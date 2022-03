Lições bem estudadas

De novo mais um fim-de-semana de jogos competitivos, intensos e, sobretudo, com algumas equipas a apresentarem, nesta altura da época, os resultados de uma preparação cuidada dos jogos.No segunda fase do grupo que irá definir na Final4 o título de campeão, disputaram-se os jogos Paredes versus Vitória de Guimarães e Fluvial versus CNPovoense. Comecemos por este último. Ao CNPovoense cabia desafiar o favoritismo do Fluvial, a jogar em casa, procurando os três primeiros pontos. O Fluvial entrou forte e triunfou no primeiro parcial por 4-0. No segundo parcial, o Povoense respondeu bem, terminando a primeira parte com um resultado de 6-3 para o Fluvial. A partir daí o Fluvial dominou o jogo triunfando confortavelmente por 17-7. Destaque para Tiago Paraty com 5 golos. Em termos comparativos com a fase regular, o Fluvial de Alfonso Merino parece ter feito o trabalho de casa em relação ao peso de golos obtidos e consentidos com superioridades numéricas. No caso dos golos marcados, a percentagem de aproveitamento subiu de 33% para 43% nesta 2ª fase. A média de golos marcados versus passou de 15-10 para 14-8. Lição bem estudada!No jogo grande da jornada, Paredes versus Vitória de Guimarães, a recordação da única derrota dos campeões nacionais estaria possivelmente presente na cabeça de muitos dos espectadores que se deslocaram à piscina de Recarei para apoiar o Paredes, à espera da reedição desse jogo. No entanto, o treinador campeão Vítor Macedo, do Vitória de Guimarães, tinha a lição bem estudada. É caso para dizer, exame passado com distinção. Triunfo autoritário dos campeão nacionais anulando uma das armas do Paredes, isto é, o aproveitamento de superioridades numéricas. Com 16 exclusões a favor, o Paredes teve uma eficácia de 25% o que fica aquém dos 36% da época regular. Acresce que o campeão nacional elevou a sua taxa de eficácia de superioridades de 30% na fase regular para 45% nesta 2ª fase, deixando muito claro porque são a equipa favorita a vencer o campeonato. Destaque para os 5 golos de Dumitru Sobetchi e Rui Ramos, do Vitória de Guimarães, ambos com 5 golos cada. Lição bem estudada!No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, o CAPacense recebeu e venceu o Sporting por 18-12, triunfando em todos os parciais do jogo. Destaque para os 5 golos de Ricardo Sousa. Em simultâneo, o Algés recebeu o Foca na sua piscina. Com uma entrada algo desconcentrada, o Algés viu-se cedo a perder por 0-3, sendo obrigado a recuperar do resultado negativo, triunfando por 10-9 nos segundos finais. Para o Foca, como consolo fica a nota relativa às exibições desta segunda fase que mostram que a equipa tem revelado uma evolução muito positiva beneficiando desta experiência de jogar na primeira divisão contra equipas mais evoluídas.Na 2ª divisão Absolutos masculinos, nota para a vitória do Paredes B sobre o Fluvial B (18-8) a qual permitiu que o Paredes B reparta a liderança da do grupo A (zona Norte) com o Vitória de Guimarães B com 12 pontos.No campeonato feminino, o Benfica continua a sua caminhada segura até à final. Vitória tranquila em Algés, por uns esclarecedores 2-21. Destaque para os sete golos de Madalena Lousa que, entretanto, lidera destacadamente a lista de melhores marcadoras do campeonato.Este fim-de-semana realizou-se a primeira jornada do campeonato sub23 Femininos com os jogos CAPacense versus Benfica e Algés Versus Fluvial. Triunfos seguros do Benfica em Paços de Ferreira (20-4) e do Fluvial em Algés (17-8). Destaque para Madalena Lousa do Benfica que marcou 8 golos e Lidia Rocha do Fluvial com 4 golos.Realizou-se no dia 27, Domingo, mais um estágio da selecção de masculinos absolutos, em Paredes integrado no plano de actividades para 2022.No âmbito do programa Portugal a Nadar, Federação Portuguesa de Natação realizou, na cidade do Porto, uma ação pedagógica focada no Modelo Multidisciplinar que será apresentado a todas as Escolas de Atividades Aquáticas do País, sendo que esta acção teve como objectivo a elaboração de um vídeo didático de suporte para o ensino do polo aquático (e da natação artística), tendo contado com a participação dos clubes de polo aquático Fluvial e Foca.Na anterior edição da Magia do Polo Aquático, expliquei que este magnifico desporto destaca-se por ser praticado na água, sem pé, sempre no limite da intensidade. Uma nota técnica relente que então faltou acrescentar, que com excepção do guarda-redes que pode tocar a bola com as duas mãos ao mesmo tempo, os restantes jogadores só o podem fazer com uma das mãos e nunca com as duas ao mesmo tempo. Já agora, alguém me perguntou como os atletas se mantém tanto tempo a jogar sem pé. Fazem-no com recurso à técnica de retropedalagem, um movimento ou conjunto de movimentos que maximiza a eficiência para fazê-lo. Para além disso, os atletas combinam diferentes estilos de natação, para conseguirem transportar a bola rapidamente para as situações de ataque. É top!