitante a partir do 2º parcial se superiorizou face à equipa da casa. Destaque para os 3 golos de Hugo Costa do Paredes B.Povoense B versus Fluvial B – o Povoense B recebeu e foi derrotado pelo Fluvial B por 5-16 (0-6; 0-4; 4-3 e 1-3) num jogo em que a equipa visitante cedo se superiorizou face à equipa da casa. Destaque para os 4 golos de Diogo Pinto do Fluvial B.Benfica versus Cascais – O Benfica recebeu e empatou diante do Cascais por 10-10 (1-2; 3-2; 2-2; 4-4) num jogo com alguma emoção, em que o jogo foi sempre muito equilibrado sendo que o Benfica alcançou o golo do empate a 3 segundos do fim. Destaque para os 6 golos de João Marques do Benfica e 4 golos de Guilherme Correia do Cascais. O Cascais viu a vitória fugir-lhe mesmo no final do jogo, mas o resultado do trabalho do técnico Miguel Falcão está à vista com a conquista do primeiro ponto na prova.Sporting B versus Aminata – O Sporting recebeu e derrotou o Aminata por 16-5 (7-1; 5-2; 3-2 e 1-0), num jogo animado em que o jogo ficou sentenciado logo no primeiro parcial. Destaque para os 4 golos de Guilherme Albino do Sporting B.O Clube Aquático Pacense recebeu e participou na ronda de fase de grupos da EuroCup realizada na piscina Municipal de Paços de Ferreira entre os dias 13 e 15 janeiro. Foi uma experiência importante e inesquecível. Fica o balanço do treinador Miguel Mariani: "Foram 3 dias de grande intensidade nesta Euro Cup, com um contacto internacional muito importante para percebermos o caminho que ainda temos de percorrer para sequer nos conseguirmos meter numa posição em que seja possível discutir resultados com equipas internacionais. Julgo que ainda pecamos por não acreditar que a evolução apenas chega com trabalho, sacrifício e empenho, pois se continuarmos a insistir em todos os "vícios" que ao longo dos últimos anos abrandaram o crescimento da modalidade iremos manter o ciclo da insanidade e iremos insistir nos mesmos métodos, esperando resultados diferentes.Foi um passo importante num caminho de mudança de mentalidade e um reforço que temos muito a aprender. Mais uma vez, no seguimento da Liga dos Campeões, o clube e todas as entidades envolvidas fizeram um excelente trabalho para 3 dias fantásticos do melhor que o pólo aquático nos tem para oferecer. Fizemos os possíveis com as armas que temos e lutámos com a atitude que nos caracteriza! Agora o foco são as competições nacionais e o que ainda está para conquistar, querendo rapidamente voltar às vitórias e aplicar as lições que retiramos destes jogos".