Momentos de definição!

De novo mais um fim-de-semana com muitos jogos competitivos, intensos e definidores. Vamos lá recapitular o que aconteceu…No segunda fase do grupo que irá definir na Final4 o título de campeão nacional absoluto masculinos, disputaram-se os jogos CNPovoense versus Vitória de Guimarães e Paredes versus Fluvial. Comecemos pelo primeiro. Ao CNPovoense cabia desafiar o favoritismo do campeão, Vitória de Guimarães. Tarefa ingrata e quase impossível. Em bom rigor, o jogo chegou ao intervalo com uma vantagem de 2-11 para os campeões. Num esforço para inverter o resultado, o CNPovoense aplicou-se conseguindo algo inédito esta época, isto é, ganhar um parcial (o último) aos Vitorianos. No entanto, foi insuficiente. O Vitória de Guimarães triunfou tranquilamente por 18-11. Registo para os 6 golos de Rui Ramos e os 5 de Pedro Sousa, ambos do Vitória de Guimarães. Já agora aproveito para acrescentar que, neste momento, a qualidade de jogo do Vitória de Guimarães de Vítor Macedo assusta! Muito acima da concorrência…Em Recarei, Paredes e Fluvial procuravam com a conquista de três pontos, ganhar seis já que a vitória representava roubar três pontos a um adversário directo. De um lado, Carlos Eduardo Carvalho treinador da equipa da casa, o Paredes e, do outro, Alfonso Merino do Fluvial. Dois experientes treinadores com ambição de ganharem o jogo. Começou melhor o Fluvial que chegou a estar a vencer por 2-5 ainda no primeiro parcial. Contudo, enquanto o Fluvial foi desperdiçando oportunidades, o Paredes foi bastante eficaz e assim se chegou aos 7-7 ao intervalo, com tudo em aberto. Na 2ª parte a tendência manteve-se, isto é maior eficácia do Paredes e, no final, após um jogo de enorme intensidade a vitória sorriu ao Paredes por 15-12. Destaque para os 5 golos de Ricardo Teixeira do Paredes. Ficou assim tudo em aberto para nas próximas jornadas se perceber quem ficará em 2º ou 3º deste grupo já que parece missão impossível tirar o 1º lugar ao Vitória de Guimarães…No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, o CAPacense deslocou-se a Felgueiras para derrotar o Foca por 17-7. Num jogo que começou morno e equilibrado (2-5 ao intervalo), o CAPacense "acelerou" no último parcial (3-8) para vencer com autoridade. Destaque para os cinco golos de Ricardo Sousa (CAPacense) e quatro golos de Ricardo Ribeiro (Foca).Em Lisboa disputou-se em Alvalade o Derby Sporting versus Algés. Casa cheia, com público afecto a uma conhecida claque do Sporting a dar um apontamento de festa ao jogo. Os da casa entraram algo perdulários no ataque e desconcentrados na defesa o que permitiu ao Algés ganhar o primeiro parcial por 0-4. Até ao último parcial, o Algés foi conseguindo controlar o resultado, sendo que neste último parcial os "leões" tentaram inverter o marcador (3-1), mas não alcançaram o objectivo, perdendo o jogo por 8-10. Destaque para os 5 golos de Tomás Gomes (Sporting).Na 2ª divisão Absolutos masculinos, no grupo A (Norte), as equipas B de Paredes (19-5) e Vitória de Guimarães (26-7) triunfaram respectivamente sobre CAPacense B e Leixões, mantendo o registo vitorioso que têm vindo a demonstrar e liderando a classificação. Também o Fluvial B recebeu e derrotou o CDUP por 12-6 e finalmente, o CNAC de Coimbra recebeu e derrotou por uns expressivos 27-8 o Lousada XXI. Destaque, neste jogo, para os irmãos Gonçalo Pina (7) e Diogo Pina (8) que combinados marcaram 15 dos 27 golos do CNAC. A Sul, o Sporting B reforçou a liderança isolada derrotando o CNAmadora por 14-6. No outro jogo do grupo B, o Cascais derrotou o Aminata de Évora por 12-11, destacando-se Diogo Marques (Cascais) que marcou 7 golos.Fluvial e CAPacense protagonizaram o jogo grande deste fim-de-semana já que deste jogo resultaria o apuramento para a final que irá definir o campeão nacional de polo aquático feminino. Depois de um primeiro jogo intenso em Paços de Ferreira que resultou na vitória do CAPacense por 16-15, neste segundo jogo estava tudo em aberto. O Fluvial, de Ferran Pascual, precisava de vencer, preferencialmente por mais de um golo para evitar a ida ao desempate por grande penalidades e o CAPacense, de João Pedro Santos, espreitava a oportunidade de repetir a vitória do jogo anterior e apurar-se para a final. Note-se que a equipa do CAPacense apresentou uma evolução competitiva muita expressiva ao longo da época acabando por ser, de facto, um rival de peso, tanto para Fluvial como para Benfica. Começou melhor o Fluvial que triunfou no primeiro parcial por 6-3. Respondeu o CAPacense com um triunfo no 2º parcial, fazendo com que ao intervalo o resultado fosse de 9-8 para o Fluvial. O jogo continuava a ser bem disputado e incerto no resultado. No final do 3º parcial, o Fluvial vencia por 12-10. Nesta altura do jogo, o acumular de faltas pessoais começava a pesar nas contas dos treinadores, nomeadamente do CAPacense. O Fluvial acabou por fazer um 4º parcial muito competitivo, triunfando por 17-13 e apurando-se para a final. 13 faltas pessoais para o Fluvial e 20 faltas pessoais para o CAPacense ilustra a competitividade e intensidade deste jogo. O CAPacense acabou o jogo com 5 atletas com 3 exclusões, tornando difícil o trabalho do treinador que acabou ele próprio por receber o cartão vermelho no último parcial. O CAPacense saiu assim derrotado, mas vendeu bem cara a derrota. O Fluvial soube aguentar a pressão de entrar no jogo em desvantagem face ao jogo anterior e conseguiu triunfar com todo o mérito num dos jogos mais bem disputados esta época no campeonato absoluto feminino! Destaque para os 6 golos de Beatriz Pereira do Fluvial. Ao Fluvial resta agora aguardar pelo resultado do jogo Benfica versus Algés, sendo que a vantagem do Benfica resultante do primeiro jogo é quase uma garantia de acesso à final.Este fim-de-semana realizou-se o primeiro jogo da Eliminatória da Taça de Portugal, no qual o Algés recebeu o Fluvial. Triunfo categórico do Fluvial por 20-4 com especial destaque para os 5 golos de Beatriz Pereira e 4 golos de Lidia Rocha, ambas jogadoras do Fluvial. Note-se que quem triunfar deste duelo (falta o jogo em casa do Fluvial) irá defrontar o Benfica na meia-final da Taça.Há pouco foi referido o jogo de Absolutos Masculinos que opôs o Sporting versus Algés, em Alvalade. Já depois de terminado o jogo, houve alguma tensão na piscina com elementos afectos a uma conhecida claque do Sporting e pouco conhecedores de polo aquático. O que começou por ser uma festa, podia ter acabado mal… Felizmente, a seguir, realizou-se, sem qualquer problema, um conjunto de jogos treino de sub14 que os treinadores João Gonçalves (Sporting), Helena Barros (Algés, com uma equipa mista de jovens do Algés e do Oriental) e Ricardo Gonçalves (Lagoa, que se deslocou do Algarve de propósito para o efeito) tinham agendando e que permitiu aos muito jovens atletas presentes na piscina divertirem-se e praticarem esta magnifica modalidade. No final destes jogos treinos, o resultado foi o menos importante, já que estes jovens necessitam de estimulo e não de ver coisas menos próprias nas bancadas. Força miúdos!