O futuro do Polo Aquático

Por mais do que uma vez em conversas que tive sobre o futuro de polo aquático, em termos globais, surgiu naturalmente o nome de Tony Azevedo. É fácil concluir que estamos presentemente perante o maior embaixador da modalidade tanto no seu desenvolvimento para novas geografias como para a construção de uma notoriedade e relevância que se pretende conquistar para a modalidade. Como não podia deixar de ser, este era o momento para falar com Tony Azevedo.Para quem não sabe, Tony Azevedo pertence ao Olimpo da história do Polo Aquático. Medalha de Prata Olímpico, cinco presenças em Jogos Olímpicos, 5 medalhas de ouro nos jogos Pan Americanos, 8 presenças em campeonatos do mundo (recorde mundial), 12 presenças em FINA World League Super Finals, jogou em Espanha, Montenegro, Itália, Croácia, Brasil e EUA, USA Waterpolo Hall of Fame. Com diversos programas de polo aquático em curso pelos Estados Unidos (Clinics, Campos, …), campos de treino em Itália, Montenegro, Croácia, Brasil, ao qual se acrescenta um papel preponderante e activo na divulgação da modalidade em áreas como América do Sul, África do Sul, Austrália e China, percebe-se porque Tony Azevedo, é actualmente um nome incontornável na modalidade. Falta ainda referir o novo projecto, 6-8 Sports, em parceria com Maggie Steffens, no qual Tony deposita uma enorme esperança para revolucionar o futuro da modalidade através da introdução de um sistema de métricas uniformizadas de avaliação dos jogos, com live gaming tracking e Data analytics.Como não podia deixar de ser, foi um prazer estar…TA – Estamos muito bem, em crescimento! O número de atletas federados é o mais elevado de sempre. As nossas atletas femininas são as melhores do mundo e isso faz que com mais e mais raparigas queiram jogar Polo Aquático. Em paralelo, o que está a acontecer é que há cada vez mais colégios, escolas e universidades que oferecem a oportunidade de rapazes e raparigas jogarem com a possibilidade de obterem bolsas de estudo. No caso das raparigas estamos a falar de 94 programas de bolsas considerando apenas as melhores universidades dos Estados Unidos! Neste momento, estaremos a falar de noventa mil atletas inscritos em competições de Polo Aquático nos Estados Unidos. Neste momento, a questão é fazer com que este número de praticantes se traduza numa qualidade de jogo que ainda não temos para poder competir em igualdade com as principais potências mundiais, no caso masculino. É uma das tarefas em que a 6-8 Sports e a USA Waterpolo estão empenhadas de modo a conseguimos fazer a diferença em termos internacionais no futuro.TA – Sim, são vários os projectos que temos em curso. Um deles, que vai terminar amanhã, consiste na 6-8 Academy, com miúdos de todo o mundo e de outros Estados, como o Texas, que vêm viver aqui na academia, treinam connosco, têm aulas online e competem na Division One. Eu próprio que viajo um pouco por todo o mundo, que cresci a viver em Waterpolo Camps, estou presente em vários Waterpolo Camps internacionais, vou para dentro da água e jogo com eles, o que é um momento especial para estes miúdos. Adicionalmente, procuramos captar a atenção para o projecto da nossa ferramenta de analytics de apoio ao desenvolvimento de atletas e treinadores.TA – Depois de me reformar e ao viajar um pouco por todo o lado, constatei que se sairmos das "Mecas" do Polo Aquático, isto é, países com pouca tradição no desporto, há uma falta expressiva em quantidade e qualidade de treinadores de Polo Aquático nesses países. Os miúdos podem gostar de jogar, mas não são adequadamente treinados. Quando procuram perceber qual o seu valor, já é tarde. Nós procuramos impactar positivamente a vida destes miúdos atletas com 12, 13, 14 anos que não sabem o quanto valem, tipo, "eu era o melhor jogador na Nova Zelândia e depois percebi que nem sei ainda passar bem a bola!". Com este desenvolvimento de atletas (e treinadores), estamos certo de que eles irão , jogar em universidades, chegar às respectivas selecções nacionais e dar um passo determinante na sua evolução como jogadores.TA – (risos) Eu sei que é uma questão de tempo e que vai ser criada algures no futuro e pretendo fazer parte desse projecto. Contudo, antes é preciso perceber que o "pico" de um jogador de PA ocorre entre os 26 e os 30 anos. Ora o que acontece é que o Polo Aquático nos Estados Unidos, fica limitado à prática nas idades dos estudantes universitários. Deste modo, temos que encontrar um modo de manter estes jovens jogadores a competir ao mais alto nível até atingirem o seu "pico". Uma liga profissional? Sim, podemos vir a ser muito bem sucedidos. Mesmo. Mas ainda não estamos lá. Falta-nos organização e profissionalização. Vou dar um exemplo tomando como um caso um Torneio, aqui, na Califórnia (também podia ser em muitos outros países). Na organização deste torneio, há imensos aspectos que não são considerados e que são indispensáveis para o sucesso da modalidade, tipo: divulgação em redes sociais, transmissões live streaming, publicidade a patrocinadores durante os intervalos das transmissões, os jogadores apresentarem-se vestidos de modo adequado, arranjados, treinadores vestidos de modo adequado, etc. Em resumo, podia-se criar uma Liga? Sim. Seria competitiva. Provavelmente. Mas não seria rentável. Esta é a questão. Para ser, temos que acordar e percebermos que devemos utilizar as redes sociais para arranjar patrocinadores, os jogadores devem aparecer vestidos de fato ou parecido para um jogo, a Budweiser vai querer patrocinar um espaço de branding junto à piscina, podemos mudar ligeiramente as regras para tornar o jogo ainda mais entusiasmante, enfim tantas coisas que podemos e devemos fazer... O nosso desporto cá nos Estados Unidos e um pouco por todo o lado, tipo Europa, ainda não se profissionalizou o necessário. Tomemos o exemplo da equipa italiana do Pro Recco, provavelmente a equipa mais profissionalizada do mundo. Quantos jogadores têm a preocupação de se dedicarem às redes sociais, promoverem a modalidade, fazerem e participarem em Waterpolo Camps? Alguns nem têm redes sociais! Assim pergunto, como é que queremos rivalizar com desporto como a NBA, Soccer ou mesmo Lacrosse? Ainda há muito por fazer.TA – Eu sou dos que defendem que o jogo deve ser o mais entusiasmante possível. Mas, eu não acho que tenha a ver com as regras ou com alteração de regras. Para nos tornarmos atraentes temos que investir no que nos torna diferentes. Vejamos o caso do Surf. Eu nasci e cresci a gostar de surf. O Surf tem marcas que apoiam atletas que adquiriram um estatuto de celebridade e são os melhores da modalidade, como o Kelly Slater. E nós? Se as pessoas pesquisarem nomes relevantes, por vezes surge o meu… Ora eu não sou o melhor do mundo (risos)! As pessoas deviam saber quem foi o Manuel Estiarte, o que ele está a fazer hoje (adjunto de Pepe Guardiola no Manchester City), quem é o Filipovic, etc. Vou dar-te um exemplo que está associado ao nível de exigência dos atletas de polo aquático versus relevância da modalidade. Uma das coisas que sempre me incomodou nos vários Jogos Olímpicos em que participei foi a obsessão dos meus colegas com os jogadores da NBA, quererem tirar fotos com eles, falar com eles… Eu percebo… Eu próprio tornei-me próximo do Kobe Bryant, grande pessoa, o Lebron James… mas no final do dia, eu olhava para eles e dizia para mim próprio, nós treinamos muito mais do que eles! Só que eles são mais populares e merecem! Eles trabalham activamente na promoção do desporto e deles próprios como figuras relevantes, desde muito jovens, logo no acesso à universidade. Quantas vezes olhei para os meus colegas e lhes perguntei "onde está a tua T-shirt de Polo Aquático? Tens falado do Polo Aquático publicamente e ultimamente? Tens ajudado a divulgar a modalidade?" sim, nós temos um complexo de praticarmos um desporto pouco relevante, mas nós praticamos o desporto mais exigente do mundo! Mais do que o boxe ou o Rugby! Temos bom aspecto, somos bonitos, com corpos esculturais e atléticos, tanto homens como mulheres… basta dois ou três role models e teremos rapazes e raparigas a apontar para estes atletas e dizer "Ei! Eu quero ser um jogador ou jogadora de polo aquático como eles!". Na Sérvia e Hungria, este exemplo é já uma realidade. Eles têm 2 ou 3 atletas que são figuras nacionais e o desporto desenvolve-se e cresce à volta deles. No resto do mundo, ainda não e temos que percorrer este caminho. É urgente fazê-lo, mas tem que ser percorrido. Quando tudo isso acontecer, o desporto vai tornar-se popular e as ligas profissionais vão aparecer onde hoje não existem.TA – Honestamente, antes de mais eu sempre acreditei que os melhores jogadores de Polo aquático são os que tem o mais alto QI. Estes atletas percebem e investem em algo mais do que aparecer e ir apenas ao treino. Há muitos atletas que vão treinar, acham que dão o melhor, mas a pergunta é, o que é que eles verdadeiramente retiraram daquele treino? O jogo é consequência do treino. O treino é o mais importante. Depois de um treino, a caminho de casa um atleta deve sempre perguntar-se "o que é que podia ter feito melhor? O que é que posso melhorar no treino de amanhã?" Daqui resulta outra questão ainda mais relevante para um jovem praticante que é ser responsável. Hoje é muito fácil atribuir as culpas. Ao treinador, ao árbitro, estar doente, foi um dia mau, a outra equipa, etc. Se eu nunca estiver errado, porque a culpa é dos outros, eu nunca cresço. A conversa do árbitro é sempre a mesma coisa… Os árbitros não são bons, já todos sabemos (risos). Mas a culpa é mesmo dos árbitros? Não! O jogo proporciona o tempo necessário para sermos melhores do que a equipa adversária e vencer. E se pensarmos sempre assim acabaremos por ser melhores como equipa e como atletas individualmente.TA – (risos) A prioridade é ajudar federações nacionais, clubes, torneios com parcerias para recolher dados, informação, analytics. Porque com os dados estatísticos e analíticos recolhidos, com inteligência artificial a apoiar, acredito que iremos juntar todos os pontos para darmos um passo relevante no desenvolvimento da modalidade e promover o aparecimento de ligas profissionais de topo. Quando tivermos os dados e o potencial que deles podemos retirar, teremos a oportunidade de explicar aos futuros jogadores de uma forma atraente e entusiasmante o que podem fazer no jogo e nesse momento iremos começar a construir as verdadeiras estrelas que irão elevar o polo ao nível de outras modalidades que já fizeram esse percurso antes de nós. Atenção, uma nota, eu acho que o Polo Aquático de praia tem um potencial tremendo e deve ser visto como uma modalidade complementar que pode ajudar na promoção do desporto. Hum… tenho também um outro sonho… fazer um torneio de demonstração, por exemplo em Miami, convidando os melhores jogadores de vários países do mundo, jogando, fazendo eventos com miúdos, marcas e se calhar iremos atrair e ter presentes e assistir estrelas de outros desportos, musica, cinema, etc… que irão lá estar a ajudar a dar a conhecer e promover esta apaixonante modalidade.