Fluvial só com vitórias!

Neste fim de-semana realizaram-se vários jogos, encontros, em suma oportunidade para ver jogos com todos os escalões e para todos os gostos. O maior destaque vai para o triunfo do Fluvial na visita ao Sporting totalizando vitórias em todos os jogos disputados na fase Regular. É caso para dizer que o Fluvial termina como líder incontestado da Primeira Divisão. Top!

Primeira Divisão Masculina

Neste fim de-semana realizaram-se os jogos Sporting versus Fluvial, CNAC Versus Vitória Guimarãres e CAPacense versus Povoense.

CNAC Versus Vitória Guimarães – "Ritmos Diferentes!"

O CNAC recebeu os campeões nacional e foi derrotado por expressivos 4-27 num jogo quase e só com sentido único (2-8; 0-8; 1-4; 1-7). Destaque para os 10 golos de Pedro Sousa.

CAPacense Versus Povoense – "Emoções fortes!"

O CAPacense recebeu o Povoense sendo que o jogo acabou empatado 11-11 (3-4; 2-2; 4-1 e 2-4), num jogo de emoções fortes com reviravoltas no marcador. Até ao intervalo, o resultado esteve sempre com um golo de diferença sendo que logo no início do quarto parcial o CAPacense conseguiu uma vantagem de 3 golos (10-7) que depois não conseguiu segurar. Destaque para os 6 golos de Luís Moreira do CAPacense e 5 de Tiago Mineiro do Povoense. 9 Exclusões contra o CAPacense e 4 a favor, num jogo em que o treinador do CAPacense acabou por ver o cartão vermelho.

Sporting Versus Fluvial: "Fluvial Campeão de Inverno!"

Em Alvalade o Fluvial apresentou-se para disputar o seu último jogo da primeira volta da fase regular só com vitórias. Oportunidade de ouro para fechar esta fase apenas com vitórias, o que os atletas do Fluvial não desperdiçaram triunfando por 9-16 (2-6, 5-3, 1-4 e 1-3). Começou cedo o Fluvial a distanciar-se no marcador (2-6 no primeiro parcial). Respondeu o Sporting vencendo o 2º parcial. A 3 minutos do fim do terceiro parcial o Sporting reduziu para 2 golos de diferença, mas rapidamente e em 3 minutos o Fluvial ampliou a vantagem para 5 golos, gerindo até ao fim o resultado. 7 exclusões contra o Sporting, das quais o Fluvial aproveitou para converter 4 (57%). 22 exclusões a favor do Sporting, com um aproveitamento de 14%. Destaque para os 4 golos de Bernardo Mateus do Fluvial.

Percurso exemplar do Fluvial nesta fase do campeonato com o melhor ataque, 2ª melhor defesa (um golo apenas de diferença), sendo que apenas perdeu 2 parciais num total de 24 disputados (com o Vitória de Guimarães e com o Sporting). É obra!

Segunda Divisão Masculina

Na Zona Norte, o Fluvial B recebeu e venceu diante do Paredes B por 11-6 (4-2; 3-0; 2-3 e 2-1). Destaque para os 4 golos de António Pereira do Fluvial B e 3 golos de Rafael Sousa do Paredes B.

42º Torneio de Natal Alfredo Andrade

O CDUP - Polo Aquático organizou dia 18 Domingo, o 42º Torneio de Natal Alfredo Andade, nas Piscinas Municipais da Sr.ª da Hora. Participaram o CDUP, CAFacense e Leixões, sendo que o anfitriões triunfaram no mesmo, ficando CAPacense em 2º lugar e o Leixões em 3º lugar. No mesmo evento, realizou-se igualmente um jogo das velhas glórias do CDUP e um torneio de mini polo. Top!

Encontro de Natal em Santarém

No dia 17 de dezembro, Sábado, realizou-se no Complexo Aquático Municipal de Santarém, o Encontro de Natal da EMNS de Natação Artística e Polo Aquático, sendo que marcaram presença Viver Santarém, Benfica, Sporting, Aminata e Lagoa. Estiveram presentes mais de 100 jovens praticantes. Top! Top!

Selecção Feminina Sub_23 em Pontevedra

A Selecção sub_23 feminina de Portugal irá participar no Torneio Internacional HQR de Waterpolo "Memorial Fernando Malecho" de 27 a 29 de dezembro de 2022 em Pontevedra (Espanha). Top!

2ª Edição de Torneio de Mini Polo ANNP

A Associação de Natação do Norte de Portugal, com o apoio do Fluvial Portuense, organizou dia 18, domingo, na piscina do clube fluvialista, o segundo Encontro de Mini Polo da época 2022/2023 com a participação de oito equipas: CAPacense, Povoense, FOCA, Paredes e Fluvial A, B, C e D. Top! Top!