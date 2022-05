Jogos decisivos!

Mais uma vez, foi um fim-de-semana com muitos jogos bem disputados e intensos. Aproximam-se momentos decisivos nos diversos campeonatos e as equipas revelam-se ainda mais combativas e empenhadas em triunfar. Vamos lá recapitular o que aconteceu.No primeiro jogo de decisão do título de campeão absolutos femininos o Benfica derrotou o Fluvial por 15-9. Jogo competitivo em que o Benfica tentou cedo distanciar-se no marcador, terminando o primeiro parcial com um triunfo por 7-3, destacando-se os três golos de Nicola Mcleod. O Fluvial respondeu no segundo parcial, conseguindo igualar o parcial por 1-1 e triunfando por 2-3 no terceiro parcial. Em resumo, à entrada do último parcial o Benfica vencia por 10-7. No quarto e último parcial, o Benfica reagiu e conseguiu triunfar por 5-2. Destaque para os 6 golos de Nicole Mcleod e para os 4 golos de Catarina Reis. No próximo fim-de-semana espera-se um jogo electrizante na recepção do Fluvial ao Benfica. Tendo em conta o modelo de apuramento do campeão, uma vitória do Fluvial, mesmo que por um golo, irá obrigar à realização de um terceiro jogo. Têm a palavra os técnicos António Machado e Ferran Pascual e as atletas de ambos os clubes. Vamos a isto!No Sábado, realizaram-se os primeiros jogos do fase Play off meias finais absolutos masculinos que opuseram o Povoense versus Vitória e Fluvial versus Paredes. No primeiro jogo, o Povoense de Javier Caceres (Ver entrevista em peça à parte) recebeu os campeões nacionais de Vítor Macedo. Moralizados pela vitória obtida frente ao Fluvial na última jornada o Povoense entrou muito bem no jogo e venceu, com alguma surpresa, os dois primeiros parciais chegando ao intervalo a vencer por 5-3. No terceiro parcial os campeões nacionais tentaram reagir, mas apenas conseguiram diminuir o resultado num golo. No 4º parcial o Povoense acabou por pagar a factura da intensidade de jogo, com o Vitória a puxar dos galões e a vencer por 1-7 o parcial, selando o resultado final em 12-7 a seu favor. Destaque para os 3 golos de Pedro Sousa e Nuno Fernandes, ambos do Vitória de Guimarães.Na piscina do Fluvial, defrontaram-se os segundos e terceiros classificados fase anterior. Assistiu-se a uma entrada fortíssima do Fluvial que venceu os três primeiros períodos sem contemplações e ganhou uma diferença de 7 golos o que seria bastante confortável face à próxima visita à piscina do Paredes. Faltava só um parcial e o Paredes aproveitou para triunfar por 1-5 reduzindo significativamente a vantagem do Fluvial. No final, vitória do Fluvial por 12-9. Os três golos de vantagem podem ser encarados como suficientes, mas na verdade o Paredes já venceu este ano o Fluvial em casa e por isso espera-se um jogo entusiasmante e decisivo no próximo fim-de-semana. Destaque para os 3 golos de Tomás Magalhães do Fluvial e para os 4 golos de Ricardo Teixeira do Paredes.No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, nas meias finais, o CAPacense deslocou-se Felgueiras para defrontar o FOCA e o Sporting recebeu o Algés. No primeiro jogo, nos dois primeiros parciais o Foca ainda tentou contrariar o poderia ofensivo do CAPacense, mas na 2ª parte o CAP triunfou sem contemplações, fechando o resultados com uns expressivos 28-9. Destaque para os 7 golos de Luís Moreira e 6 golos de Miguel Mariani, ambos do CAPacense.Em Alvalade, esperava-se um jogo intenso e bem disputado. Os leões entraram forte (3-0 no primeiro parcial) e não mais deixaram de liderar o resultado. A diferença chegou a estar em cinco golos, mas o Algés respondeu no último parcial e conseguiu reduzir para 2 golos a diferença final. O Sporting vai assim visitar o Algés com uma vantagem de dois golos o que deixa tudo em aberto para determinar qual o vencedor do play off. Destaque para os 4 golos de Tomás Gomes (Sporting) e 3 golos de Luís Abreu (Algés).Neste fim-de-semana realizaram-se igualmente dois jogos do nacional de juvenis que opuseram o Foca versus Fluvial e o Aminata versus Paredes. Triunfo do Foca por 7-6 e do Paredes por 11-6.Decorreu nos últimos dias a qualificação masculina europeia para a Super Final da Liga Mundial da FINA. Na final a Sérvia derrotou a Itália por 12-9 e a Espanha obteve o 3º lugar (e acesso à Super Final) derrotando Montenegro. De 23 a 29 e Julho decorrerá em Estrasburgo a Liga Mundial que irá coroar um novo campeão, já que o campeão em título, Montenegro não irá disputar a final da prova. Para quem não acompanhou, de todos os jogos, aconselho que procurem e que vejam o jogo Sérvia versus Grécia, que terminou com a vitória da Sérvia por 13-6. Taticamente, o jogo da Sérvia foi simplesmente perfeito! Já agora, para os menos conhecedores, da selecção Sérvia que venceu a medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, seis atletas retiraram-se da seleção, a saber: G.Pijetlovic, D.Pijetlovic, Prlainovic, Aleksic, S.Mitrovic e essa lenda do Polo, de nome Filipovic. Mesmo sem estes atletas de elite, a Sérvia triunfou. Top!Ao contrário do que se possa comumente pensar, a história do Polo Aquático tem pouco a ver com andebol. Na verdade, a história do polo aquático tem na sua génese uma tentativa de jogar rugby em rios e lagos na Inglaterra e Escócia, utilizando uma bola feita de borracha com origem na Índia. Este Rugby aquático acabou por se chamar "water polo" tendo por base a pronúncia inglesa da palavra bola em balti (língua com origem no Paquistão), a saber pulu. E assim nasceu o uso da palavra polo.As regras do polo foram originalmente desenvolvidas no final do século dezanove na Grã-Bretanha por William Wilson. O Polo Aquático foi o primeiro desporto colectivo introduzido nos jogos Olímpicos de 1900 conjuntamente com o futebol, cricket, rugby, remo e cabo de guerra. Top!