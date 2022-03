Começou a contagem final para a fase de qualificação para o europeu Feminino que será disputado pela selecção portuguesa feminina de Polo Aquático de 4 a 6 de Março. Apesar da ausência de vulto de última hora da consagrada Inês Braga, as esperanças permanecem intactas! Do estágio realizado em Espanha, onde estagiaram de 26 a 1 de Março, chegam boas notícias com vitórias e aprendizagens contra algumas das melhores atletas do mundo. Cá em Portugal estamos todos a torcer!

Como apoio ao grupo, aqui fica o nome das nossas valiosas atletas: Alice Rodrigues, Beatriz Jardim, Beatriz Carmo, Beatriz Pereira, Beatriz Cavaleiro, Carolina Magano, Catarina Reis, Maria Mendes, Inês Nunes, Jessica Teixeira, Madalena Lousa, Maria Beatriz Ferreira, Maria Machado, Maria Sampaio e Vanessa Freire. Direcção Técnica de António Machado e Ferran Pascual.

Em suma, uma Geração para a História!

Os jogos serão Portugal Vs Israel, sexta-feira dia 04 às 17:00, Malta Vs Portugal, Sábado dia 5 às 18:30 e França vs Portugal, Domingo dia 6 às 9:00.

Vamos a isto Portugal!!!

Neste fim-de-semana disputou-se a 2ª jornada da Taça de Portugal de Polo aquático masculino. À imagem do que sucedeu na 1ª jornada as equipas da primeira Divisão fizeram uma demonstração da sua superioridade. Destaque para os triunfos folgados de Vitória Guimarães, Paredes, Fluvial, Sporting e CN Povoense. Nos outros dois jogos (CNAC 8 vs FOCA 14 e Aminata 11 vs Algés 16), as equipas da primeira divisão triunfaram igualmente, mas fica a nota da réplica dada pelas equipas que militam na 2ª divisão, isto é CNAC e Aminata!

Por último, neste fim-de-semana foi atribuído o primeiro título nacional masculino de Polo Aquático na época de 2021/2022, a saber o título nacional de Sub20 masculino alcançado pelo Clube Naval Povoense. Como não podia deixar de ser e antes de mais, os parabéns ao CN Povoense, à treinador Ana Silva (que acrescentou mais um título à sua carreira de sucesso), aos atletas, dirigentes e adeptos do clube!

Com apenas um jogo para cumprir calendário o qual será disputado neste fim-de-semana (CN Povoense vs Vitória Guimarães), este acabou por ser um campeonato muito competitivo e bem disputado onde a diferença máxima entre vencedor e vencido nunca superou 2 golos.

Ana Silva, treinadora Campeã Nacional pelo CN Povoense: " O campeonato de Sub20 é especialmente importante para o Polo Aquático já que é um escalão onde se observa uma taxa de desistência muito elevada a nível nacional, sobretudo pela entrada dos atletas na vida universitária e, desta forma, competindo com os da sua idade eles conseguem adquirir mais experiência para poderem um dia integrar a equipa absoluta. Este título não foi desenvolvido apenas numa época mas sim ao longo de vários anos de planeamento e treino. Primeiro alcançámos o 1°lugar nacional com a equipa de Sub 13 em 2014/15. De seguida, o clube entendeu que eu deveria continuar a trabalhar com estes atletas e conseguimos ser Tri-Campeões Nacionais de Sub15 em 2015/16, 2016/17 e 2017/18 (neste caso em Sub16 quando os escalões passaram a ser par). Em 2018/19 fomos vice-campeões nacionais de Sub 18. Nas duas épocas seguintes não houve competição devido à pandemia. Esta época conquistámos o este título e é um enorme orgulho ver a evolução destes atletas ao longo dos anos a nível técnico e tático, apesar dos difíceis objetivos que lhes traço ao longo de uma época. São várias as representações destes atletas em seleção nacional, seja no seu escalão ou em escalão superior, e já são 4 os atletas desta geração que alcançaram a titularidade em absolutos do nosso clube. Foi uma dura e intensa caminhada para ambas as partes mas os resultados falaram por si. Deixo aqui um especial agradecimento a todos os atletas, treinadores, dirigentes, pais e ao nosso presidente, Paulo Neves, por terem sido os responsáveis de tantas alegrias e de tantos títulos para o Clube Naval Povoense."

O Sporting obteve o 2º lugar na prova, depois de triunfar em Guimarães por 11-10 num jogo emotivo, muito bem disputado e com um público apoiante do Vitória que prestou um apoio incondicional à sua equipa! Esta equipa do Sporting, alicerçada num grupo de jogadores já com experiência de 1ª divisão, promete no futuro proporcionar grandes alegrias aos adeptos do clube.

Telmo Rodrigues, treinador Vice Campeão Nacional pelo Sporting - "Andamos tão atarefados no nosso dia-a-dia, especialmente neste mundo da competição, que esquecemos que há poucos meses havia uma incógnita enorme sobre o futuro destes campeonatos de formação. Muitos atletas treinavam, paravam, voltavam a treinar, paravam, com efeitos na respectiva evolução. Neste caso de Sub20, posso dizer que foi um campeonato intenso! Todos os jogos equilibradíssimos com um bom nível táctico-estratégico e físico, onde falhas de concentração podiam virar o resultado para qualquer equipa. Somos Vice-Campeões Nacionais no escalão de sub20, o que constitui mais um marco alcançado por esta geração de atletas. De recordar que o Sporting CP foi uma vez campeão nacional em escalões de formação na já longínqua época 2011/12 em sub-17. Esta geração de jogadores tem sido gigante na sua trajectória com sacrifício, paixão e trabalho, prestigiando o Sporting Clube de Portugal. E apesar de inúmeras paragens devido à pandemia, jogar polo é o que estes atletas gostam de fazer, tendo sido enormes em conseguir conciliar estes tempos difíceis com treinos e ainda terem bons resultados escolares. De lembrar que a época ainda não acabou, já que muitos atletas irão competir noutros campeonatos em curso!"

O Vitória de Guimarães, que fecha o pódio deste nacional Sub20 é a equipa mais jovem nos elementos que a constituem. Equipa jovem e aguerrida que até ao fim lutou pelo 1º lugar do campeonato. Fica a promessa de quase todos voltarem para o ano para disputar de novo o título até ao fim.

Carlos Gomes, treinador do Vitória de Guimarães: "Acho que este campeonato na base da ideia foi bem pensado, embora na execução não me pareceu tão bem feito, dada a desistência precoce de uma equipa e o número limitado de equipas participantes. Por esses factos, acho que se devia ter ponderado fazer o campeonato a três ou quatro voltas. Considero que foi uma boa experiência para os meus jogadores, tendo em conta que muitos deles no ano anterior nem chegaram a competir e assim tiveram esta oportunidade para os ajudar a crescer, somando minutos e jogando no seu escalão. Note-se que grande parte destes jogadores somaram os seus primeiros minutos desta época jogando neste campeonato Sub20. Acho que a equipa evoluiu de jogo a jogo, mas devido a essa falta de minutos em comparação com as outras duas equipas, em momentos cruciais não soubemos gerir vantagens ou ser mais frios nos momentos cruciais. Prova disso é entrar no último período contra o Povoense (campeão desta competição com todo o mérito) a ganhar 7-4 e permitir o empate a 7 no último ataque do jogo ou começar este último jogo com o Sporting, com um parcial de 3-0, e chegar ao intervalo 5-7. De qualquer forma, faz parte do crescimento e acho que foi uma boa experiência e aprendizagem para eles!"

A propósito deste campeonato de Sub20, vale a pena destacar que o mesmo foi disputado por atletas nascidos em 2002 ou posteriormente. Para quem nasceu neste ano, esta foi a última oportunidade de competir num escalão de formação. Esta geração nascida em 2002, é uma das mais relevantes dos últimos anos do Polo Aquático em Portugal. Lembro-me de os "ver crescer" nos nacionais em Paços de Ferreira, Silves e Fluvial…. Por motivos vários, nem todos estes atletas nascidos neste ano tiveram oportunidade de competir no campeonato nacional de Sub20 este ano. "Despedem-se" assim de vez dos escalões de formação atletas relevantes como Tiago Mineiro, André Coelho, Salvador Santos, Xavier Sousa, Gabriel Meireles, André Machado, Diogo Fonte, José Carlos Moreira, Samuel Veiga, João Camacho, Catalin Caus, Tomás Juhos, Diogo Santos, Pedro Coentrão, Gonçalo Pina, Diogo Morim, Manuel Castelo Branco, Jorge Sousa, Luis Diogo Moreira...

É caso para dizer, uma Geração para a História!