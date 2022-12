Fluvial imparável!

Foi um fim-de-semana preenchido com muitos jogos da Primeira e Segunda Divisão Masculina e da Primeira Divisão Feminina. Destaque maior para o Fluvial Portuense, líder virtual da 1ª volta da Fase Regular do campeonato A1 masculino antes mesmo desta volta terminar.Neste fim de-semana, no sábado realizaram-se três jogos relativos à 6ª jornada da Fase Regular, a saber Povoense versus Sporting, Vitória de Guimarães versus CAPacense e Fluvial versus Paredes.No Domingo, jogo grande em atraso da 3ª jornada em que o líder Fluvial recebeu os campeões nacionais, Vitória de Guimarães.O Fluvial recebeu e derrotou os campeões nacionais por 9-5 num jogo em que a entrada inicial do Fluvial com 4-0 no primeiro parcial foi decisiva para o resultado final. Com dois aproveitamentos em sete (29% aproveitamento) e duas grandes penalidades convertidas, o Fluvial aproveitou bem todas as oportunidades para se distanciar no marcador. Inversamente, o Vitória apenas conseguiu aproveitar uma superioridade em 9.O Povoense recebeu o Sporting e foi derrotado por 12-19 (4-4; 3-3; 4-6; 1-6) num jogo intenso e bem disputado com o Sporting a conseguir distanciar-se no marcador no final do terceiro parcial. Destaque para os 6 golos de Luis Abreu e 4 golos de David Dobos, ambos do Sporting.Na visita ao Vitória de Guimarães, o CAPacense averbou uma derrota por 18-6 num jogo que se adivinhava difícil para a equipa visitante e uma oportunidade para os campeões se reencontrarem com o seu forte jogo ofensivo.Na recepção ao Paredes, o Fluvial triunfou categoricamente por 22-13 (5-3, 3-3, 9-3, 5-4), num jogo em que o 3º parcial foi demolidor por parte da equipa da casa. Destaque para os 7 golos de Bernardo Mateus e 5 golos de Tiago Parati, ambos do Fluvial e 5 golos de Nuno Alexandre.Na 4.ª jornada do Campeonato Portugal A1 Feminino, realizaram-se dois jogos.Na recepção ao Cascais, o Fluvial triunfou por expressivos 19-5 (5-1, 4-1, 7-2, 3-1), num jogo sem história. Destaque para os 5 golos de Lídia Rocha do Fluvial e 3 golos de Inês Salgado do Cascais.Na recepção ao Lousada XXI, o Benfica triunfou categoricamente por 29-2 (8-0, 5-2, 6-0, 10-0), num jogo de sentido único. Destaque para os 15 golos de Madalena Lousa, líder destacada das melhores marcadoras do campeonato.Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 2 jogos no Norte e 2 no Sul.Povoense B versus FOCA – o FOCA visitou e triunfou diante da jovem equipa do Povoense B por 6-9 (1-2, 1-4, 2-1 e 2-2) num jogo em que o segundo parcial foi importante para a vantagem que o FOCA teve no final do resultado. Destaque para os 4 golos de Abílio Sousa do FOCA.Leixões versus Lousada XXI – o Leixões recebeu e triunfou diante do Lousada XXI por 17-8 (6-2; 3-4; 5-1 e 3-1) num jogo em que a equipa da casa cedo se superiorizou face à equipa visitante. Destaque para os 4 golos de Rodrigo Rodrigues, Tiago Pereira e Nelson Magalhães, todos atletas do Leixões.Sporting B versus Aminata – o Sporting B recebeu e triunfou diante do Aminata por 16-7, num jogo equilibrado durante o primeiro parcial. Destaque para os 4 golos de Guilhermo Albino do Sporting.Cascais versus Benfica – O Cascais recebeu e perder diante do Benfica por 9-11 num jogo equilibrado e intenso em que o Benfica se distanciou no marcador no terceiro parcial. Destaque para os 3 golos de João Dias e João Marques, ambos do Benfica e 3 golos do jovem Taylor Seiler do Cascais.Finalmente os clubes parecem ter saído do torpor que sentiram no início desta época e acordaram para a necessidade de fazerem um investimento estratégico e constante no desenvolvimento dos escalões de formação através da captação de novos jovens atletas. Aqui e ali vou recolhendo informações sobre clubes (CAPacense, Foca, Vitória Guimarães, Povoense, Oriental, Lagoa, Sporting, Académica, apenas para dar alguns exemplos) que me deixam especialmente feliz. Muito. Como também a ida da equipa de sub-14 do Fluvial a um torneio a Saragoça. Top! No entanto, é importante notar e reforçar que este esforço tem que ser visto e entendido como contínuo e envolvendo os demais agentes desportivos. Como alguém conhecedor me costuma referir, se todos os clubes, de repente, tivessem equipas em todos os escalões não havia árbitros suficientes… nem delegados de mesa, nem …". A verdade é que os ciclos de crescimento obrigam a um forte envolvimento de todos e não apenas dos clubes, que devidamente alertados estão a fazer o seu trabalho. E, já agora, também as Associações Territoriais têm um papel central nesta necessidade de dinamismo.