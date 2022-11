Jogos para todos os gostos!

Sporting Versus CAPacense – "Equipas em fase de crescimento!"

Paredes Versus CNAC: "Paredes imparável!"

FOCA versus Fluvial B

Lousada XXI versus CDUP

Leixões versus Paredes B

Cascais versus Aminata

Benfica versus Sporting B

Mais um fim-de-semana de competição com vários jogos emocionantes e protagonistas que estão de parabéns. Vamos a isto!No fim de-semana passado realizaram os jogos Sporting Versus CAPacense e Paredes versus CNAC.No primeiro jogo, o Sporting recebeu e venceu o CAPacense num jogo em que ambas as equipas procuravam o primeiro triunfo da época. Jogo equilibrado e jogado num ritmo baixo com as equipas a procurarem explorar as debilidades do adversário e com o Sporting a conseguir manter-se na frente do marcador a partir do intervalo triunfando por 11-7 (3-2; 2-2; 2-1 e 4-2). Foram marcadas 4 superioridades a favor do Sporting e 5 a favor do CAPacense, sendo que ambas as equipas marcaram 2 golos em superioridade. Destaque para o jovem Guarda-Redes do CAPacense Leandro Almeida com 14 defesas a conseguir travar o ímpeto ofensivo do Sporting.No segundo jogo o Paredes recebeu e triunfou diante do CNAC de Coimbra 26-5 naquele que é, até à data, o resultado mais dilatado de todos os jogos disputados (6-2; 5-1; 6-0 e 9-2). Muito cedo o Paredes imprimiu uma dinâmica de jogo que os jovens de Coimbra tiveram dificuldade em acompanhar sendo que o resultado foi-se avolumando até ao último parcial em que o Paredes conseguiu a maior margem de diferença de golos, isto é, 7 golos. Foram marcadas 6 superioridades a favor do Paredes e 9 a favor do CNAC, sendo que ambas as equipas marcaram 3 golos em superioridade. Destaque para os 9 golos de Ricardo Teixeira, dois em superioridade e 2 de grande penalidade, verdadeiramente imparável!No jogo da jornada o Benfica recebeu e triunfou diante do CAPacense por 16-14 (3-1; 5-5; 5-3 e 3-5). Num jogo bem disputado, o Benfica sentiu algumas dificuldades em vencer a equipa de Paços de Ferreira que se apresentou supermotivada para o jogo com um ritmo e entrega muito elevados. Acabou por ser um jogo competitivo que terá deixado o treinador Miguel Mariani do CAPacense satisfeito, apesar da derrota, para os jogos que irá disputar na Champions League. No caso do Benfica, mais uma vitória a acrescentar a um percurso invicto. Foram marcadas 11 superioridades a favor do Benfica e 13 a favor do CAPacense, sendo que ambas as equipas marcaram 4 golos em superioridade. Destaque para os 5 golos de Inês Nunes e Madalena Lousa, ambas do Benfica e 7 golos de Vanessa Freire do CAPacense.Na terceira jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 3 jogos no Norte e 2 jogos no Sul. Foi um "Domingão" de polo para os adeptos.– O Foca recebeu e foi derrotado pelo Fluvial B por 10-11 (2-2; 2-6; 3-2 e 3-1), sendo que ao Intervalo o Fluvial tinha uma vantagem de 4 golos que foi sendo diminuída pela equipa de Felgueiras terminando num triunfo por um golo. Destaque para os 5 golos de Abílio Sousa do FOCA.– O CDUP visitou e derrotou o Lousada XXI por expressivos 16-5 num jogo em que o último parcial (0-6 para o CDUP) foi especialmente relevante para a diferença final no resultado. Destaque para os 7 golos de Bruno Sousa do CDUP.– O Leixões recebeu e foi derrotado pelo Paredes B por expressivos 8-17 num jogo em que ao intervalo o Paredes vencia por 2-10. Destaque para os 7 golos de Cristiano Santos do Paredes B.– O Aminata visitou e derrotou o Cascais por expressivos 8-19 num jogo em que ao intervalo a diferença era de 6-9 a favor do Aminata. Destaque para os 5 golos do jovem internacional português Domingos Jarreta do Aminata.– O Sporting B visitou e derrotou o Benfica por 7-11 num jogo em que o Sporting chegou a dispor, antes do intervalo, de uma diferença de 7 golos (1-7), sendo que o Benfica conseguiu recuperar posteriormente no marcador. Destaque para os 4 golos do jovem leão Rodrigo Dias.Fluvial B e Sporting B lideram invictos a classificação em ambas as regiões. FOCA e CDUP a Norte e Benfica e Aminata a Sul são, por agora, os clubes em melhor posição para sonhar com a subida de divisão. No entanto, ainda há muito, muito campeonato por disputar. Vamos a isto!A equipa feminina do CAPacense prepara-se para disputar entre 17 e 20 de Novembro o Grupo A da Champions League de Polo Aquático Sénior Feminino, em Paçosde Ferreira, evento que conta com o apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira e da Gespaços. O grupo irá incluir as equipas do Clube Aquático Pacense (Portugal), CN Mataró (Espanha), Olympic Nice (França), Vouliagmeni NC (Grécia) e ZVL 1886 (Países Baixos). Espera-se uma festa do polo aquático. Vamos a isto?A Federação Portuguesa de Natação (FPN) com o apoio da Associação de Natação do Interior Centro e da Câmara Municipal da Guarda, irá organizar o Torneio de Polo Aquático Feminino Cidade da Guarda que irá contar com a participação das selecções femininas de Portugal, Croácia, Inglaterra e Ucrânia que irão competir durante três dias, de 25 a 27 de novembro, nas piscinas Municipais da Guarda. Top! Espera-se uma festa do polo aquático. Vamos a isto?A ANNP em parceria com a Federação Galega de Polo Aquático irão promover a realização de um torneio de polo aquático feminino que irá ter lugar ao longo da época e contará com as equipas femininas do CAP e Fluvial e as selecções galegas femininas de Sub_20 e Sub_18 femininas o que irá permitir a possibilidade das equipas nacionais terem mais jogos competitivos ao longo da época. Top!Na passada sexta-feira o Real Clube Fluvial Portuense comemorou 146 anos de existência. Com diversos actividades de celebração, destaque para a Gala dos Campeões onde foram distinguidos os atletas, nomeadamente de polo aquático, que na época 2021/2022 alcançaram títulos para o clube. Parabéns a todos atletas, dirigentes e adeptos do clube! Top!